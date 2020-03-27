 Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили на брифінгу в Рівненській ОДА.

Зокрема, за інформацією керівника Рівненського обласного центру МОЗ України Романа Сафонова, більшість інфікованих могли мати чимало контактів.

"Виходячи з того, що більшість інфікованих відвідували зібрання та богослужіння, роботи в епідеміологів буде багато. Це сотні контактів, які треба відстежити. Це робота не одного дня", - зазначив він.

Як повідомили у прес-службі Рівненської ОДА, на виїздах із Тинного встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. Залишати село заборонено. Рух габаритного транспорту здійснюється в обхід.

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Також встановлюються всі зв'язки та контакти інфікованих з іншими людьми. У Сарненську ЦРЛ направлені додаткові тести, захисні костюми і маски.

Нагадаємо, станом на 10:00 27 березня в Рівненській області є 9 підтверджених випадків COVID-19.