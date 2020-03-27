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 СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Донецькій області схованку з великою кількістю пластиду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.

СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів 01

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.

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СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів 02
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184834
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас эпидемия в России разгорится, и можно будет Украине освободить Донбасс!!! Нужно пользоваться слабостью врага, как он воспользовался слабостью Украины, когда захватил Крым.
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Потом перепакуют добавят пару стволов и снова найдут. Айда молодца работа кипит.
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огромный респект СБУ!.. хоть кто-то работает, когда все сидят на карантине..
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Сейчас эпидемия в России разгорится, и можно будет Украине освободить Донбасс!!! Нужно пользоваться слабостью врага, как он воспользовался слабостью Украины, когда захватил Крым.
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Во время эпидемий воевать как минимум подло даже с заклятым врагом.
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только в кино война - это благородство и доблесть и т.п. в жизни же войну выигрывает тот, кто подлее и хитрее! видишь слабость врага, пользуйся ей! На войне либо ты убьешь, либо тебя убьют!
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огромный респект СБУ!.. хоть кто-то работает, когда все сидят на карантине..
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А нехорошие Герои не могли припрятать, что бы продать другим Героям? Это моя версия если что.
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так и до конфликта интересов между хероями рукой подать.
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тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов, та не то для печки на растопку, верните им за поребрик.
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Так харьковских террористов отпустили, что же им теперь без работы сидеть. Мне только интересно, кто и когда за ето ответит?
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Потом перепакуют добавят пару стволов и снова найдут. Айда молодца работа кипит.
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Готуються до голоду. Глушитимуть рибу і жаб.
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К примеру, в Конче-Заспе много водоемов
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Старики-разбойники почему-то вспомнились.
- Я придумал! Я совершу преступление, ты его раскроешь, но меня не поймаешь!
- Что же это за преступление, которое можно раскрыть, не обнаружив виновного?
- Ну, это уж ты сам придумай!
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Это реквизит для сивухиной платформы втюхивания дамбацких убийц на шею Украины, так сказать кореша ермака
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Муйня якась як завжди , або іржаві патрони або викопані "чорними археологами" стволи з 1943 року . Так і тут , пластид/тротил за еквівалентом це десь 1:10 , тобто в еквіваленті це біля 300 кГ ТНТ , а не 40 .
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СБУ выявила 30 кг пластида, вероятно, для терактов.

Да там гении дедукции в сбу сидят! Все думают пластид для еды или помидоры удобрять, но гении из сбу догадались, что пластид для терактов. Хотя и это не точно, потому в сообщениии слово "возможно". То есть оставляют шанс, что пластид для изготовления колбасы или засолки кильки...
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