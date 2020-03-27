 Росія від початку березня перекинула на окупований Донбас понад 30 вагонів з боєприпасами, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, з початку березня ц.р. на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тонн пального для техніки, більш ніж 10 одиниць танків і бойових машин піхоти", - йдеться в повідомленні.

Водночас під виглядом гуманітарної допомоги російські т.зв. "волонтерські організації" активізували постачання підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК матеріально-технічних засобів військового призначення, у т.ч. засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому кожний такий "гуманітарний вантаж" містить великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури.

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