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 Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом

Такі випадки зафіксовано в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції та в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві. Всі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Перший випадок захворювання виявлено в дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та в начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Додатково повідомляємо, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184859
 
 
 Топ коментарі
 
Деньги со взятки не продезинфецировали.
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Интересно, а авакаку занесли долю?
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Деньги со взятки не продезинфецировали.
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сейчас кто не глюпый берет коробками масок , инфляции не подлежат , в в ЕС берут на ура за нал
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Сработал инстинкт самосохранения: под видом болезни коронавирусом пытается избежать ответственности за дальнейшие действия власти по узурпации власти и геноциду украинского народа.
В противном случае он был бы не жилец при любом дальнейшем развитии ситуации..
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От і побачимо, яка доля Авакова у порівнянні з Крищенком. Хоча ті вигребуть у віп-палатах за рахунок пересічних.
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Когда ВР Авакова на самоизоляцию отправит?
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Это за то что будучи еще помельче мусором бил невинных людей .
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Михаил Торо Да-да: У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
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одно другого не исключает . Во времена 2 МВ насильники и убийцы( до войны ) становились Героями Союза и наоборот .Кстати Князев тоже бил . я это не из интернета .
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Близкие друзья из Кропивницкого рассказывали мне в 19 году .за него .
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Друзья - «апалченцы»?! Ну, это многое объясняет ...
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На нараді в Авакова був? Наради з підлеглими проводив? А підлеглі зі своїми підлеглими? А підлеглі підлеглих?
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А як пригадати всі зустрічі за два тижні? З рюкзаковим хоч поділився?!
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Добре придумав з лікарняним - немає за що буде відповідати.
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он за границей не был... а члены его семьи? знакомые, сотрудники и их семьи???
где-то ж оно цапануло?
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Це поганий знак - корона вже має вторинні і третинні ознаки розповсюдження, тобто пішла лавиноподібно, бо розповсюджується через місцеве населення, яке не має комунікації з закордоном.
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так и предупреждали - когда пойдет неконтролируемое заражение тех, кто никогда не был за кордоном - от это уже ягодки (а цветочки были - это когда опять таки бесконтрольный сбор своих позакорданами в зонах и очагах инфекции)
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Начальник поліції Києва.Коло спілкування,особисті і робочі контакти.Схоже,що схопив вірус від "елітки",з тих,що по Куршавелях "бідували".Чогось думаю,що ті "небожителі" з вірусом ще не всі сплили.А,якщо згадати,що деякі приховували хворобу і здавали аналізи в приватних клініках,то таких там ще є і є.
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Це говорить про те, що масштаби зараження значно більші, ніж їх малює Ляшко-дрищ. Просто йому на перший пчих аналіз зробили, а сотням-тисячам, які зараз пчихають взагалі не зроблять.
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Ну ничего ,с таким ха-хатальником ,вирусу будет тяжеловато победить .. Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3639
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У этого явно куршавельский след,видно шлюхи хорошка и шаха долго в Киеве не простаивали без дела после куршавеля.
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Мабуть робив обнімашки з куршавельськими перевертнями.
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Зараз таким чином можна "замазаних" відрізняти - якщо хтось із топів захворює - значить пов'язаний з бандитами-олігархами. Хоча, вони всі там такі.
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Кто поумнее и с деньгами занимает места в Александровской больнице
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Эти жирные боровы не в состоянии побороть свой волчий аппетит, потому половину рабочего времени проводят в фитнес-клубах.
Там и нахватались.
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Нужно запускать большое производство защитной экипировки! Полиция и врачи должны быть в герметичных скафандрах с мощными фильтрами или с кислородными баллонами. Потому что если полиция и медики заразятся все, то это просто начнется конец света! Нужно обеспечить их должной защитой в первую очередь!
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Це ви кому зараз тут сказали? Я це теж розумію, але нічого не можу вдіяти, бо у всенародно обрадної влади зовсім інші завдання.
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А вот теперь подумай: нужно было твоим подчиненным без масок вытаскивать одиннадцатого пассажира с троллейбуса, при том что вытаскиваемый громко сопротивлялся?
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мабуть якогось італійського туриста трусив на бабло.. але не зізнається
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ходил целовать спидозного Валеру Бриолина?)
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"Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом
Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4946Такие случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве." - тоже в Куршевеле отдыхали?
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это же какой круг общения у него и сколько людей пойдут на самоизоляцию?
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Може хоч з другої області буде. А то самі подивіться. Начальник поліції Крищенко з Харкова, міністр Аваков з Харкова, а під ним вся нацполіція, нацгвардія, прикордонники і МЧС. Генеральний прокурор, з Харкова, НАБУ Ситнік, з Харкова, ДБР половина з Харкова і тому подібне. А самі знаєте, який Харків патріотичний. Там такі видатні українофоби, як Добкін, Кернес, та інші. То куди йде Україна?
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тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div

·19 ч

Уже сделали VIP палаты на 4этаже, не парьтесь. Всё стоит, убрано и ждет. ИВЛ на месте, всё хорошо. А лошары слушают
@ZelenskyyUa
.
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вірус непідкупний. Косить усіх, не розбираючи титулів, статусу, кастової приналежності.
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Искренне желаю помучатся .....ты , тварь, дал команду бить якобы лишних людей в автобусе?
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А как же! И зарплата капает... Вот взятки замы времён берут.
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Судя по роже он не заразился, а он его съел .
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у них там суддівсько-мєнтовський проміскуїтєт
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