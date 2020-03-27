 Росія від початку березня перекинула на окупований Донбас понад 30 вагонів з боєприпасами, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Зокрема, з початку березня ц.р. на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тонн пального для техніки, більш ніж 10 одиниць танків і бойових машин піхоти", - йдеться в повідомленні.
Водночас під виглядом гуманітарної допомоги російські т.зв. "волонтерські організації" активізували постачання підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК матеріально-технічних засобів військового призначення, у т.ч. засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому кожний такий "гуманітарний вантаж" містить великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури.
Поки що її створення на підготовчому етапі, та небезпека може бути ближчою й реальнішою, ніж здається. Російська Федерація використовувала козачі формування під час окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Тепер подібні структури створюються вздовж кордону з Харківською, Сумською, Чернігівською областями.
https://www.radiosvoboda.org/a/30511121.html
Раша же щедро симпатизирующая страна террористам и криминалитету ОРДЛО.
І той, хто вважав себе окулістом, насправді виявися практологом