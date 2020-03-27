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Все про:Шеремет (404) Маслов Леонід (26) Антоненко Андрій (100)

 Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції

Конвой не привіз Антоненка в суд, а ізолятор тимчасового утримання відмовив слідчому судді в організації відеоконференції, мотивуючи це відсутністю письмового документа з мокрою печаткою.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд щодо пана Антоненка перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привіз пана Антоненка, а ізолятор тимчасового тримання (підрозділ поліції) відмовив слідчому судді (!) в організації відеоконференції, мотивуючи це відсутністю письмового документа з мокрою печаткою", - йдеться в повідомленні.

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За його словами в аналогічній ситуації 8 січня в Київському апеляційному суді була відеоконференція без мокрих печаток.

"Вчора слідча суддя зобов’язала прокурора забезпечити конвоювання підозрюваного або відеоконференцію (за згодою захисту). Прокурор Зузак повідомив, що отримав це повідомлення лише сьогодні ("не знав, що треба забезпечити участь підозрюваного"). Захист, з урахуванням епідемії, завчасно погоджувався провести засідання в режимі відеоконференції", - зазначив Маслов.

Крім того, Маслов підкреслив, що захист може просити пом'якшити запобіжний захід через 30 днів після його обрання (6 березня): "Таке клопотання за ст. 201 КПК має бути розглянута протягом 3 (трьох) днів. Захист подав його 16.03.2020 ( в зв'язку з затягуванням апеляції). Отже 3-денний термін вже порушений".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184874
 
 
 Топ коментарі
 
і усім пох, що людина четвертий місяць сидить за липовим звинуваченням
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Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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і усім пох, що людина четвертий місяць сидить за липовим звинуваченням
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Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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Из-за «портновского» упк их могут и будут мариновать в сизо до 18 месяцев
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Иначе рюкзаку придётся с ними поменяться местами. А у него уж то статеек куда больше наберется )))
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Кричали про євреїв- отримали реальних євреїв. Кричали про бариг- отримали реальних барих. Кричали про зубожіння- отримали реальне зубожіння.

Кричали про патріотів за гратами- отримали замість торговців наркотою та зброєю справжніх патріотів за гратами.

І чекайте, попереду ще й голод.
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кроме голода все что вы перечислили было и при порошенко...
не теряйте память...
а если потеряли - Гугл в помощь...
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Ти про любителя вібраторів у дупі Русліка Онищенко?
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Дело в масштабах и пробивании очередного дна.
Про красные линии, уже даже не смешно...
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Та пусть посидит! Ему же было похер, когда мародёр закрывал "Якута" ("Донбас"), "Жака" (137-й бат. морской пехоты) и сотни других. Теперь, похер мне! Убийство Шеремета: суд над Антоненко перенесли на 2 апреля, в СИЗО отказали в организации видеоконференции - Цензор.НЕТ 9532
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Якут?

42-річний громадянин України, уродженець РФ Володимир Сяткін був учасником бандитського угрупування, яке брало участь в окупації Криму, та особисто здирав жовто-блакитний прапор з будівлі міськвиконкому у Сімферополі.
Згодом він пройшов спеціальне навчання на базі російських спецслужб під Ростовом та вирушив на Схід України для розпалювання збройних протистоянь. Терорист "Якут" потрапив до України разом з колоною військової техніки з 5 БТРів, 7 БМП та кількох КамАЗів.
Наприкінці червня "Якут" та його бандити підступно обстрілювали позиції сил АТО під Сніжним. За протистояння ватажок бойовиків та його поплічники отримували близько 2 тисяч доларів, повідомляє прес-служба СБУ.
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И тут суд вирішив, шо будет сидеть! Всё по фен-шую.
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Який суд, порновський. То то не суд, а ригалівка
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Ты ещё за авакавских торнадо мазу предъяви, безмозглый
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имитируют вид бурной деятельности правоохранительной системы......
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Надіємось, що з часом Зеленський буде на місці Антоненко....
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Токо, смотри, в маске! Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції - Цензор.НЕТ 3976
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Швидше, коли втіче це шапіто, Антоненко вийде...
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суда похоже не будет ....
зеленский падло
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