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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2457) мінські угоди (1778) нормандська четвірка (1012) Грау Хайді (6)

 Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

Проєкт створення "консультативної ради" в межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) обговорювався в рамках "Нормандського формату".

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау за підсумками відео-конференції 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учасники зазначили, що проєкт Консультативної ради обговорювався в "нормандському форматі", - зазначає Грау.

Також читайте: Тристороння контактна група по відеозв'язку обговорить розведення сил і доступ міжнародних організацій в ОРДЛО, - Резніков

Крім того, "політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184865
 
 
 Топ коментарі
 
Таки зелена сопля вперто проштовхує своє. Нехай стережеться.
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А шо там трындун йирмак? Оклеветала его тетка или как?!
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и после этой встречи в Минске, Ермак купил себе нового Мерина, в котором он умрет от короновируса..
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А шо там трындун йирмак? Оклеветала его тетка или как?!
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З зеленими все зрозуміло - юди-іскаріоти, москва - ворог. Але чому ж європейські потаскухи до сих пір мовчали про домовленості в Парижі.
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Хаді Гау не каже, що "домовились", вона каже "обговорювали"
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Таки зелена сопля вперто ********** своє. Нехай стережеться.
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и после этой встречи в Минске, Ермак купил себе нового Мерина, в котором он умрет от короновируса..
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В стране и мире творится пздц а прокремлевские крысы продолжают грызть ножки на которых стоит Украина. Надеюсь только что вас тварей коронавирус выкосит быстрее чем вы сдадите Украину
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Ми реально були за крок до перемоги. Але для цього Україні потрібен був Порох, а не сциклива шмаркля.
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Респект Порошенко, Зеркаль за их преданность интересам Украины!!!
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Народ Украины видит и понимает попытки реванша Сивох, Ермака и им подобным прихвостням паРаши.... Возможен вариант Янукович №2 !!! Надежда на волонтеров и патриотов. которых развести невозможно. Слава Украине!!!
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Кроме бутылки пива и «скотов» в зомбоящике - нифуя не видит твой нарит украйины
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.проектировщик ,куйло кремлевское,которое есть проектировщиком минского .нормандского штанмаеровского ,консультативного и прочих проэктов .которые должны воплощать в Украине фрицовско- французские чертежники Меркель ,Оланд ,Макрон,итальянская стиральная резинка Могерини да плюс украински карандаши типа ермаков с сивухами.которых для ОБСЕ ,своей проектно-разведывательной шарахи в Украине проплатил рашист
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"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси." (с)
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Какое отношение имеет ОБСЕ к Нормадскому формату, что они комментируют - чего там обсуждалось, а чего - нет?
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если слуги двух господ там уже так безоткатно накарулесили с этим советом, то сегодня его надо просто "заморозить" в интересах Украины. а там, после окончание эпидемии будет видно, сколько человек останется в лугандоне и шо с ними делать и без консультсовета.
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таки в париже моника подписало капитуляцию )))
молодец...вiтаю зекбильчиков
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а украинцев вы спросили , ублюдки

захди сюда, грау, почитай комменты
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да по**ю и на обсе и на нормандский совет.
Так же как им всем по**ю на Будапештский меморандум, подписанный президентами.
Отнесите в сортир этот минские соглашения.

На Израиль было подготовлено и сообщено 50 гневных резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписанных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!
ООН рекомендует (СОВЕТУЕТ), обсе советует-рекомендует выполнять.
Странам СОВЕТУЮТ не загрязнять воздух, не убивать китов и т.д.
Совет путина через ООН и макрона, меркель и обсе не подходит.
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ще раз: Рада Безпеки! (уточняю!) ООН рекомендує всім сторонам (уточняю!) виконувати Мінські протоколи. Не лише Україні, а всім сторонам! Виконувати!

Україна перші два пункти, що стосуються конкретно її - виконала. Що має робити Україна, якщо касапи не виконують своїх зобовязань?
Правильно! - посилати всіх, (хто рекомендує і хто не виконує) нахер. Що і робив Порошенко. З обовязковими санкціями для касапів.
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Дипломат Роман Безсмертний під час програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV. 24 березня заявив, що влада має кардинально поміняти тактику і стратегію української делегації у Мінську
"З моєї точки зору і президент Зеленський, і керівник Офісу Єрмак, вони заковтнули російську наживку, і тепер її або вирвуть разом із нутрощами, або їх за цю наживку будуть вести. Якщо вони будуть противитися, їх будуть дуже сильно шмагати. Треба зрозуміти, що від Нормандської зустрічі, цей налигач на президента Зеленського руками Андрія Єрмака накинуто і з нього зістрибнути дуже важко", - сказав Безсмертний.
Він нагадав долю Януковича, де ситуація була набагато простіша та не була такою складною всередині держави. "Якщо ж завтра на відеоконференції буде оголошено список людей, яких нібито українська сторона пропонує до складу Консультативної ради, можу вам сказати, що я впевнений, що навряд чи Зеленський до нового року добуде президентом", - сказав дипломат.
За його словами, ситуація буде розвиватись для команди Зеленського катастрофічно.
"Тепер щодо того, що я би рекомендував робити,... Насправді для президента ситуація дуже складна: або налигача йому одягне український народ, або налигачом буде тягати Кремль. Звідси вибір у нього - знайти "конструктивну" альтернативу. Такою альтернативою може бути робота з депутатами, які чинні, які знаходяться при посадах, бо вони були обрані в 2010 році і ніхто їх не позбавляв мандату депутата місцевих рад, додайте сюди міських, сільських і селищних голів обраних. Додайте сюди тих, хто працював в органах місцевого самоврядування", - розповів Безсмертний.
На його думку, зараз Банковій треба шукати можливі альтернативи.
"Є момент, який би міг врятувати ситуацію. Це запропонувати інше, альтернативне бачення розв'язання ситуації щодо реінтеграції Донбасу. Відійти від цієї концепції взагалі. Запропонувати новий концепт, який б називався так "Безпечне співіснування" і кардинально поміняти підходи, тактику і стратегію української делегації на цих переговорах", - заявив Безсмертний.
Дипломат вважає. що небезпека полягає в тому, що навряд чи Андрій Єрмак як оператор цього процесу, здатен залишаючись при посадах змінити кроки.
"Я прогнозую дуже неприємний розвиток сценарію для української делегації в ТКГ, там непогано в ситуації, коли ти в союзниках присутньої в повітрі Німмечини і Франції і незрозуміло, з якою позицією ОБСЄ. А коли сьогодні Париж і Берлін знаходяться на боці російської сторони, то українській делегації непереливки буде, це очевидно", - сказав він.
Безсмертного турбує інше питання: суспільство не чуло жодного прізвища, яке б обговорювалсь до цієї делегації.
"Це значить, що наша сторона не буде готова сформувати список. Далі ситуація буде йти по російському сценарію, вони скажуть, ви не можете справу робити, ви слово дали, але його не виконуєте. Будуть викручувати руки, маючи за серйозний аргумент з такими візаві як Єрмак, президент Зеленський. Ситуація, в першу чергу, неприємна для них, тому що для мене не зрозуміло, а який же вибір президенту Зеленському завтра зробити", - підсумував дипломат.
https://espreso.tv/news/2020/03/24/********************************************************************************************************************************************************
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Переговори з Російською Федерацією можуть проходити лише у публічному форматі, інакше Кремль починає використовувати шантаж - так вважає екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний. Про що він заявив ведучому Сиколі Вересню в ефірі "Прямого".

"Можу сказати з власного досвіду ведення переговорів з російської стороною, це перше, чого вони домагаються - втаємничитись, а потім перейти на "договорняки". Після перших же "договорняків" починається шантаж. Я можу вам сказати, що з завтрашнього ранку, після того, як сьогодні Україна фактично не виконала те, під чим підписалася у Мінську, а 25-те був дедлайн, почнеться шантаж. І почнуть викидати інформацію. Я очікую днями, що викинуть продовження фото зустрічей Зеленського в Омані, щоб вони спідручніші були. Бо всі знають прекрасно, звідки взялися матеріали тієї зустрічі в Омані. Вони ж не з України пішли, а з Росії", - сказав Безсмертний.
Він також наголосив, що ведення переговорів з Росією може бути лише публічним і відкритим.
"Перша гарантія - і це треба чітко усвідомити всім, хто веде переговорний процес з росіянами, - це публічність. Як тільки відходять від публічності, від того, що замикають інформацію від суспільства, починається програш. І можу вам сказати, що я не заздрю сьогодні Зеленському. В нього насправді вибір між налигачем, який йому надіне український народ, і налигачем, який йому вже накинув Кремль. Як він зараз буде діяти, і чи знайдуть вони вихід з цієї ситуації, маючи бідність в пропозиціях, дуже складно", - зауважив Безсмертний.
https://prm.ua/golovnoyu-garantiyeyu-peregovoriv-z-rosiyeyu-ye-publichnist-bezsmertniy/
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Українське суспільство не сприйме чергового підписання "мінських документів" на кшталт угоди про створення "консультативної ради" за участю бойовиків ОРДЛО, і буде протистояти владі - вважає екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Ситуація розрахована на те, що диктаторські посттоталітарні замашки з владних коридорів будуть розкручувати цей маховик і рити прірву між суспільством, державою і владою. А в Кремлі будуть аплодувати. Тому що при такій динаміці важко сказати, чи до нового року взагалі Зеленський побуде при владі. Адже очевидно, що чергового підписання подібних "мінських документів" українське суспільство просто не сприйме. Воно вибухне. І тоді з ним треба боротися: чи надзвичайним станом, використовуючи коронавірус, чи придумуючи якісь антикризові кроки й так далі, що вже випробовується у цій ситуації. Повністю сприймаю позицію, що в такій ситуації Кремль буде просто аплодувати", - сказав Безсмертний.
Він також зауважив, що тільки демократичні механізми дозволять не допустити соціального вибуху та протистояння влади і суспільства.
"Цього можна не допускати тільки тоді, коли працюють закони демократії. Коли йде дискусія та обговорення між більшістю і меншістю, між центральною владою і місцевим самоврядуванням і так далі. А що відбувається? Зеленський, даруйте, він мавпує Путіна. Згадайте зустрічі Путіна з олігархами. Такі самі рознарядки й так далі. Ті, хто слухалися, збагачувалися. А ті, хто не слухалися, в результаті сиділи по 20 років, а потім змушені були покинути країну. Невже це не одне і те ж саме? Скільки Україна бореться проти цієї "московщини", і тепер ми в кожному кроці бачимо абсолютну нездалість використовувати демократичні механізми, а мавпуємо "москвізми", - наголосив Безсмертний.
https://prm.ua/chergovi-domovlenosti-v-minsku-prizvedut-do-sotsialnogo-vibuhu-bezsmertniy/
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