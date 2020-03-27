 Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау за підсумками відео-конференції 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учасники зазначили, що проєкт Консультативної ради обговорювався в "нормандському форматі", - зазначає Грау.

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Крім того, "політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.