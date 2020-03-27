 Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.
"З огляду на досвід інших країн, ми рекомендуємо переходити на телекомунікаційний зв'язок. Якщо людині зле, вона має дзвонити лікареві первинки і чекати його рекомендацій. І може бути набагато більшої шкоди, якщо людина сама піде в лікарню, тому що без особливої потреби краще не залишати квартиру", - зазначила Мовчан.
За її словами, в разі якщо людині знадобиться здати аналізи, з 1 квітня направлення на них можна буде отримати дистанційно.
"Електронні направлення з'являться вже з 1 квітня", - сказала Мовчан.
Повний текст інтерв'ю з Оксаною Мовчан читайте за посиланням.
Ну и множество медсестер и медбратьев, которые будут специально подготовленны для работы в инфекционных больницах.
Дебилы, б
Не, давайте будем через день на второй больными являться пред ясны очи врача, чтоб "обталониться" направлениями на всякие "анализы-исследования", без которых ни один нормальный врач правильный диагноз не поставит. Там "нахекаем" заразу всем "встречным-поперечным" (и врачу за компанию), чтоб расширить круг "братьев по диагнозу". А там, глядишь, и здоровым вернётесь на прием после всех хождений по "кругам ада".
Телефоны есть? Вот в них врачу и покашляете для предварительного диагноза.