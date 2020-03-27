 Економіка України, яка почала падіння ще до епідемії, потребує термінової допомоги міжнародних фінансових інститутів, - нардеп від "ЄС" Павленко

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У нас, на жаль економіка вже підійшла ослабленою до цього. Тому що ще до епідемії, ще з осені минулого року, на жаль, почалося падіння промислового виробництва. Це результувало на початку цього року у падінні валового внутрішнього продукту", – підкреслив народний депутат.

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"Нинішня влада ще до коронавірусу через непрофесіоналізм, через незнання, що робити, через потакання своїм спонсорам зробила все, щоб країна підійшла ослабленою до такого серйозного виклику", – заявив Ростислав Павленко.

Він підкреслив, що зараз потрібно зробити все, щоб покладатися не тільки на свої ресурси, але і отримати ту допомогу і підтримку, яку надають міжнародні фінансові інституції, і яку можуть надавати інші країни і союзи, зокрема Євросоюз.

"Найперше і найголовніше, що тут у має бути – має бути ухвалений закон, який унеможливить повернення Приватбанку групі Коломойського", – зазначив він.

"Це поверне довіру міжнародного валютного фонду до України. А що це означає? Це означає, що будуть виділені кошти для стабілізації гривні", – сказав представник фракції.

Він зауважив, що дуже часто говорять що ці гроші проїдять і вони десь подінуться, але це не так. "Кошти МВФ спрямовані суто на те, щоб утримати курс національної валюти", – підкреслив народний депутат.

"І це дуже важливий початок. За МВФ є Світовий банк, який може дати кошти на інфраструктурні проекти. А це означає робота для людей. Це дороги, різні проекти, які, на жаль, зараз заморожені, які дозволять економіці не впасти, а продовжувати діяти і вийти з того колапсу, у який вона зайшла ще до коронавірусу", – пояснив Ростислав Павленко.

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За його словами, за цим може буде підтримка від Європейського Союзу, який може виділити кошти для України на підтримку різних реформи, різних галузей промисловості.

"І таким чином ми зможемо отримати ту подушку, яку на жаль ми не можемо собі дозволити зараз", – зазначив він.

Ростислав Павленко також застеріг владу від урізання бюджетного фінансування напрямків освіти і культури.

"Ми не можемо собі дозволити економити на речах, які дають Україні майбутнє – освіті, культурі, охороні здоров’я, підтримці фермерів. Урізання цих статей контрпродуктивно і безвідповідальне", – переконаний народний депутат.