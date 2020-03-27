 Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на XSport, про це Бобров повідомив в Instagram.
"Всім привіт! Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус! Зараз я перебуваю ще в лікарні, бо крім коронавірусу у мене ще одностороння пневмонія.
Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, бо це може статися з кожним.
Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас лише перевірили температуру при виході з літака. Ніхто не міг перевірити, чи пив хтось жарознижуючі таблетки під час польоту, чи було комусь погано. У всіх була одна мета - повернутися на батьківщину, а там як буде ...
Ми повернулися 16 березня, в останній день, коли закрили кордони. Через два дні у мене вперше піднялася температура до 37. На що я не сильно звернув увагу, бо подумав на втому від переїздів. На другий день майже вночі у мене піднялася температура до 38,5. Я випив жарознижуюче. Ближче до вечора п'ятниці, у мене знову повернулася температура 38,4. Швидку зумів я викликати тільки з третього разу, бо потрапляв на диспетчерів обласних лікарень. Кожній з яких я пояснював одну і ту ж інформацію, звідки я прилетів і які у мене симптоми.
Мене привезли в Олександрівську лікарню в центрі міста, біля "Гуллівера". Після дезінфекції, мене впустили в приймальне відділення лікарні. Склали протокол, анкету, зібрали всі дані і зробили тест на грип та експрес-тест на коронавірус. Грипу у мене не виявилося, температура вже піднялася до 39,3. Експрес-тест не показав, є у мене коронавірус чи ні. Лікарі сказали, що я потрапляю в зону ризику і поклали мене в палату.
Наступного дня мені зробили розширений тест на коронавірус і рентген легенів. Кашлю у мене не було, але було утруднене дихання в легкому всередині. Це зі слів лікаря.
На третій день в лікарні, мені почали колоти антибіотики. Плюс, моя дівчина передала список медикаментів, яких не вистачає на всіх. Тому доводиться чекати, коли доставлять потрібні препарати. У понеділок на цьому тижні, у мене взяли ще два тести, перший знову нічого не міг показати.
Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, він показав, що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус! Зараз лікування спрямоване на пневмонію.
Тепер мені залишається чекати, коли мине період і я перестану бути носієм і зможу повернутися додому.
Хочу сказати окремі слова подяки лікарям, медсестрам і всьому персоналу, які кожен день борються за наші життя. У них теж є близькі і сім'ї. Але вони, не шкодуючи себе, роблять все, щоб уберегти нас від цього. У них мало захисних костюмів, катастрофічно не вистачає масок і медикаментів. Будь ласка! Поставтеся до цього серйозно!!!
Незважаючи на втому лікарів, тут не грубіянять, не підвищують голос, завжди привітно ставляться, бажають завжди якнайшвидшого одужання. Спасибі вам велике за все!
Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети яких ви торкаєтеся. Не лінуйтеся, ви можете врятувати себе і своїх близьких, уберегти їх від усього цього. Будьте здорові", - написав спортсмен.
Один раз я розшифврую твій "бред" - ти вислалось..." все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"...
Ітак - якщо "всі" - то як же тоді "частично"
А тому - ти дЄбіл...
Не дякуй мені
"все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"
Это очень "глубокая" мысль - типа "сухая вода" - ты хЭний- как зЭленский...- нЭкацап
Ты пиши - пиши много и часто ....- а знаешь для чего .... Таким дЭбилам как ты даже неведомо такое как "молчание ЗОЛОТО", или "Молчи - сойдешь за умного"...
Я всегда за то , что бы зЭленское говорило - говорило много и часто..., но только в прямом ефире - без суфлеров....- на все ТЕМЫ...., возможно многие прозреют - аналогично , и с тобой - дЭбилом , "еЭкацапом"...
и повторюсь - не благодари меня
отака фигня малята...
на Майдан пойдут зебилы - когда ихние детки от голода и холода посинеют.
а порохоботы их просто чуть-чуть подтолкнут...
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Зевлада теж дякує медикам низькою зарплатою, сіквестром бюджетного фінансування і звільненими. Подякуємо зебілам за обрання такої влади, бо міг бути барига🙄🤐
Как приятно читать хорошие новости...
В чем радость то?
До выздоровления ему еще как до Пекина рачки...
Какой-то странный разноплановый подход - не-тяжелых, у кого тест показал коронавирус, вообще не госпитализируют, оставляя дома на самоизоляции, а тут уже выздоровевших оставляют в больнице, где они могут занимать место того, кому требуется помощь.
В Германии выздоровел - и домой на самоизоляцию на несколько недель - ибо нечего занимать место в больнице.
А что случилось в мире экстраординарного с простудой в 2020 году, что мир сошел сума непонятно .
Бажаю як найшвидше перебороти хворобу та повернутись до звичайного життя