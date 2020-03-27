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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 906 млн виділено регіонам з програми медгарантій на підтримку лікарень у період епідемії, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

На підтримку місцевих лікарень у період пандемії коронавірусу з програми медичних гарантій виділили 906 млн грн, і вони вже рішенням Кабміну передані в субвенцію на регіони.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

"Вони (регіони. - Ред.) зможуть використовувати ці додаткові кошти для підтримки своєї діяльності в боротьбі з вірусом, щоб бути спроможними надати своєчасну і якісну допомогу пацієнтам з коронавірусом. Розподіл цих коштів між регіонами буде здійснюватися за рішенням місцевих адміністрацій. Це буде їхній резерв оперативного реагування на потреби їхніх медзакладів", - повідомила Мовчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Також, за її словами, нині тривають переговори з Мінфіном і МОЗ щодо того, як ще можна додатково підтримувати лікарів, які будуть безпосередньо працювати з пацієнтами з коронавірусом.

"Одна з пропозицій, які ви чули, це збільшити зарплати медикам, які будуть залучені до лікування коронавірусу. Ми зараз обговорюємо, який механізм найкращим чином підходить для того, щоб ці гроші були розподілені швидко - протягом найближчих тижня-двох, і щоб можна було відстежити їхнє використання", - додала Мовчан.

Повний текст інтерв'ю з Оксаною Мовчан читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184864
 
 
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Каким регионам выделили 906 млн? Они уже не регионы а ОПЗЖ
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Люди продолжают гулять на площадках и по улицам! Нужно больше страха в новостях и страшных картинок с тех стран, где полный ужас твориться! Больше трупов надо показывать и больше людей, которые в реанимации подключенных к ИВЛ и катетерам и с иглой в артерии, которые кашляют с легкими пораженными пневмонией. Больше мертвых надо показывать и как их вывозят пачками! Людей надо запугать, потому что по другому до этих дыбилов не дойдет! Они ходят бухают на лавочках, ходят с детьми гуляют, на шашлыки едут, и т.д. Они тупорылые и не понимают, что увеличивают эпидемию и убивают экономику и хуже делают всему государству. Нужно полиции вообще даже не штрафовать, как в ЕС делают, а вообще бить их палками, как в Индии делают, чтобы не помогали распространяться эпидемии.
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Сегодня был в Велмарте,це не карантин, а якийсь пиз..ц.Одны пенсы скупляються.Ничего не бояться.
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будет выделено...это будет.... когда???? надо уже вчера...а то и позавчера!!!
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