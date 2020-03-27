EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
  4381  24
Все про:Боднар (48) МЗС (2157) Росія (26758)

 Росія проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу, - заступник глави МЗС Боднар

Російська Федерація поки не відповіла на запит України щодо транзиту через її територію гуманітарного вантажу для протидії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Було звернення від Росії організувати гуманітарний поїзд для евакуації з України російських громадян, ми пішли назустріч. Натомість наші запити до Російської Федерації стосовно транзиту через її територію вантажів з медичним обладнанням чи з медичними товарами так і залишилися без відповіді", - сказав дипломат.

У цьому контексті заступник міністра констатував відсутність конструктиву з боку РФ.

"Росія як дотримувалася своєї законсервованої позиції несприйняття України і нереагування на наші запити, так і продовжує її дотримуватися", - зазначив Боднар.

Водночас він звернув увагу на те, що, використовуючи ситуацію з коронавірусом, РФ розгорнула кампанію за скасування міжнародних санкцій, накладених на неї за анексію Криму та збройну агресію проти України на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії спецпотягом, яким з РФ на Батьківщину повернуться наші співгромадяни. Станом на 25 березня в Посольство України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які бажають повернутися в Україну.

Також читайте: Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184853
 
   
 Топ коментарі
 
просить у агрессора? дебилы мля!
 показати весь коментар
 
россия конченая быдляцкая страна с быдляцким населением !
 показати весь коментар
 
Зато транзит из очага коронавируса тех кто там зарабатывал, скрывался от призыва в ВСУ и тпм же, в Параше, платил налоги в бюджет, они разрешили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато транзит из очага коронавируса тех кто там зарабатывал, скрывался от призыва в ВСУ и тпм же, в Параше, платил налоги в бюджет, они разрешили.
 показати весь коментар
 
 
россия конченая быдляцкая страна с быдляцким населением !
 показати весь коментар
 
 
///
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле Россия проигнорировала запрос Украины на транзит гуманитарного груза, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4395
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков. «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался», - ответил представитель Кремля.
 показати весь коментар
 
Где там вяликие переховорщики мертведчук и рубинович??? Почему еще не в мацквабаде?
 показати весь коментар
 
 
людино-мавпам нема коли
вони дороги в італії поливають
 показати весь коментар
 
 
..что за груз такой и откуда он?..почему МИД уже в какой раз не указывает кто отправитель...
 показати весь коментар
 
Может его и нет совсем? Зеленые смошники и на такое способны.
 показати весь коментар
 
А слабо их транзит запретить как было в 15-м?
 показати весь коментар
 
Так а нафига им разрешали идиоты? Не власть а одни полезные идиоты...
 показати весь коментар
 
 
Как на счет перекрыть кацапам трубу, выгнать дип.шпионов и все такое?
А аааа. ... я и забыл кто у нас при власти
Они еще и жопу москплям поцелую
Не украинская это власть, гнать надо
 показати весь коментар
 
 
А Бубачка не привезе своїм самальотом разом з бєнями-ахметками?
 показати весь коментар
 
 
Та звідки в бубачки самальот, в нього ж лишень самокат. Але вихід є - до того самоката прилаштувати причеп.
 показати весь коментар
 
Вы бы ещё помощь в лечении у рашки попросили бы....идиоты
 показати весь коментар
 
Я вважав що на цей час більш-менш адекватні люди розуміють що слово росія це синонім слів - підлість, підступність, мародество і т.інш., і поки державу, під назвою Росія, будуть очолювати особи які очолюють її на цей час, будь які перемовини, домовленості не тільки безрезультативні а й небезпечні, але нажаль наше горе-керівництво цього не розуміє. Щодо повернення так званих "наших" громадян з росії, то я також вважаю що окрім коронавірусу з ними приїде й сеператизим, адже з них більшість, різного роду провокатори, дезертири які поливали брудом нашу країну.
 показати весь коментар
 
 
когда вы уже поймёте, что Россия враг и каждый раз грабли и грабли
 показати весь коментар
 
 
глупый запрос. даже если бы она его разрешила, он бы в сегодняшней ситуации (та и раньше) просто бы не дошёл. его бы по рашской традиции просто присвоили и ответили "егоунаснебыло".
 показати весь коментар
 
Еще раз показать уродство рф никогда не помешает.
 показати весь коментар
 
 
Кокой транзит, у нас война, вы че там охренели вообще, майдауны
 показати весь коментар
 
Выносите этот вопрос на совбез ООН. Пускай мокшане публично ветируют и получат в очко еще на полшишечки санкций.
 показати весь коментар
 
 
перестаньте уже етих грязножопых имперцев о чем то запрашивать - толку ноль, a Украина выглядит в роли просителя.
 показати весь коментар
 
Россия проигнорировала...

а путина в жопу еще не пробовали поцеловать? Нужно попробовать... За 6 лет так и не решили или война или мир-дружба... До обеда война, после обеда дружба. так получается.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору