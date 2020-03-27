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Все про:Трепак (61) Гандзюк (449) Венедіктова (83)

 Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

Віктор Трепак ні відсторонений від справи про вбивство Каті Гандзюк.

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Він не був відсторонений. При перерозподілі обов'язків, інший заступник - Олексій Симоненко - відповідатиме за департамент спецрозслідування. Його ключові справи ніхто не забирав", - розповіла генпрокурор.

Також дивіться: Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем.

Також сьогодні Олексій Симоненко був призначений Генпрокурором на посаду заступника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184835
 
 
 Топ коментарі
 
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова носит на руке незадекларированные швейцарские часы Hublot, которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424
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аванс Путіна, за Порошенка...
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а ты все попердываешь, короновирус отганяешь Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 578
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С такой фамилией, как трипак, никакой коронавирус не страшен
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова носит на руке незадекларированные швейцарские часы Hublot, которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424
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Один витратив аванс Пукіна на мерседес ( підписання угодити з бойовиками)- ця дуринда купила годинника ( під посадку Пороха)!
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Боюсь что в данном случае может получиться как бусами клятой Йульки. Этих Hublot как грязи в инете. Можешь и себе прикупить. Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3988
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то Венедиктова - лошара? Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6554 Генпрокурор - лох, такого в истории Украины кще не было Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6554
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Венедиктова возможно и не лошара (лично не знаком - утверждать не могу). Многие известные люди в повседневной жизни носят копии статусных имиджевых вещей. И не потому, что у этих людей нет денег. Просто они считают ненужным расточительством таскать повседневно вещь к которой еще нужно охрану приставлять. Или вы их совсем тупыми считаете? Если так, то тогда почему генпрокурор она а не Вы?
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Слуги мародера опять сп..и..зд..ели😆😆😆
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в сраиле на карантине больше нечем заняться?
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а чо Трепаку не доручили справу Трампа і Манфорта? Він же її розпочинав, нехай би завершив...
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"У меня трепак", подумала Венедиктова, и вспомнила про встртечу с Аваковым..
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«27 березня 2020 року
Борис Джонсон інфікувався коронавірусом»
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порохоботы порохоботы--скока Пете жить осталось?...пууууууууууууук
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ага, так попердываю шо порохоботы задыхаются Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7271
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Чому розслідування не закінчено,чому винуватцям не винесений вирок???????????????????????????????????????????????????????????????????? Не платити їм заплати - не заслуговують.
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Ту больше к петьке вопросов и куму его связисту-генплокулолу.
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"Він не був відсторонений", просто " перозпреділили"...
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Она вообще ситуацию не контролирует и дупля не отбивает. Зато своя и преданная - валентина терешкова украинского разлива
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