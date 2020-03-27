 СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті.
Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184834
Фото: сайт СБУ
- Я придумал! Я совершу преступление, ты его раскроешь, но меня не поймаешь!
- Что же это за преступление, которое можно раскрыть, не обнаружив виновного?
- Ну, это уж ты сам придумай!
Да там гении дедукции в сбу сидят! Все думают пластид для еды или помидоры удобрять, но гении из сбу догадались, что пластид для терактов. Хотя и это не точно, потому в сообщениии слово "возможно". То есть оставляют шанс, что пластид для изготовления колбасы или засолки кильки...