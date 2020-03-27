 Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Перший випадок захворювання виявлено в дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та в начальника поліції Києва Андрія Крищенка.
Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.
Додатково повідомляємо, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.
В противном случае он был бы не жилец при любом дальнейшем развитии ситуации..
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
где-то ж оно цапануло?
Там и нахватались.
Такие случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве." - тоже в Куршевеле отдыхали?
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·19 ч
Уже сделали VIP палаты на 4этаже, не парьтесь. Всё стоит, убрано и ждет. ИВЛ на месте, всё хорошо. А лошары слушают
@ZelenskyyUa
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