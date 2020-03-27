 "Ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Виживати потрібно, ніби ти один у світі", - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в програмі "Новости 24 часа" на СТВ.

У Лукашенка поцікавилися впливом COVID-19 на світову економіку. Президент розклав усі по поличках.

"Пам'ятайте: ніхто нізвідки нічого нам не дасть. Путін оголосив тиждень вихідних. Але в них приблизно 550 мільярдів золотовалютних резервів у Центробанку і приблизно 120 мільярдів - Фонд національного добробуту. І потім, хто там сьогодні на вихідних? Труба ж працює, нафта качається все одно, газ качається. Нехай дешевше вдвічі, але качається. А назад іде валюта. У нас це є? У нас цього немає.

Друг пізнається в біді. Усі швиденько закрилися. На що я вас завжди орієнтував? Виживати потрібно, ніби ти один у світі. А якщо буде краще, це буде на додачу. От воно так і сталося. Закрилися, а всі друзями прикидалися, всі у нас у друзях ходили. Я завжди мав на увазі, що розраховувати потрібно на себе, якщо ми хочемо бути суверенними і незалежними", - сказав білоруський президент.

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