 "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в програмі "Новости 24 часа" на СТВ.
У Лукашенка поцікавилися впливом COVID-19 на світову економіку. Президент розклав усі по поличках.
"Пам'ятайте: ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Путін оголосив тиждень вихідних. Але в них приблизно 550 мільярдів золотовалютних резервів у Центробанку і приблизно 120 мільярдів - Фонд національного добробуту. І потім, хто там сьогодні на вихідних? Труба ж працює, нафта качається все одно, газ качається. Нехай дешевше вдвічі, але качається. А назад іде валюта. У нас це є? У нас цього немає.
Друг пізнається в біді. Усі швиденько закрилися. На що я вас завжди орієнтував? Виживати потрібно, ніби ти один у світі. А якщо буде краще, це буде на додачу. От воно так і сталося. Закрилися, а всі друзями прикидалися, всі у нас у друзях ходили. Я завжди мав на увазі, що розраховувати потрібно на себе, якщо ми хочемо бути суверенними і незалежними", - сказав білоруський президент.
Калгаснік разлажиу усьо по полочкам.
І шо він, золото буде гризти, замість хліба?
Без нього розвалять Білорусь.
У них ресурсів 0 а якість життя краща ніж у нас у 2 рази
Так же как путин.. - есть путин, есть россия...
До этого СССР разрушил один Горбачев.... потому что был Колос на глиняных ногах...
В этом плане Украина более устойчивая...
То подивіться міжнародні оцінки діяльності уряду - ВВП, рівень життя, рівень смертності, загальний сімейний дохід, рівень купівельної спроможності, і тд.
А по простому - подивіться на дороги в Білорусі і села - там по селам є кругом робота і наші люди їздять в Білорусь на заробітки - пастух у селі заробляє до 400 дол.
400$ неплохая (но и не такая редкая) зарплата в центральных регионах, в некоторых отраслях и городах с крупными производствами (Новополоцк, Солигорск и т.д) Но есть ведь депрессивные отрасли, деградирующие районные центры, закредитованное сельское хоз.
У подавляющей части населения нет накоплений - при потери работы, остановке производств, потери трудоспособности - жопа.
А дороги, инфраструктура, газофикация - были лучшие еще со времен СССР. И если бы не совкодрочер Лукашенко - беларусы с такими стартовыми позициями были бы на уровне Польши.
А пакуль па рускi - ПНХ...
Это у вас феодальная - ресурсы в руках 3% клептократии. Хрен - редьки не слаще, но посмотрим какая раньше подохнет...
От таких довбойобів як ти й використовує й чіполіно оте твоє тупе й *****..Прочитай що ти написало та зрозумій наскільки це дебілізм! Ти хоч щось петраєш у економіці ? Білоруська область Кацапської підорасії живе за рахунок того що кацапм їй дають нафту та газ даремно. Вони переробляють та продають. Сама Білорусь на сьогодні вижити самостійно неспроможна. Тепер ще раз прочитай що ти написало.. Не мішно Ще? Як що ні - то ти рідкісний баран.
Подивися ВВП Білорусі і України за останні 10 років і порівняй, і виключи інтернет - бо мізків у тебе все одно 0
Працює директором льодової арени у малому райцентрі, дружина на держ. роботі десь бухгалтер.
не дай боже їм війни з росією, зігнуться пастухи з 400 дол в кишені
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он планирует приехать в российскую столицу на День Победы. «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии также планируется празднование Дня Победы. «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», - пояснил белорусский президент.
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Не факт... ой не факт...
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Чітко ви Зелю назвали - "перчаточная кукла (надягається через дупу) из свинособачьего театра". Влучно немов стрілою з цибулі!
А у нас всі 29 років крадуть всі як при совку