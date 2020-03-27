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 У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

У заступника голови Нацполіції, начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у якого підтвердили коронавірус, задовільний стан здоров'я. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав Геращенко.

За його словами, коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.

Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

"Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав Геращенко.

Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських та одного курсанта.

Як повідомлялося, начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184870
 
 
 Топ коментарі
 
Такое РЫЛО ни один КОРОНОВИРУС не победить. У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8291
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Как бы там не было - не ссыканул в отличие от уклониста в глаза оккупантам сказать «нет русскому миру»
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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Такое РЫЛО ни один КОРОНОВИРУС не победить. У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8291
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Обнови память по нему - стыдно станет. Не позорься
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смотрю на мусаров и обновляю память с 2014г. как были мусарами так и остались
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это "рыло" весной 14-го

Станом на травень 2014 року - керівник міліції Горлівки.
У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
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Как бы там не было - не ссыканул в отличие от уклониста в глаза оккупантам сказать «нет русскому миру»
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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ага.. "короновирус" уже дал признательные показания, и взял на себя кражу на рынке, убийство прошлого года, и партию наркотиков в январе месяце..
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Такому борову сразу два аппарата ИВЛ нужно
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Ну так не каждый же на таком хлебном месте ряху отжирает ...
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А может все-таки он побівал в Куршавеле, но "стесняется" признаться?
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Шахова притаскавшего вирус из Куршавеля арестовать не пожелал - путь теперь помучается.
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По поводу шахова отдельная тема., эта праститутка
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Все небожители жидко обделались и есть, нет вируса побежали выявляться, самоизолироваться, лечиться и мочиться....Во как жизнь зубожилая дорога!
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Теперь я етому КВАДРАТОРЫЛОМУ должен личение оплачивать.
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Реальный пример когда чеснок и сало только на Здоровье, Выздоравливай Андрей и продолжай обеспечивать правопорядок в Киеве!
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Ото ряха, то коронавірусу треба боятись
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Посмотрел декларацию его..... РЖАЛ КАК КОНЬ., оказывается бомж
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лично меня не волнует здоровье мусора.. кому эти новости?
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Хоча, якщо він на амбулаторному вдома лікується то, може він просто самоізолювався і командує по телефону?
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З таким писком ніякі віруси не страшні...
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А шо там,окружить здание перекрыть все выходы,как в том селе,или не?
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что за школота поребриковская набежала ? У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4031

жмет им Генерал Крищенко
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