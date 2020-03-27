 У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав Геращенко.
За його словами, коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.
Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.
"Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав Геращенко.
Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських та одного курсанта.
Як повідомлялося, начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.
Станом на травень 2014 року - керівник міліції Горлівки.
У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
...
жмет им Генерал Крищенко