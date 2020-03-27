 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом

Про це він повідомив у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в останню добу в нього з'явилися симптоми захворювання, після чого він здав тест, який виявився позитивним.

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"Зараз я самоізолювався, але продовжуватиму роботу через відеозв'язок. Разом ми переможемо", - написав британський прем'єр.