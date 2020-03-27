 Росія проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
"Було звернення від Росії організувати гуманітарний поїзд для евакуації з України російських громадян, ми пішли назустріч. Натомість наші запити до Російської Федерації стосовно транзиту через її територію вантажів з медичним обладнанням чи з медичними товарами так і залишилися без відповіді", - сказав дипломат.
У цьому контексті заступник міністра констатував відсутність конструктиву з боку РФ.
"Росія як дотримувалася своєї законсервованої позиції несприйняття України і нереагування на наші запити, так і продовжує її дотримуватися", - зазначив Боднар.
Водночас він звернув увагу на те, що, використовуючи ситуацію з коронавірусом, РФ розгорнула кампанію за скасування міжнародних санкцій, накладених на неї за анексію Криму та збройну агресію проти України на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії спецпотягом, яким з РФ на Батьківщину повернуться наші співгромадяни. Станом на 25 березня в Посольство України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які бажають повернутися в Україну.
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков. «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался», - ответил представитель Кремля.
вони дороги в італії поливають
А аааа. ... я и забыл кто у нас при власти
Они еще и жопу москплям поцелую
Не украинская это власть, гнать надо
а путина в жопу еще не пробовали поцеловать? Нужно попробовать... За 6 лет так и не решили или война или мир-дружба... До обеда война, после обеда дружба. так получается.