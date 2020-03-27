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Все про:Мовчан (1) НСЗУ (33) медреформа (24)

 Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

У зв'язку з епідемією коронавірусу кожен похід до лікаря пов'язаний з небезпекою зараження, тому їх кількість необхідно звести до мінімуму або відмовитися від цього зовсім.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

"З огляду на досвід інших країн, ми рекомендуємо переходити на телекомунікаційний зв'язок. Якщо людині зле, вона має дзвонити лікареві первинки і чекати його рекомендацій. І може бути набагато більшої шкоди, якщо людина сама піде в лікарню, тому що без особливої ​​потреби краще не залишати квартиру", - зазначила Мовчан.

За її словами, в разі якщо людині знадобиться здати аналізи, з 1 квітня направлення на них можна буде отримати дистанційно.

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"Електронні направлення з'являться вже з 1 квітня", - сказала Мовчан.

Повний текст інтерв'ю з Оксаною Мовчан читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184844
 
 
 Топ коментарі
 
Лечение по фотографии? Ето уже не диковинка. ЗЕ-медецина продвинулась дальше- лечение по смартфону
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бля.. второй месяц говорю что 70% китайцев заразилась именно в больницах, поликлиниках и т.д. - ну наконец-то Зебуины расчехлились.. Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 7408
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Епідемія продвине медицину вперед. Не було щастя, так нещастя допоможе.
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Разве что ивл в больницах появятся в большом количестве и защитные костюмы.
Ну и множество медсестер и медбратьев, которые будут специально подготовленны для работы в инфекционных больницах.
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Ето ты про какую страну вообще то рассказываешь? Если ты про Украину то я думаю что скоро каждый себе будет яму копать на кладбище и сам в пакет залезать потому что никто не захочет ето делать
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Правильно. Больному не обязательно покидать квартиру. Можно просто с балкона пописять в баночку которую внизу держит приехавший на вызов доктор
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И лекарства не обязательно в аптеке покупать. Либо выздорвеет либо нет - современная медицина, где врач может послушать лёгкие и сердце на расстоянии...
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***.. второй месяц говорю что 70% китайцев заразилась именно в больницах, поликлиниках и т.д. - ну наконец-то Зебуины расчехлились.. Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 7408
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Об этом ещё Супрунчихе талдычили, но видать "сложности перевода" мешали услышать.
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Завод "Энергия" в Киеве, можно будет вместо крематория приспособить!
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Лечение по фотографии? Ето уже не диковинка. ЗЕ-медецина продвинулась дальше- лечение по смартфону
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Теперь каждый врач обязан пройти курсы бесконтактного лечения у Кашпировского
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А поход на сдачу анализов не связан с опасностью, их можно пересылать прямо с квартиры? Идиоты. Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 1158
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Какие такие ализы, прямо с дома ализы пересылают, приходит почтальен и забирает возле двери баночки, да? Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 7674
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давайте вже і самі аналізи поштою. які можливо. до того усе і йде.
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Раньше больных людей заставляли жрать жаропонижающие и идти в поликлинику всех заражать. Теперь здоровых заставляют сидеть дома без денег и работы.
Дебилы, б
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Что опять не так?
Не, давайте будем через день на второй больными являться пред ясны очи врача, чтоб "обталониться" направлениями на всякие "анализы-исследования", без которых ни один нормальный врач правильный диагноз не поставит. Там "нахекаем" заразу всем "встречным-поперечным" (и врачу за компанию), чтоб расширить круг "братьев по диагнозу". А там, глядишь, и здоровым вернётесь на прием после всех хождений по "кругам ада".
Телефоны есть? Вот в них врачу и покашляете для предварительного диагноза.
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