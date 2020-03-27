EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
  552  28
Все про:криза (204) МВФ (710) економіка (355) Павленко Ростислав (32)

 Економіка України, яка почала падіння ще до епідемії, потребує термінової допомоги міжнародних фінансових інститутів, - нардеп від "ЄС" Павленко

Українська економіка ослаблена через непрофесіоналізм уряду Зеленського і потребує допомоги міжнародних фінансових інститутів.

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У нас, на жаль економіка вже підійшла ослабленою до цього. Тому що ще до епідемії, ще з осені минулого року, на жаль, почалося падіння промислового виробництва. Це результувало на початку цього року у падінні валового внутрішнього продукту", – підкреслив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

"Нинішня влада ще до коронавірусу через непрофесіоналізм, через незнання, що робити, через потакання своїм спонсорам зробила все, щоб країна підійшла ослабленою до такого серйозного виклику", – заявив Ростислав Павленко.

Він підкреслив, що зараз потрібно зробити все, щоб покладатися не тільки на свої ресурси, але і отримати ту допомогу і підтримку, яку надають міжнародні фінансові інституції, і яку можуть надавати інші країни і союзи, зокрема Євросоюз.

"Найперше і найголовніше, що тут у має бути – має бути ухвалений закон, який унеможливить повернення Приватбанку групі Коломойського", – зазначив він.

"Це поверне довіру міжнародного валютного фонду до України. А що це означає? Це означає, що будуть виділені кошти для стабілізації гривні", – сказав представник фракції.

Він зауважив, що дуже часто говорять що ці гроші проїдять і вони десь подінуться, але це не так. "Кошти МВФ спрямовані суто на те, щоб утримати курс національної валюти", – підкреслив народний депутат.

"І це дуже важливий початок. За МВФ є Світовий банк, який може дати кошти на інфраструктурні проекти. А це означає робота для людей. Це дороги, різні проекти, які, на жаль, зараз заморожені, які дозволять економіці не впасти, а продовжувати діяти і вийти з того колапсу, у який вона зайшла ще до коронавірусу", – пояснив Ростислав Павленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криза в Україні не буде набагато гіршою, ніж в інших країнах, - заступник голови НБУ Сологуб

За його словами, за цим може буде підтримка від Європейського Союзу, який може виділити кошти для України на підтримку різних реформи, різних галузей промисловості.

"І таким чином ми зможемо отримати ту подушку, яку на жаль ми не можемо собі дозволити зараз", – зазначив він.

Ростислав Павленко також застеріг владу від урізання бюджетного фінансування напрямків освіти і культури.

"Ми не можемо собі дозволити економити на речах, які дають Україні майбутнє – освіті, культурі, охороні здоров’я, підтримці фермерів. Урізання цих статей контрпродуктивно і безвідповідальне", – переконаний народний депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184857
 
   
 Топ коментарі
 
"Святой" человек, по мнению зелени. Нужно ему еще деньжат подкинуть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вор и мародёр или кого-то иного так называют, хотя он и не пытался отжать Зугрес?
 показати весь коментар
 
 
"Святой" человек, по мнению зелени. Нужно ему еще деньжат подкинуть.
 показати весь коментар
 
 
Почему народ такой тупой в своей массе, это не ЕС депутат должен говорить, а должны быть протесты под Бениным офисом/домом, вы реально думаете ********** оно больше нада вашу сраку спасать и торбить Беню протестами?! Им вообще шикарно - можно потом поскупать пол страны за копейки.
 показати весь коментар
 
Ні. Вони на протести не гідні. Вони можуть тільки підсунути таку свиню у вигляді Бені і наблюдати, що буде далі? А виходити на протести за них мають 25% адекватних. А вони потім знову підсунуть ще одну свиню у вигляді мертведчука, чи рабіновича.
 показати весь коментар
 
 
РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ... ВСЁ ЭТО СЛОВОБЛУДИЕ ПРО ЭКОНОМИКУ И ЧТО НУЖДАЕТСЯ В МВФ И помощи! все годы независимости и при всех властях она нуждалась! всегда брала ...берёт и будет брать в займы от всех , и мвф в первую очередь! так что как говорят - не нада ляля... так будет просто чесно!! назовите президента который не брал кредиты и при ком экономика цвела и пахла....((
 показати весь коментар
 
 
Экономика росла, я не знаю, что такое цвела и пахла, при Кучме, при Ющенко, при Порошенко.
 показати весь коментар
 
да вы знаете...мне за 60! политикой и новостями интересуюсь с (пелёнок) помню всё ещё с совка... цвела цвела ...только я запаха никогда не чувствовал.... всегда был чего то дифицит...помню всех и всё! при каждом можно найти как плюсы так и минусы! а чтобы прям всё ****.....ь такого не было! а при всех названных да.не спорю. экономика зятьёв.кумовей и сокурсников и друзей поднялась выше крыши так точно... сами же написали и дали ответ на экономику , что вы не знаете что такое цвела и пахла! кого только при власти за эти годы только не было президентом . особенно премьером. и каждый клялся и уверял что покажет как нужно работать и управлять страной. так что я вас прошу....НЕНАДО....(( я же жил и живу здесь и все прелести расцвета на себе испытал.
 показати весь коментар
 
А на хрена вы все ту экономику так угробили ? И почему НИКТО за это не ответил ? А может быть если у вас всех карманы вывернуть ,то и просить никого ни о чём не надо будет ...
 показати весь коментар
 
и платил половинкой гривни ..сосед тоже видел этого дедушку.. но дезинфикатор в виде спирта закончился и дедушка исчез
 показати весь коментар
 
 
Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии

==========
Так это началось еще при потужных реформах.. Недоговаривает Шарик
 показати весь коментар
 
Опять мрази в долг просите,вы сначала посадите и обконфискуйте всех казнокрадов и коррупционеров,создайте нормальную систему налогообложения,что бы бизнес думал как развиваться,а не как уклоняться от смертельных поборов,тогда и кредиторы вам,овцам,не понадобятся.
 показати весь коментар
 
 
А, так это он про МВФ... А я было подумал про кононенку из Испании. Крупный специалист по финансам...
 показати весь коментар
 
Їм Україна не потрібна. Перше у них - це задоволення папіка, Бені. Ну, а далі себе. Як це царював і не нацарював? Такого не може бути. Ви цього бажали зеболіки і тупі попутні ідіоти?
 показати весь коментар
 
АНЕКДОТ-притча О КАРАНТИНЕ ИЛИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ, ЕСЛИ ЕЕ ПОСТАВИТЬ НА СТОП-КРАН

Так, говорят, что граждане города Шильдбурга имели лошадь, силой которой они были чрезвычайно довольны.
Одно им только не нравилось: очень уж много дорогого овса пожирала эта лошадь.
Они решили аккуратно отучить лошадь от этого безобразия, уменьшая каждый день порцию понемногу и приучить её к полному воздержанию.
Одно время дело шло прекрасно - лошадь была отучена почти совсем.
На следующий день она должна была работать уже совершенно без овса.
Утром этого дня коварную лошадь нашли мертвой.
Граждане Шильдбурга никак не могли догадаться, отчего она умерла».
А ведь еще немного, и лошадь привыкла бы.
 показати весь коментар
 
 
Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Загнали страну на дно, тоните со всеми.
 показати весь коментар
 
Какие прблеммы? Забирай у тех кто грабил страну десятки лет.
 показати весь коментар
 
/// Украинская экономика ослаблена из-за непрофессионализма правительства Зеленского и нуждается в помощи международных финансовых институтов. ///

У меня только один вопрос - зачем давать деньги стране, если ей управляют дилетанты?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору