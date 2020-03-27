 Хліб в Україні може подорожчати на 15-20%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з їхньою заявою, на сьогодні склалася критична ситуація на внутрішньому ринку зерна, зокрема, через зростання попиту на зовнішніх ринках і через сезонні чинники збільшуються ціни на продовольчу пшеницю.

"Наприклад, лише за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого та третього класу зросла на 400-500 грн/тонну. Таке подорожчання вже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно в собівартості хліба становить понад 40%, то й підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом", - зазначають асоціації.

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Крім того, асоціації констатують зростання попиту на хліб і хлібобулочні вироби в роздрібній мережі на 30-40% від нормального сезонного рівня, а в деяких точках відзначають кратне зростання. Водночас, за їхніми даними, наразі підприємства галузі повністю і безперебійно забезпечують підвищений попит на продукцію.

За таких обставин Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація "Борошномели України" звернулися до президента України, прем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, київського міського голови з проханням допомогти зберегти нинішній рівень цін. Як можливі заходи вони називають упровадження тимчасового обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку, на період очікуваної тривалості карантинних заходів.

"Ми розуміємо, що такий крок може викликати невдоволення в частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо механізму регулювання цього питання в рамках національного антикризового штабу з протидії пандемії або на будь-якій іншій оперативній і ефективній платформі діалогу виробників і влади", - йдеться у зверненні асоціацій.