 Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на донецькому напрямку.

Вранці противник випустив 6 мін 82 калібру, а також використовував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій українських військових поблизу Талаківки.

Також з 82-мм міномета, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл наших позицій у районі Павлополя.

Крім того, російські окупанти відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Пісків, при цьому використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілів противника немає.

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