 Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Він не був відсторонений. При перерозподілі обов'язків, інший заступник - Олексій Симоненко - відповідатиме за департамент спецрозслідування. Його ключові справи ніхто не забирав", - розповіла генпрокурор.

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Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем.

Також сьогодні Олексій Симоненко був призначений Генпрокурором на посаду заступника.