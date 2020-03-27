 З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.
"Вилетіли. 128 пасажирів. Зокрема, двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.
"Вилетіли. 128 пасажирів. Зокрема, двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.
А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
Эвакуаторы МАУ и SkyUp хорошо набивают карманы.