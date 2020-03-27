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 Економіка, Суспільство
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Все про:хліб (10) ціни (263) експорт (188)

 Хліб в Україні може подорожчати на 15-20%

Зростання цін на продовольчу пшеницю найближчим часом призведе до подорожчання хліба і хлібобулочних виробів для кінцевих споживачів на 15-20%, прогнозують в Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації "Борошномели України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з їхньою заявою, на сьогодні склалася критична ситуація на внутрішньому ринку зерна, зокрема, через зростання попиту на зовнішніх ринках і через сезонні чинники збільшуються ціни на продовольчу пшеницю.

"Наприклад, лише за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого та третього класу зросла на 400-500 грн/тонну. Таке подорожчання вже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно в собівартості хліба становить понад 40%, то й підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом", - зазначають асоціації.

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Крім того, асоціації констатують зростання попиту на хліб і хлібобулочні вироби в роздрібній мережі на 30-40% від нормального сезонного рівня, а в деяких точках відзначають кратне зростання. Водночас, за їхніми даними, наразі підприємства галузі повністю і безперебійно забезпечують підвищений попит на продукцію.

За таких обставин Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація "Борошномели України" звернулися до президента України, прем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, київського міського голови з проханням допомогти зберегти нинішній рівень цін. Як можливі заходи вони називають упровадження тимчасового обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку, на період очікуваної тривалості карантинних заходів.

"Ми розуміємо, що такий крок може викликати невдоволення в частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо механізму регулювання цього питання в рамках національного антикризового штабу з протидії пандемії або на будь-якій іншій оперативній і ефективній платформі діалогу виробників і влади", - йдеться у зверненні асоціацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184852
 
 
 Топ коментарі
 
Треба ще бІльше пшениці вивезти, уроди.
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Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 5450

Быдло хоть иногда вспоминает, как его развели? Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 8874
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Ну да. Все страны сейчас ограничивают экспорт продовольствия. И только зеленые дебилы за месяц увеличили на 70% и в госрезерв уже залезли, как с противоэпидемическими средствами. Стрелять таких мало.
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Народ, которому терять нечего, вплоть до своей жизни, страшен в гневе. К своему сожалению, шобла зеленая, даже не способна это понять.
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Все дорожает. Как оказалось, тех, кто потерял работу не ставят на учет в центре занятости и не начисляют пособие, потому что ждут каких-то изменений в законодательство. При этом на сайте центра пишут, что на учет ставят и пособие начисляют не с 8-го, а с 1-го числа. Врут.
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зебіли, чому через вас- ідіотів, має страждати 25% алекватного населення України?!
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Маски вивези, антисептики вивезли, зерно вивезли... Ви хоч танки, БМП, БТР, гармати і літаки порахуйте, а то може вже вивезли. Джавеліни перерахуйте і продукти в армії.
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Помню когда ржал с дураков которые радовались большому урожаю. На чужой каравай рот не разевай. В европе цены выросли туда продадут, а наши нищуки пусть с голоду хоть сдохнут.
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А что люди могут то сделать, без вил хлеба нема. Но все сидять в карантине. А руками холуев зеленых у нас будет 33
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tZE inform

@tZEinform

·2 чВ результате непродуманного и бесконтрольного зернового экспорта Украина стоит на пороге повышения цены на муку (следовательно и хлеб), на 20-25 %. Мы писали о махинациях власти с стратегическим запасом зерна - вот следствие.
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Кінець епохи бідності і зубожіння. Не будите вже їсти по пів вареника, як при Порошенко, а будуте їсти повні тарілки, правда комбікормів. Ви ж цього бажали? Дужче волайте "мародер" "ротердам+", "барига", "ліпецька фабрика", "вбив брата", 2погані санітарні машини", "Іловайськ", "мальдіви", " овшори"... і їжте *********, бо відбірне зерно вже продано способними мальчіками.
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Еще землю не продали а зерна уже нет. Что будет когда продадут. Мадагаскарский опыт перенимать зеля поедет.
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