EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  803  5
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7341) карантин (1349) позачергове засідання (33) Потураєв (45) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 День проведення позачергового засідання Ради поки не визначено, - "слуга народу" Потураєв

Засідання фракції "Слуга народу", як і позачергове засідання парламенту, залежить від підготовки законопроєктів, які мають бути розглянуті на них, заявив член фракції Микита Потураєв.

"Насправді ми зараз очікуємо остаточного пакету антикризових заходів, і від цього залежить, в який саме день ми зберемося для голосування: чи це буде завтра або це буде неділя. Відповідно, і день, і час проведення фракції", - сказав Потураєв в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, якщо законопроєкти будуть готові сьогодні, то фракція може зібратися ввечері в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері має відбутися засідання фракції "Слуга народу": планується участь Зеленського, - нардеп Швець

Він також додав, що уряд і представники профільних комітетів працюють над законопроєктами другу добу поспіль, без перерви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184866
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бояться гаденыши Беню за вымя потрогать
 показати весь коментар
 
 
Как они твари. случайные особи, слуги уроды за свою шкуру беспокоятся! А врачи. медработники, полиция, продавцы. аптекари, водители другие службы обеспечения жизни РАБОТАЮТ...Сдайте уже мандаты и в Куршавель.
 показати весь коментар
 
 
"...правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва." Это уже не турборежим, а как на срачку.

День проведения внеочередного заседания Рады пока не определен, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9981
 показати весь коментар
 
Ссат слуги народа собираться в кучу...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору