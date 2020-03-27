EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2419  34
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3239) розвідка (1549) Донбас (15629)

 Росія від початку березня перекинула на окупований Донбас понад 30 вагонів з боєприпасами, - ГУР

РФ продовжує поставки пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, з початку березня ц.р. на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тонн пального для техніки, більш ніж 10 одиниць танків і бойових машин піхоти", - йдеться в повідомленні.

Водночас під виглядом гуманітарної допомоги російські т.зв. "волонтерські організації" активізували постачання підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК матеріально-технічних засобів військового призначення, у т.ч. засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому кожний такий "гуманітарний вантаж" містить великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури.

Також читайте: Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184867
 
 
 Топ коментарі
 
А ермак им медикаменты, гумпомощь, и выплаты за последние годы...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ермак им медикаменты, гумпомощь, и выплаты за последние годы...
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, Сивохо и Ермак не знают как Путин готовится к освобождению Донбасса? У них прозрение еще не возникло?
 показати весь коментар
 
 
А мне всё равно, кто будет следующим президентом Украины: Порошенко, Петро 1, Порох, Петр Алексеевич, ПАП, Вальцман или шыкаладный барига...
 показати весь коментар
 
 
Саме так. але дебілів.... ой як багато.
 показати весь коментар
 
 
Чому за 6 років жоден такий потяг не пустили під відкіс?
 показати весь коментар
 
 
Пустили и не один только «потяг». У жемчугова спроси, а не чмошников-уклонистов слушай
 показати весь коментар
 
 
Причому тут уклоніст? Ну от не було новини, щоб підірвали поїзд з кацапськими танками. Ну якщо дасте посилання на таку новину (хоча б тут, на Цензорі), то заберу слова назад...
 показати весь коментар
 
це, типу: якщо гебнявія почне розвалюватись, то відбивайтесь самі, як зможете
 показати весь коментар
 
 
Готуються до осінніх всеукраїнських виборів відать...
 показати весь коментар
 
 
большая война скоро...

Поки що її створення на підготовчому етапі, та небезпека може бути ближчою й реальнішою, ніж здається. Російська Федерація використовувала козачі формування під час окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Тепер подібні структури створюються вздовж кордону з Харківською, Сумською, Чернігівською областями.

https://www.radiosvoboda.org/a/30511121.html



Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР - Цензор.НЕТ 6756





 показати весь коментар
 
оце мені дуже подобаються їхні капелюхи, Туди ср....ти ой як ловко
 показати весь коментар
 
 
А ще вони дуже ефективні для прицілювання зі снайперської гвинтівки.
 показати весь коментар
 
 
Хай гострять шаблі і наступають на вірус.
 показати весь коментар
 
 
Пу просит ООН быть милостивыми и в тяжелое время пандемии снять санкции а то стране пособнику терроризма незачто будет поставлять орудия смерти под видом гуманитарки.
Раша же щедро симпатизирующая страна террористам и криминалитету ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
як з'ясувалося, то були не зовсім очі))
І той, хто вважав себе окулістом, насправді виявися практологом
 показати весь коментар
 
 
Мир в глазах кремлёвского фюрера для Моники все очевиднее? А впрочем у ЗЮ ишака мозг отсутствует.
 показати весь коментар
 
 
"Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на **********", - генерал Забродський
 показати весь коментар
 
 
Не підкажите, чим зараз займаються генерали на фронті? Відступають? Генерали повинні захищати українців від ворогів. Зараз у України окрім зовнішнього ворога, є ворог внутрішній, який руйнує нашу Батьківщину, та її армію зсередини. А дурнів, для валання в Раді, ціла партія "слуг"
 показати весь коментар
 
Они ждут, пока Украину накроет эпидемия.. со снятия карантина, по ослабленной.. могут и ударить
 показати весь коментар
 
 
Да, и ударят не только по Украине. Для ***** сейчас благоприятные условия для перекроя мировых границ. Он надеется, что в хаосе никто не рыпнется против него, т.к. не до этого будет.
 показати весь коментар
 
 
А где закупленные у Турции беспилотники? Как раз для них работа.
 показати весь коментар
 
 
Теперь мы видим, как Россия относится к предложениям Зеленского.
 показати весь коментар
 
независимо от того, куда движется Зеленский, хоть к зраде, хоть к перемоге, параша успешно реализует параллельный план, хорошо описанный Юрием Безменовым - деморализация (путем дискредитации) - дестабилизация (хаос) - захват новых территорий.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору