 Близько 30 нардепів від "Слуги народу" здали тести на коронавірус, результати показали, що все добре, - нардеп Верещук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.
"У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами - тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Близько тридцяти депутатів. І у всіх тести показали, що все добре", - повідомила Верещук.
Нардеп також розповіла, що тест на коронавірус пройшов і голова Верховної ради Дмитро Разумков.
"На позачерговому засіданні був Руслан Горбенко, що захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", - додала вона.
Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що здав два тести на коронавірус. Один виявився позитивним, другий - негативним. Результати третього тесту очікуються.
https://www.youtube.com/watch?v=E8iAif8Lc7Y&t=2353s
тайм код 26:46
влево.
А так как все эти 30 слуг народа реально соврали, то должны будут ответить по закону...
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"- Скажите, доктор, я могу надеяться?
- Хм, ну все зависит от того, на что именно вы надеетесь, мадам"
Helgi Sharp
1.
Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020.
Одна часть банды Зеленского подняла бунт против другой части банды Зеленского. На "Титанике" имени Зеленского.
Бунтарей придётся покупать, а для этого выводить собственные средства из кипрских оффшоров. На это не согласятся мама Римма и боевая подруга Мендель - им ещё жить на эти деньги в изгнании. Власть, Володя, не шаурма с вокзала - потекла из рук, галстук не подставишь.
2.
Партия "Слуга народа" с пафосом отказалась от госфинансирования.
В реале нет и никогда не было такой партии. Ни зарегестрированных отделений, ни ячеек по областям, ни идеологии. Были стол со стулом в гримёрке 95-го квартала, где пилили бабосы народа его слуги. Так что этот пиар мимо кассы.
3.
Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине.
Когда эти врачи получали по 4 тыс гривен, Радуцкий продавал ИХ маски за границу, а лещенки и найемы имели по 200-300 тыс за, извините, НИФУЯ. Может после этой напасти что-то поменяется, и всё станет, как и должно быть - то есть, наоборот? Не при этой власти мародёров.
4.
Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта зелёная ***** (сорри, я сегодня использую годовой лимит на обсценную лексику) имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".
Порошенко, Турчинов, Парубий, Супрун виноваты только в одном - нельзя было во время войны играть с тупым охлосом в демократию. У охлоса запросы Греты Тунберг, а память фораминиферы обыкновенной.
5.
Итальянская Stampa: Вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной.
У России эффективным может быть только один рецепт - разбомбить у себя все дороги и аэропорты, чтобы вирус не распространялся. Вместо этого они бомбят другие страны и несут туда вирус русского мира. Бумеранги всегда возвращаются - и этот уже сделал вираж на разворот.
Помните певца Льва Лещенко? Он ещё вторил Путину, что в Багдаде всё спокойно. Уже в реанимации (@treugolny_hui):
* 15.03.2020: Лещенко считает короновирус выдумкой;
* 25.03.2020: Короновирус считает Лещенко выдумкой.
6.
Турецкие военные вместе с армейцами Ливии захватили военную авиабазу ЧВК Вагнера - наемники в результате отступления потеряли десятки танков и авиацию.
Это не фейк. Просто ещё один всадник апокалипсиса для анчурийцев. Предыдущий в лице Трампа поддержал саудитов в войне с РФ. А вирус лишь пристраивается вишенкой на этом празднике бесшабашного "веселья".
7.
Трамп не оставляет мыслей вернуть страну к работе уже 12 апреля.
Как поведал мне местный источник, расчёт Дона циничен до снежной белизны. Он считает, что какая-то часть населения не выживет, но вирус к лету развеется, и люди о нём быстро забудут. А вот при падении экономики (30% американцев могут потерять работу) Трампа точно не изберут. Плюс развал обамовской программы медицинского страхования, чем ранее так гордился Трамп, теперь не оставляет шансов врачам взять эпидемию под контроль - слишком большой процент населения оказался не охваченным медпомощью. Но самое циничное... Сандерсу и Байдену предстоит еще немало поколесить по штатам, чтобы заручиться голосами электората, тогда как Трамп свое выдвижение уже обеспечил. А ведь и Байден, и Сандерс - люди немолодые...
Мой прогноз. Мировая экономика по инерции и благодаря "подушке", будет находиться на относительном плаву до президентских выборов в США. Дальше - глубокая и продолжительная рецессия.
8.
Унтерофицерская жена Венедиктова потребовала вернуть прокуратуре чины и звания.
Классная реформа! Может напомните мне ещё хоть одну от зелёной власти?
9.
Пока остаюсь в США. Обратите внимание, что из Китая в Украину коронавирус не попал, его завезли долбодятлы, которые решили, что отдыхать в куршавелях во время эпидемии - файная идея.
10.
Берегите себя! Но будьте осторожны... А то один тут пишет: "Сегодня приехали домой из Ашана, сняли маски, смотрю, *****, с чужой женой домой приехал!" Может, и повезло, не знаю... Но помните, что в карантин обменять что-либо назад нереально.)
Будем жить!
Пусть уж тогда у всех все будет хорошо.
Так я не понял они заразились или нет? Все хорошо - это типа подохли?