 ДБР очолює заступник директора, який не може виконувати такі обов'язки, це суперечить закону, - Осадчук

За його словами, ухвалення минулого року закону про перезапуск Держбюро розслідувань було компромісним рішенням різних парламентських фракцій, спрямованим на те, щоб вирішити два ключові завдання. Перше - звільнити з посади директора Романа Трубу, який втратив довіру у всіх політичних сил. Друге - врятувати справи Майдану, оскільки на той момент прокуратура втратила повноваження з проведення слідства і кримінальні провадження треба було передавати в ДБР.

Закон передбачав процедуру перезапуску через чіткі терміни і чіткий порядок формування конкурсної комісії з обрання директора. "Зараз всі терміни для формування такої комісії минули. Верховна Рада не виконала свого обов'язку делегувати трьох представників до складу цієї комісії. Існує тільки рішення Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності про визначення таких кандидатів, але потрібно ще відповідне рішення парламенту в цілому", - пояснює нардеп.

"Цензор.НЕТ" писав, що питання про те, кого делегувати до складу комісії обговорювалося на засіданні комітету зі скандалом. В результаті комітет затвердив двох народних депутатів від "Слуги народу" і одного вченого, кандидатуру якого також запропонувала ця фракція.

До березня поточного року обов'язки директора бюро виконувала Ірина Венедіктова, а після того, як вона стала Генпрокурором, нового указу президента про призначення на цю посаду не було.

"Зараз, як відомо нам з інформації, розміщеної на сайті бюро, тимчасово виконуючим обов'язки директора є один із заступників - Олександр Соколов. Він призначений всупереч закону, тому що законом про ДБР чітко передбачено, що виконувати обов'язки повинен перший заступник. Але ми ж пам'ятаємо ще один зашквар з ДБР, коли на цю посаду був призначений адвокат Бабіков", - зазначив Андрій Осадчук.

Нагадаємо, що законом, яким депутати провели перезапуск ДБР, передбачено також звільнення колишніх заступників Труби - Варченко і Буряка. Після приходу Венедіктової вони залишилися працювати в бюро на інших посадах. Варченко очолила управління, яке розслідує злочини, скоєні правоохоронцями, а Буряк - підрозділ у справах Майдану.

Оскільки президентом була затверджена нова штатна структура ДБР, на всі керівні посади проводиться новий конкурс. Як стало відомо "Цензор.НЕТ" з власних джерел, Варченко і Буряк офіційно покинуть свої посади на початку квітня, а брати участь у конкурсі не планують.

Навколо самого конкурсу теж виникла скандальна ситуація після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що всі посади вже нібито заздалегідь поділені. У бюро цю інформацію заперечують. Згідно із заявою Конкурсної комісії №2, розміщеною на сайті відомства, особистий прийом документів завершено, але ще обробляються ті, які приходять поштою. Наступного тижня заплановано засідання цієї комісії, яка визначить терміни проведення кваліфікаційного іспиту.