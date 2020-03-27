 Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд щодо пана Антоненка перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привіз пана Антоненка, а ізолятор тимчасового тримання (підрозділ поліції) відмовив слідчому судді (!) в організації відеоконференції, мотивуючи це відсутністю письмового документа з мокрою печаткою", - йдеться в повідомленні.

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За його словами в аналогічній ситуації 8 січня в Київському апеляційному суді була відеоконференція без мокрих печаток.

"Вчора слідча суддя зобов’язала прокурора забезпечити конвоювання підозрюваного або відеоконференцію (за згодою захисту). Прокурор Зузак повідомив, що отримав це повідомлення лише сьогодні ("не знав, що треба забезпечити участь підозрюваного"). Захист, з урахуванням епідемії, завчасно погоджувався провести засідання в режимі відеоконференції", - зазначив Маслов.

Крім того, Маслов підкреслив, що захист може просити пом'якшити запобіжний захід через 30 днів після його обрання (6 березня): "Таке клопотання за ст. 201 КПК має бути розглянута протягом 3 (трьох) днів. Захист подав його 16.03.2020 ( в зв'язку з затягуванням апеляції). Отже 3-денний термін вже порушений".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.