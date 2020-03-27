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 Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров

Форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров заразився коронавірусом, але вже переміг хворобу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на XSport, про це Бобров повідомив в Instagram.

"Всім привіт! Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус! Зараз я перебуваю ще в лікарні, бо крім коронавірусу у мене ще одностороння пневмонія.

Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, бо це може статися з кожним.

Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас лише перевірили температуру при виході з літака. Ніхто не міг перевірити, чи пив хтось жарознижуючі таблетки під час польоту, чи було комусь погано. У всіх була одна мета - повернутися на батьківщину, а там як буде ...

Ми повернулися 16 березня, в останній день, коли закрили кордони. Через два дні у мене вперше піднялася температура до 37. На що я не сильно звернув увагу, бо подумав на втому від переїздів. На другий день майже вночі у мене піднялася температура до 38,5. Я випив жарознижуюче. Ближче до вечора п'ятниці, у мене знову повернулася температура 38,4. Швидку зумів я викликати тільки з третього разу, бо потрапляв на диспетчерів обласних лікарень. Кожній з яких я пояснював одну і ту ж інформацію, звідки я прилетів і які у мене симптоми.

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Мене привезли в Олександрівську лікарню в центрі міста, біля "Гуллівера". Після дезінфекції, мене впустили в приймальне відділення лікарні. Склали протокол, анкету, зібрали всі дані і зробили тест на грип та експрес-тест на коронавірус. Грипу у мене не виявилося, температура вже піднялася до 39,3. Експрес-тест не показав, є у мене коронавірус чи ні. Лікарі сказали, що я потрапляю в зону ризику і поклали мене в палату.

Наступного дня мені зробили розширений тест на коронавірус і рентген легенів. Кашлю у мене не було, але було утруднене дихання в легкому всередині. Це зі слів лікаря.

На третій день в лікарні, мені почали колоти антибіотики. Плюс, моя дівчина передала список медикаментів, яких не вистачає на всіх. Тому доводиться чекати, коли доставлять потрібні препарати. У понеділок на цьому тижні, у мене взяли ще два тести, перший знову нічого не міг показати.

Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, він показав, що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус! Зараз лікування спрямоване на пневмонію.

Тепер мені залишається чекати, коли мине період і я перестану бути носієм і зможу повернутися додому.

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Хочу сказати окремі слова подяки лікарям, медсестрам і всьому персоналу, які кожен день борються за наші життя. У них теж є близькі і сім'ї. Але вони, не шкодуючи себе, роблять все, щоб уберегти нас від цього. У них мало захисних костюмів, катастрофічно не вистачає масок і медикаментів. Будь ласка! Поставтеся до цього серйозно!!!

Незважаючи на втому лікарів, тут не грубіянять, не підвищують голос, завжди привітно ставляться, бажають завжди якнайшвидшого одужання. Спасибі вам велике за все!

Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети яких ви торкаєтеся. Не лінуйтеся, ви можете врятувати себе і своїх близьких, уберегти їх від усього цього. Будьте здорові", - написав спортсмен.

Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров 01
Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184880
 
   
 Топ коментарі
 
я сбился со счету сколько ему сделали тестов...не менее 5...и только один угадал!
отака фигня малята...
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порохоботам делать больше нечего.
на Майдан пойдут зебилы - когда ихние детки от голода и холода посинеют.
а порохоботы их просто чуть-чуть подтолкнут...
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все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично.
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все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично.
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а, всі... .- тобі туда - палата намба секс , там і дохтора є...- але чи вилікують ... Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров - Цензор.НЕТ 5633
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ты несёшь малосвязный бред. проверься на корону и триппер заодно, чтоб лишний раз из дому не выходить. Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров - Цензор.НЕТ 7225
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я коли бачу поняли тіпа в тебе, чи "петр дибров" та аналогічні - я просто сміюсь...., а знаеш з чого - ви примітивні кацапи до умори... Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 143
Один раз я розшифврую твій "бред" - ти вислалось..." все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"...
Ітак - якщо "всі" - то як же тоді "частично"
А тому - ти дЄбіл...
Не дякуй мені Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 143
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Ответь на простой вопрос "некацапа". Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9006
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я готов - но сначала было СЛОВО :
"все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"
Это очень "глубокая" мысль - типа "сухая вода" Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9551 - ты хЭний- как зЭленский...- нЭкацап


Ты пиши - пиши много и часто ....- а знаешь для чего .... Таким дЭбилам как ты даже неведомо такое как "молчание ЗОЛОТО", или "Молчи - сойдешь за умного"...
Я всегда за то , что бы зЭленское говорило - говорило много и часто..., но только в прямом ефире - без суфлеров....- на все ТЕМЫ...., возможно многие прозреют - аналогично , и с тобой - дЭбилом , "еЭкацапом"... Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9551
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п.с если что - я по " сухой воде" могу тебе помочь Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 8256
и повторюсь - не благодари меня Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 8256
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я сбился со счету сколько ему сделали тестов...не менее 5...и только один угадал!
отака фигня малята...
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Дешевле на ромашке погадать...есть вирус или нет...а результат судя по всему одинаковый будет...
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Результат завжди приблизно однаковий:

Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 803
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)) лень искать, есть такой же с красной и чёрной икрой. икра здорового лосося и икра лосося курильщика.
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Ура!!!! Порохоботы, все на Майдан!!! Против всего и вся!
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порохоботам делать больше нечего.
на Майдан пойдут зебилы - когда ихние детки от голода и холода посинеют.
а порохоботы их просто чуть-чуть подтолкнут...
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У тебя в четырех словах две ошибки и ничего. Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 148
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о дыхании в легком и лечении антибиотиком коронавируса. В общем, коронавирус выжил, осталось ждать, когда он умрет.
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Антибиотиком пневмонию лечили, а не вирус.
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не кажи хлопче гоп ... односторонняя пневмония - это уже очень серьёзно...
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Повезет тем, у кого хороший иммунитет, есть деньги и кто переболеет в числе первых. Когда пойдет вал заболеваний - многим не повезет.
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Рассказал правду про абсолютную неадекватность и бездействие зекаломанды
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На самом деле переболеть сейчас это удача, так как потом когда начнется массовое заражение мест не будет даже в коридоре Александровской
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Все спортсмены, артисты , политики , вся это незаменимая толпа, обычные ссыкуны!
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Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста! Отнеситесь к этому серьезно!!! Источник: https://censor.net.ua/n3184880
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Зевлада теж дякує медикам низькою зарплатою, сіквестром бюджетного фінансування і звільненими. Подякуємо зебілам за обрання такої влади, бо міг бути барига🙄🤐
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Алі, трохи не в тему, але: ртутні дугові лампи (як деталь) можна купити, мін. ціна 58 грн. Зовнішню колбу акуратно розбити через кілька шарів мокрої газети і буде "чистий ультрафіолет". Дросель, конденсатор і патрон Е40 коштують дорожче, але справжній інженер знайде рішення. Успіхів!
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Молодчина!!!
Как приятно читать хорошие новости...
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А что в этой новости хорошего? То что в Александровской больнице нет лекарств? А что тогда говорить о больницах в районах? Или то что тесты такого качества...что показал один из пяти?
В чем радость то?
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А где написано что он выздоровел? У него односторонняя пневмония...он является носителем вируса...
До выздоровления ему еще как до Пекина рачки...
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4 чи 5 тістів зробили щоб виявити коронавірус. Що за тести завозить влада зелених клоунів ?
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"Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой"

Какой-то странный разноплановый подход - не-тяжелых, у кого тест показал коронавирус, вообще не госпитализируют, оставляя дома на самоизоляции, а тут уже выздоровевших оставляют в больнице, где они могут занимать место того, кому требуется помощь.
В Германии выздоровел - и домой на самоизоляцию на несколько недель - ибо нечего занимать место в больнице.
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три бабки: Урд, Верданди и Скульд )) кому, как и когда.
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С 2015 года у меня и температура была до 39 градусов, и кашель 3 недели не проходил

А что случилось в мире экстраординарного с простудой в 2020 году, что мир сошел сума непонятно .
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И что, что кашель 3 недели? После обычной пневмонии кашель может несколько месяцев сохраняться. Это так, к сведению. Я тебе больше скажу, пневмония может вообще без кашля проходить. Только у тебя одышка после нескольких шагов появляется. Какое отношение имеет простуда к пневмонии и вирусным заболеваниям, доктор?
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Дякую автору, за досить докладний опис свого становища.
Бажаю як найшвидше перебороти хворобу та повернутись до звичайного життя
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а чого ви чекали? Відсотків 50 населення взагалі знати не будуть, якщо їх не перевірять вчасно. Ще 30% перехворіють в легкій формі без пневмонії і з невисокою температурою. Навіть серед старших людей не всі будуть потребувати палату і ШВЛ.
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казали ж вам не раз що, вірус підступний але не тяжкий.
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Опасность в том, что этот здоровый лоб мог заразить несколько человек, у которых совсем не обязательно будет все хорошо. А самое интересное начнется, когда врачи станут пациентами. У нас для этого создали все условия.
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