 Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Перший випадок захворювання виявлено в дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та в начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Додатково повідомляємо, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.