 Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау за підсумками відео-конференції 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учасники зазначили, що проєкт Консультативної ради обговорювався в "нормандському форматі", - зазначає Грау.
Крім того, "політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО", - йдеться в тексті.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси." (с)
молодец...вiтаю зекбильчиков
Поговорили и забыли!
захди сюда, грау, почитай комменты
Так же как им всем по**ю на Будапештский меморандум, подписанный президентами.
Отнесите в сортир этот минские соглашения.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 гневных резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписанных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!
ООН рекомендует (СОВЕТУЕТ), обсе советует-рекомендует выполнять.
Странам СОВЕТУЮТ не загрязнять воздух, не убивать китов и т.д.
Совет путина через ООН и макрона, меркель и обсе не подходит.
Україна перші два пункти, що стосуються конкретно її - виконала. Що має робити Україна, якщо касапи не виконують своїх зобовязань?
Правильно! - посилати всіх, (хто рекомендує і хто не виконує) нахер. Що і робив Порошенко. З обовязковими санкціями для касапів.
"З моєї точки зору і президент Зеленський, і керівник Офісу Єрмак, вони заковтнули російську наживку, і тепер її або вирвуть разом із нутрощами, або їх за цю наживку будуть вести. Якщо вони будуть противитися, їх будуть дуже сильно шмагати. Треба зрозуміти, що від Нормандської зустрічі, цей налигач на президента Зеленського руками Андрія Єрмака накинуто і з нього зістрибнути дуже важко", - сказав Безсмертний.
Він нагадав долю Януковича, де ситуація була набагато простіша та не була такою складною всередині держави. "Якщо ж завтра на відеоконференції буде оголошено список людей, яких нібито українська сторона пропонує до складу Консультативної ради, можу вам сказати, що я впевнений, що навряд чи Зеленський до нового року добуде президентом", - сказав дипломат.
За його словами, ситуація буде розвиватись для команди Зеленського катастрофічно.
"Тепер щодо того, що я би рекомендував робити,... Насправді для президента ситуація дуже складна: або налигача йому одягне український народ, або налигачом буде тягати Кремль. Звідси вибір у нього - знайти "конструктивну" альтернативу. Такою альтернативою може бути робота з депутатами, які чинні, які знаходяться при посадах, бо вони були обрані в 2010 році і ніхто їх не позбавляв мандату депутата місцевих рад, додайте сюди міських, сільських і селищних голів обраних. Додайте сюди тих, хто працював в органах місцевого самоврядування", - розповів Безсмертний.
На його думку, зараз Банковій треба шукати можливі альтернативи.
"Є момент, який би міг врятувати ситуацію. Це запропонувати інше, альтернативне бачення розв'язання ситуації щодо реінтеграції Донбасу. Відійти від цієї концепції взагалі. Запропонувати новий концепт, який б називався так "Безпечне співіснування" і кардинально поміняти підходи, тактику і стратегію української делегації на цих переговорах", - заявив Безсмертний.
Дипломат вважає. що небезпека полягає в тому, що навряд чи Андрій Єрмак як оператор цього процесу, здатен залишаючись при посадах змінити кроки.
"Я прогнозую дуже неприємний розвиток сценарію для української делегації в ТКГ, там непогано в ситуації, коли ти в союзниках присутньої в повітрі Німмечини і Франції і незрозуміло, з якою позицією ОБСЄ. А коли сьогодні Париж і Берлін знаходяться на боці російської сторони, то українській делегації непереливки буде, це очевидно", - сказав він.
Безсмертного турбує інше питання: суспільство не чуло жодного прізвища, яке б обговорювалсь до цієї делегації.
"Це значить, що наша сторона не буде готова сформувати список. Далі ситуація буде йти по російському сценарію, вони скажуть, ви не можете справу робити, ви слово дали, але його не виконуєте. Будуть викручувати руки, маючи за серйозний аргумент з такими візаві як Єрмак, президент Зеленський. Ситуація, в першу чергу, неприємна для них, тому що для мене не зрозуміло, а який же вибір президенту Зеленському завтра зробити", - підсумував дипломат.
https://espreso.tv/news/2020/03/24/********************************************************************************************************************************************************
"Можу сказати з власного досвіду ведення переговорів з російської стороною, це перше, чого вони домагаються - втаємничитись, а потім перейти на "договорняки". Після перших же "договорняків" починається шантаж. Я можу вам сказати, що з завтрашнього ранку, після того, як сьогодні Україна фактично не виконала те, під чим підписалася у Мінську, а 25-те був дедлайн, почнеться шантаж. І почнуть викидати інформацію. Я очікую днями, що викинуть продовження фото зустрічей Зеленського в Омані, щоб вони спідручніші були. Бо всі знають прекрасно, звідки взялися матеріали тієї зустрічі в Омані. Вони ж не з України пішли, а з Росії", - сказав Безсмертний.
Він також наголосив, що ведення переговорів з Росією може бути лише публічним і відкритим.
"Перша гарантія - і це треба чітко усвідомити всім, хто веде переговорний процес з росіянами, - це публічність. Як тільки відходять від публічності, від того, що замикають інформацію від суспільства, починається програш. І можу вам сказати, що я не заздрю сьогодні Зеленському. В нього насправді вибір між налигачем, який йому надіне український народ, і налигачем, який йому вже накинув Кремль. Як він зараз буде діяти, і чи знайдуть вони вихід з цієї ситуації, маючи бідність в пропозиціях, дуже складно", - зауважив Безсмертний.
https://prm.ua/golovnoyu-garantiyeyu-peregovoriv-z-rosiyeyu-ye-publichnist-bezsmertniy/
"Ситуація розрахована на те, що диктаторські посттоталітарні замашки з владних коридорів будуть розкручувати цей маховик і рити прірву між суспільством, державою і владою. А в Кремлі будуть аплодувати. Тому що при такій динаміці важко сказати, чи до нового року взагалі Зеленський побуде при владі. Адже очевидно, що чергового підписання подібних "мінських документів" українське суспільство просто не сприйме. Воно вибухне. І тоді з ним треба боротися: чи надзвичайним станом, використовуючи коронавірус, чи придумуючи якісь антикризові кроки й так далі, що вже випробовується у цій ситуації. Повністю сприймаю позицію, що в такій ситуації Кремль буде просто аплодувати", - сказав Безсмертний.
Він також зауважив, що тільки демократичні механізми дозволять не допустити соціального вибуху та протистояння влади і суспільства.
"Цього можна не допускати тільки тоді, коли працюють закони демократії. Коли йде дискусія та обговорення між більшістю і меншістю, між центральною владою і місцевим самоврядуванням і так далі. А що відбувається? Зеленський, даруйте, він мавпує Путіна. Згадайте зустрічі Путіна з олігархами. Такі самі рознарядки й так далі. Ті, хто слухалися, збагачувалися. А ті, хто не слухалися, в результаті сиділи по 20 років, а потім змушені були покинути країну. Невже це не одне і те ж саме? Скільки Україна бореться проти цієї "московщини", і тепер ми в кожному кроці бачимо абсолютну нездалість використовувати демократичні механізми, а мавпуємо "москвізми", - наголосив Безсмертний.
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