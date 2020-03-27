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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РФ, на відміну від Білорусі, може собі дозволити піти на вихідні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в програмі "Новости 24 часа" на СТВ.

У Лукашенка поцікавилися впливом COVID-19 на світову економіку. Президент розклав усі по поличках.

"Пам'ятайте: ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Путін оголосив тиждень вихідних. Але в них приблизно 550 мільярдів золотовалютних резервів у Центробанку і приблизно 120 мільярдів - Фонд національного добробуту. І потім, хто там сьогодні на вихідних? Труба ж працює, нафта качається все одно, газ качається. Нехай дешевше вдвічі, але качається. А назад іде валюта. У нас це є? У нас цього немає.

Друг пізнається в біді. Усі швиденько закрилися. На що я вас завжди орієнтував? Виживати потрібно, ніби ти один у світі. А якщо буде краще, це буде на додачу. От воно так і сталося. Закрилися, а всі друзями прикидалися, всі у нас у друзях ходили. Я завжди мав на увазі, що розраховувати потрібно на себе, якщо ми хочемо бути суверенними і незалежними", - сказав білоруський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витримаємо до православного Великодня - отже, житимемо, - Лукашенко про пандемію коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184871
 
   
 Топ коментарі
 
Їм повірили, що вони забезпечать в Україні гідне життя, а виявилось, що вони навіть копійчаною маскою забезпечити не здатні(
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А шо, брацкая винторогия уже не брацкая?
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Їм повірили, що вони забезпечать в Україні гідне життя, а виявилось, що вони навіть копійчаною маскою забезпечити не здатні(
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чому ж? вони забезпечили-тільки трохи народи поплутали..
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Ты про порошенка?
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А шо, Порошенко знову став президентом? мабудь я щось пропустив?
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не годуйте тролятину, тільки в : спам чи еротичну мандрівку з напрямком. "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6782
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«У Лукашенко поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.» "Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных »
Калгаснік разлажиу усьо по полочкам.
І шо він, золото буде гризти, замість хліба?
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Лукашенко верно сказал, но он и сам был донедавна в надежде на РФ и ее блага. Сам себя так же критикует. А посыл верный - надейтесь только на себя,если хотите независимости.Особенно это касается соседней Кацапии.Те не просто не помогут, а добьют и украдут все что можно.
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Батько молодець!
Без нього розвалять Білорусь.
У них ресурсів 0 а якість життя краща ніж у нас у 2 рази
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если без него развалят Беларусь.., то это значит он построил химеру зависящую от одного диктатора...
Так же как путин.. - есть путин, есть россия...
До этого СССР разрушил один Горбачев.... потому что был Колос на глиняных ногах... "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8839
В этом плане Украина более устойчивая...
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Завісящую от одного діктатора, которий на подсосє у другого діктатора.
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Якщо ви не вірите?
То подивіться міжнародні оцінки діяльності уряду - ВВП, рівень життя, рівень смертності, загальний сімейний дохід, рівень купівельної спроможності, і тд.
А по простому - подивіться на дороги в Білорусі і села - там по селам є кругом робота і наші люди їздять в Білорусь на заробітки - пастух у селі заробляє до 400 дол.
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Відкрив вакансії в Білорусі, продавець в Гомелі 250 дол, а міг би в пастухи піти.
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Не триндякай. 400 баксів це для білоруса за щастя зарплата. В селах стандартна зарплата 100-200 баксів. Та і ті затримують.
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так, і це ще в білорусі нема війни з росією, не захоплені білоруські нафтопереробні заводи у мозирі і нафтан...коли це станеться, залишаться одні пастухи
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Про пастуха это вы загнули.
400$ неплохая (но и не такая редкая) зарплата в центральных регионах, в некоторых отраслях и городах с крупными производствами (Новополоцк, Солигорск и т.д) Но есть ведь депрессивные отрасли, деградирующие районные центры, закредитованное сельское хоз.
У подавляющей части населения нет накоплений - при потери работы, остановке производств, потери трудоспособности - жопа.
А дороги, инфраструктура, газофикация - были лучшие еще со времен СССР. И если бы не совкодрочер Лукашенко - беларусы с такими стартовыми позициями были бы на уровне Польши.
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А теперь, малоросс, расскажи про Зелемойского, несовкодрочера. :D
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У цябе, чмо непiсьменнае, акрамя дзяржаунага сцяжка нiчога ад беларуса нiма. Ты, быдлота, спачатку мову вывучы(хоць на узроунi пачатковых класау) - тады прыходзь.
А пакуль па рускi - ПНХ...
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Вiктар BY ,напишіть прямим текстом про форму власності заводів-фабрик-паравозів у Білорусі з їх фактичним власником... Комунізм-соціалізм чи феодалізм з кріпаками- ось і всі здобутки? Амінь!
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В большинстве своем - государственная. Доедание советских мощностей. Застывший совок, только что полные полки магазинов. И пока они полны - наверное социальных взрывов ожидать не стоит.
Это у вас феодальная - ресурсы в руках 3% клептократии. Хрен - редьки не слаще, но посмотрим какая раньше подохнет...
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Беларусов в Польше не меньше чем наших, а их всего 10 млн.
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У них ресурсів 0 а якість життя краща ніж у нас у 2 рази

От таких довбойобів як ти й використовує й чіполіно оте твоє тупе й *****..Прочитай що ти написало та зрозумій наскільки це дебілізм! Ти хоч щось петраєш у економіці ? Білоруська область Кацапської підорасії живе за рахунок того що кацапм їй дають нафту та газ даремно. Вони переробляють та продають. Сама Білорусь на сьогодні вижити самостійно неспроможна. Тепер ще раз прочитай що ти написало.. Не мішно Ще? Як що ні - то ти рідкісний баран.
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ти дібіл якийсь.
Подивися ВВП Білорусі і України за останні 10 років і порівняй, і виключи інтернет - бо мізків у тебе все одно 0
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Нащо нести таку муйню під час ери інтернету, ВВП порівняй..., чогось білоруси до нас в продовольчі тури їздять.
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я ще в 2003 році їхав в 1 купе із білорусом(він із Буковелю а я студент із Чернівців) він тиждень був у Буковелі. Зимою із друзями літають у Тайланд(1450Дол. Казав що у них літаки дорогі а у нас дешевші) а літом із сім"ями у Єгипет(2250дол.)
Працює директором льодової арени у малому райцентрі, дружина на держ. роботі десь бухгалтер.
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українців за кордон літає більше ніж білорусів...і в буковель їздить більше ніж білорусів.. і в білорусію їздить менше...льодові арени у білоруських райцентрах - збиткові, на бюджеті...у пружанах - точно
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Toshno Newapkokradне знав, що в Чернівцях таких розумово-обмежених навчали? Прискорені курси pick up- це все, що ти могло засвоїти, поки сперматокоз голову не прошив.
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тільки білоруси чогось масово їздять за товаром на хмельницький базар...
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отже живемо не гірше...
не дай боже їм війни з росією, зігнуться пастухи з 400 дол в кишені
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Ще раз для барана совдепівського.. У мене багато родичів живуть у Могильові та Мінську. Вони краще знають ситуацію ніж ти, так? Далі.. Що таке ВВП, куди воно йде? Завтра Москва вже почне конкретно не давати ресурсів бо в самої немає ( тракторист червоносракий вже жалівся) де буде ВВП? У тебе в сраці? Ти довбень проїхало з кримінальним дармоїдом у потязі вислухало його ****** " я крутий а ти гівно" і зробило висновок? Ти знаєш скільки робітників у цій "військовій базі" кацапів роблять у дві зміни та мають заборгованість по зарплаті у 3-7 місяців? Звали звідси не ПУЗОРСЯ УОЛОДЬКА ! Придурок !
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Це тому, бацька, що в тебе був один друг - *****.. а ще китайський комуняка. Можеш набити собі пику.- - стане легше.))
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у кого то есть президент, а у нас клоун-импотент.
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все относительно, но в сравнении с ним янелох рядом не стоит.
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В 1770 году (во время эпидемии чумы в Москве) их архиепископ Амвросий запретил целовать иконы, так московиты подняли бунт, убили архиепископа, разграбили 2 монастыря (Чудов и Донской) и разгромила чумные больницы.
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Амвросий молебен отменил. И поэтому его убили. А молебен он отменил, чтоб предотвратить скопление людей.
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Бе-е-еее... З погляду практичного канібалізму людське м'ясо (т.зв. пуака балава - "довга свиня") треба відмочувати у вуксусі, щоб промити від шкідливих речовин. Але бомжатину навряд чи можна чимось покращити "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7536
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народ там дисциплинированный.. скажет Колхозник по домам сидеть и не высовываться, будут сидеть и не высовываться
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Ну дык сам же и избрал своей стране и режиму политику изоляционизма. Что ныть то теперь? Некуда с лямками баксов бежать ни самому ни сыновьям? И хто рыгоровичу в этом лекарь теперь? А ведь предупреждали ж...
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Президент Белоруссии собрался приехать на парад Победы в Москву, однако заявил, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса.
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он планирует приехать в российскую столицу на День Победы. «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии также планируется празднование Дня Победы. «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», - пояснил белорусский президент.
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"Ясно, что из Украины никто не поедет", - отметил он.

...
Не факт... ой не факт... "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1263
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Петрушка лыжи навострил, бо ему на девятомая опять допрос назначили?
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И отпраздновать нормально человеку не дают! "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4736
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Петрушка - перчаточная кукла, персонаж русского народного театра, схожий с итальянским Пульчинеллой, английским Панчем и т. п. (з вікіпедії)

...
Чітко ви Зелю назвали - "перчаточная кукла (надягається через дупу) из свинособачьего театра". Влучно немов стрілою з цибулі!
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вадик цымбалович с группой таварисчей обещался.... "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8202...
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ОО, Цигана перетрахнуло . то поХ . а теперь страшно !
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"Я вас за цивилизованным миром не поведу. " (с) Лука Мозаичный
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подкорректировать до "никто ниоткуда ничего вам не даст", отлить в граните и эти гранитные плиты разбросать с беспилотников над лугандоном. а чё, камни со скрижалями прям на их головы с неба. по сути, там все они тоже не далеко от крысчан валяются.
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Слова гарні,і навіть правильні.А на практиці-повна залежність від московії.І так все життя-як флюгер.
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это он про *********....или про прогнивший запад которого он никогда другом не считал?
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Лукашенко 1000 раз прав. Объвлять карантин, закрывать метро, перекрывать другие виды транспорта в Украине (как и в Бераруси) нельзя. Последствия таких действий будут намного серьёзнее чем от коронавируса. Мы долго не восстановимся после таких действий. Нам нельзя брать пример с таких стран как Китай, Италия и США, хотя они метро тоже не закрывали.
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Начальник полиции Киева слёг,Джонсон Слёг.,а закрывать нельзя.Ещё не все старики и больные выздохли.Кто может работать,те работают.Многоразовое всё должно быть.На одноразовом разоришься..И государство -тоже.И поменьше ПВХ.
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Цей довбойоб при владі ще довше ніж *****, і весь час постійно скаржиться
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Головне за що можна поважати Бацька - за те що не дав бандитам розікрасти державу!
А у нас всі 29 років крадуть всі як при совку
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о дааа)) и взяток не берут и не крадут, и кгбистов 3 на 1 жителя))
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да не парься милиоратор поедь проверь мож какой управленец асфальт прямо на траву положил да посади не бери в голову дурылка картонная
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А между тем в АП президента рашки обнаружили коронавирус, пишет сегодня "злой одессит".
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