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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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Все про:Австрія (218) карантин (1349) евакуація (371) Щерба (41) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Спецрейс зі 128 українцями на борту, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, вилетів з Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.

"Вилетіли. 128 пасажирів. Зокрема, двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які через карантин залишилися в Австрії, можуть повернутися 24 березня, - Щерба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184873
 
 
 Топ коментарі
 
давай-давай віслюк, ще вези, епідемія розповсюджується дуже повільно, треба, щоб люди в Україні мерли швидше!!!
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... которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии. Источник: https://censor.net.ua/n3184873

А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
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У этих граждан было 3 месяца на то что бы вернуться...так что вопрос за чей счет остается открытым...
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... которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии. Источник: https://censor.net.ua/n3184873

А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
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Ни один нормальный человек не спросит "за чей счет", когда речь идет о помощи своим же гражданам.
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У этих граждан было 3 месяца на то что бы вернуться...так что вопрос за чей счет остается открытым...
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ДОВБОЕЬЫ с Банковой КУДЫ вы их ТАЩИТЕ!?????Нехай в ВЕНЕ сидят!!!У них грошей куры не клюют!
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По вопросу эвакуации из США. Санитарная служба США НЕ проводила обследование вылетающих в Украину из США. Думаю, что здесь ситуация та же. Из России прибывают. А на границе с Польшей - тотальный завал. С сегодняшнего дня только начинается настоящий карантин.
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Карантин? Ага. Вот такой карантин у нас уже две недели. 27/03 - 39 (!) рейсов.
Эвакуаторы МАУ и SkyUp хорошо набивают карманы.
З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями - Цензор.НЕТ 8338
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давай-давай віслюк, ще вези, епідемія розповсюджується дуже повільно, треба, щоб люди в Україні мерли швидше!!!
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Расчистка украинской земли для Бени и других строителей самых больших в Европе синагог?
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"Симптомов и температуры ни у кого нет" - это наверное должно было нас успокоить..
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враги Украины во власти. Пиарятся на доставки пофигистов в страну вместе с очередной партией свежего вируса.
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Именно с австрийских курортов зашел вирус в Германию, например...
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