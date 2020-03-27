 День проведення позачергового засідання Ради поки не визначено, - "слуга народу" Потураєв

"Насправді ми зараз очікуємо остаточного пакету антикризових заходів, і від цього залежить, в який саме день ми зберемося для голосування: чи це буде завтра або це буде неділя. Відповідно, і день, і час проведення фракції", - сказав Потураєв в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, якщо законопроєкти будуть готові сьогодні, то фракція може зібратися ввечері в п'ятницю.

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Він також додав, що уряд і представники профільних комітетів працюють над законопроєктами другу добу поспіль, без перерви.