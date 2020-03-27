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 Двох осіб, які видужали від COVID-19, сьогодні виписали з лікарні, ввечері в четвер виписано ще одну дитину, - Чернівецька ОДА

З інфекційного відділення Чернівецької міської лікарні №1 в п'ятницю вранці виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусної інфекції COVID-19, ще одну дитину виписано з лікарні в четвер увечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Зазначається, що стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають в обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на кисневій дотації. Результати його аналізів очікують увечері 27 березня", - йдеться в повідомленні

Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

Двох осіб, які видужали від COVID-19, сьогодні виписали з лікарні, ввечері в четвер виписано ще одну дитину, - Чернівецька ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184879
 
 
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Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА - Цензор.НЕТ 7036
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и бегите сразу в церковь поцеловать иконы..
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