 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заразився коронавірусом

Про це він повідомив у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в останню добу в нього з'явилися симптоми захворювання, після чого він здав тест, який виявився позитивним.
"Зараз я самоізолювався, але продовжуватиму роботу через відеозв'язок. Разом ми переможемо", - написав британський прем'єр.
Интерфакс-Украина
@interfaxua18 мин
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков.
«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он.
«Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, он не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали уже в реанимацию с подтвержденным диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался»,
просочилась информация, что среди двойников ***** переполох...
ведь кому-то ж надо будет реально ложиться в гроб.
С Лещенко? Или Песковым?
Борису одужання, класний дядько, йому би зараз не хворіти, а якось розрулювати всю цю біду.
Доречі, «А где ваша родина, синок?» (с)
Позавчера умерла женщина которую скорая отказались госпитализировать с оговоркой, что ей не требуется срочна помощь, несмотря на то что она не могла дышать: https://www.thesun.co.uk/news/11254417/mum-dies-from-coronavirus-priority/
Kavkaz Center
@newkc14
14 ч
#Путин возможно заразился коронавирусом
По данным политолога Валерия #Соловья неназванный заместитель одного из силовых ведомств, который возглавляет думскую фракцию, инфицирован #коронавирусом. Он в течение последних двух недель несколько раз встречался с Путиным
20 февраля дед посетил СПБ с целью участия в траурных мероприятиях по случаю 20й годовщины смерти Собчака.
Произнёс прочувствованную речь (говорят даже без бумажки), пообнимался со вдовой.
Вчера, 25 марта, Нарусову (ту самую вдову) свезли на больничку с подозрением на коронавирус.
Продолжаем наблюдение и держим пальцы крестиком.
А тут вдруг вирус перепугался Народно-Освободительной Армии Китая, и сдулся как мыльный пузырь.
Часть населения увидела: какие кретины дорвались до власти. С паршивых овец хоть шерсти клок.
лечись давай и выздоравливай - адекваты нынче редкость.
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Не пытайтесь прыгать выше Бога. Он просто посмеётся над вами.
Всесвітньо відомий артист, соліст культового гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, доставлений до однієї з лікарень Берліна з коронавірусом. Про це повідомляє німецька газета Bild.
За інформацією видання, стан 57-річного Тилля Ліндеманна важкий, він перебуває в реанімації. Музикант звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру. Медики виявили у соліста Rammstein пневмонію і зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.