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 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в останню добу в нього з'явилися симптоми захворювання, після чого він здав тест, який виявився позитивним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться, - прем'єр Великої Британії Джонсон закликав готуватися до поширення коронавірусу

"Зараз я самоізолювався, але продовжуватиму роботу через відеозв'язок. Разом ми переможемо", - написав британський прем'єр.

Премєр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184838
 
   
 Топ коментарі
 
Вот Джонсона действительно жаль! Мужчина умный,настоящий патриот Британии.
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Давайте не будем его заранее оплакивать. Думаю, все у него закончится хорошо.
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Кстати, интересно: где оно? Скучаю без его "творчества".
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Зеленского в гости отправить ,проведать Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 1703
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Вот Джонсона действительно жаль! Мужчина умный,настоящий патриот Британии.
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Давайте не будем его заранее оплакивать. Думаю, все у него закончится хорошо.
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заканчивается у всех не очень весело ))
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президент Бразилии вроде как вылечился. князь Монако вроде в порядке.
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Вы так говорите, как будто уже все, умер. Ничего страшного. Выздоровеет.
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Интерфакс-Украина

@interfaxua18 мин

Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом
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Шеф давно злиняв у резиденцію на Валдаї чи може в Сочі, точно ніхто не знає, але в Кремлі його вже не має.
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Шо то подозрительно резко после Брекисита усё закрутилось....
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один из ******, с миссией обречённого посланный на сьёмки посещения клиники, точно не только, как джонсон заразился, но уже даже и умер. ту версию ***** никто лечить не собирался изначально. даже если бы не умер по выходу из клиники от вируса, инсульт ждал его уже на обратном пути в переодевалку.
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если мона, то я корректону - как гуталину, у якутского скульптора))))
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Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле ))))) Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 721

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков.
«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он.
«Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, он не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали уже в реанимацию с подтвержденным диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался»,
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ну если уже и кремляди попались! )) я там вчера писал, шо у лёвы есть щас 2 возможности умереть, - в клинике от вируса или если выкарабкается, то от побоев всех тех участников крутой тусовки крутого, которые по итогам останутся в живых.
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***
просочилась информация, что среди двойников ***** переполох...
ведь кому-то ж надо будет реально ложиться в гроб.
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тяжёлый вопрос. но там ещё до гроба, должна быть куча озабоченных поездок царя по охваченных регионах в заботе о крепостных. жребий среди них не катит )) возможно, положат того, кто переживёт каллег )) хотя они по мере расхода имеющихся начнут поиск по расеюшке дополнительных *********** )))
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"Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался"

С Лещенко? Или Песковым? Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8658 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7414
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из зала во время инвестиционного совета с губернатором Сахалинской области Валерией Лимаренко люди в химзащите вывели мужчину. что это был антон жуков который якобы недавно вернулся из Испании и не соблюдал карантин ))
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тиль линдеманн с коронавирусом. "Группа Lindemann со 2 марта находилась в российском туре - дуэт выступал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и 15 марта дал два концерта в Москве."
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Як там її Величність? Вона з прем'єром спілкується дуже часто.

Борису одужання, класний дядько, йому би зараз не хворіти, а якось розрулювати всю цю біду.
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Она еще неделю назад смылась из Лондона, а Борис нет
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А ви чому не змились?

Доречі, «А где ваша родина, синок?» (с)
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Ну у меня же нету 25 загородных замков как у королевской семьи, разве не понятно?
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Навіть маленької дачки підмАсковьєм немає?
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зате принц Чарльз підхопив (а він у групі ризику за віком)
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За ними медицинский уход в разы лучше, чем за обычными гражданами.

Позавчера умерла женщина которую скорая отказались госпитализировать с оговоркой, что ей не требуется срочна помощь, несмотря на то что она не могла дышать: https://www.thesun.co.uk/news/11254417/mum-dies-from-coronavirus-priority/
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, нехай британці вирішують, чи класний дядько Борис, але... мені, з даного фільму (Brexit: The Uncivil War) в це не віриться.
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Тікайте від тих засранців на расєю. Навіщо ви туди поперлись? А, я знаю: за демократією, за правами людини та тварини, за цивілізованим життям та достойною старістю. Тоді сидіть там на острові та не вякайте. Якщо ви дійсно там, а не за мкадом.
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Kavkaz Center

@newkc14

14 ч

#Путин возможно заразился коронавирусом
По данным политолога Валерия #Соловья неназванный заместитель одного из силовых ведомств, который возглавляет думскую фракцию, инфицирован #коронавирусом. Он в течение последних двух недель несколько раз встречался с Путиным

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4528
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Всё ближе и ближе

20 февраля дед посетил СПБ с целью участия в траурных мероприятиях по случаю 20й годовщины смерти Собчака.
Произнёс прочувствованную речь (говорят даже без бумажки), пообнимался со вдовой.
Вчера, 25 марта, Нарусову (ту самую вдову) свезли на больничку с подозрением на коронавирус.
Продолжаем наблюдение и держим пальцы крестиком.

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3987
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К сожалению, инкубационный период превышен почти в 3 раза...
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А **** толку. Замість пу буде якийсь пу-2. А зю після смерті пу зрадником бути не перестане.
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котрий із шести? З вухами? Зі щічками? З монголоїдними оченятками?
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Джонсон у одного с Трампом парикмахера стрижется. Прическа а-ля взрыв на макаронной фабрике. Три волосины укладывают феном.
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Вот мы две недели как остановили страну. Что это дало? Вирус пройдет через каждого и это аксиома. От страха, голода и насилия умрет столько что никакому вирусу не под силу.
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Страны Азии показывают что карантин работает. У нас дебилы просто при власти без малейшей стратегии. Нужно было всех кто в страну въезжает контролировать как они соблюдают карантин.
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Бред. Эпидемия в Китае закончилась естественным образом когда все переболели. Уже и временные больницы разбирают.
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Ой. Эпидемия оспы не закончилась пока всю планету не привили. Эпидемии кори, ветрянки и ещё всяких гадостей как были, так и есть, несмотря на вакцинации.
А тут вдруг вирус перепугался Народно-Освободительной Армии Китая, и сдулся как мыльный пузырь.
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>Что это дало?


Часть населения увидела: какие кретины дорвались до власти. С паршивых овец хоть шерсти клок.


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Организаторам пандемии нужны громкие имена для раскрутки. Джонсон будет не последним, заражать будут и других политиков до тех пор, пока кому то из великих надоест и он при людно прикончит Путина, только после этого, пандемия пойдет на спад.
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Не, тут не Путин при деле. Куда более серьёзные парни.
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Если подозревать кого-то в пандемии то только его. Это только им было выгодно. Да и больная на голову одна только такая страна.
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Не стыкуется: Италия всегда была их "лучшим другом". Там ихняя илитка понастроила себе дворцов и вилл с бассейнами. А так они себе заперли туда въезд, получается.
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Так они в Китай закинуть могли и может в США. А в Италю уже сам по себе попал.
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Сомо по себе такое заражение априори невозможно. Скорее всего добавили в воду или еду.
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Это обычный вирус его не нужно никуда добавлять. Нужен просто носитель.
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А при чем тут элитка Кремлевская? Они не в курсе сценария. Италия очень удобна для разпостронения , у Кремля там все схвачено. Там хоть с ранцевым разбрызгивателем ходи по стадиону , никто тебя не тронет , без разрешения властей. И Иран так обрабатывали.
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Естественно что Путин пешка, но без этой пешки рушится весь сценарий.
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Ага, ты ещё скажи что вирусом через пульт управляют...
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За эту шутку поклонники сильно ругали Бабченко. Он их послал на духовные скрепы.


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как же тебя угораздило, Боря...
лечись давай и выздоравливай - адекваты нынче редкость.
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Головне - щоб Петро Олексійович не захворів, бо пропадемо без нього. )))
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Не волнуйся. Он не один - у него армия есть. Она просто ждёт команды. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8329
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Не. Та которая пять лет назад обеспечивала регулярный траффик жареного мяса и костей в рефрижераторах "Донецк-Ростов".
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соєві живуть у своїй віртуальній реальності
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Значит за украинский народ. А за Падлошенкой уже давно буцегарня плачет.
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Вирус работает избирательно. Берет тех, кто насмотрелся 1+1 , лишился рассудка, и проголосовал за киношного клоуна во время войны.
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Приближается момент когда население планеты просто перестанет верить СМИ вообще. И как тогда народом управлять ? Сто лет монополизации прессы в одних руках - всё коту под хвост.
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Не пытайтесь прыгать выше Бога. Он просто посмеётся над вами.
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Тілль Ліндеманн терміново госпіталізований з коронавірусом - ЗМІ У соліста Rammstein виявлений COVID-19

Всесвітньо відомий артист, соліст культового гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, доставлений до однієї з лікарень Берліна з коронавірусом. Про це повідомляє німецька газета Bild.
За інформацією видання, стан 57-річного Тилля Ліндеманна важкий, він перебуває в реанімації. Музикант звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру. Медики виявили у соліста Rammstein пневмонію і зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.
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Ему бы сейчас в самый раз с Путиным встретиться, да поговорить долго по душам.
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Ну, за то я теперь на 100% уверен, что выход Бритов из ЕС был фейковый. Спалился сионист хренов.
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Цікаво якось виходить, політики так легко заражаються. Скоріше за все верхи переболіють раніше від усіх. Просто так потрібно пока є місця в лікарнях. А всі інші потім, якщо ліжок вистачить.
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