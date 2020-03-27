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 У шести парафіян церкви із Радомишля експрес-тести виявили коронавірус

Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у шести прихожан церкви з Радомишля. Зараз аналізи передали на додаткове лабораторне дослідження.

Про це інформує Радомишльська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами тестів у 6 осіб (парафіяни церкви) тест на COVID-19 позитивний. Сьогодні, 27 березня, аналізи були передані до Житомирської обласної лабораторний центр, який проведе відповідні дослідження і підтвердить або спростує результати тестів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз ці особи перебувають в ізоляції і під наглядом сімейних лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові випадки інфікування коронавірусом зареєстровані на Житомирщині, - ОДА

Всього в Радомишлі 41 особа, яка контактувала з померлою від коронавірусу пенсіонеркою, пройшла експрес-тестування.

Нагадаємо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яка була госпіталізована з підтвердженим випадком COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184829
 
 
 Топ коментарі
 
Вон в Обухове на церкву РПЦ купола поставили. Говорят народу пришло много и все дружно, по очереди, попам кресты и руки целовали...ждем новостей
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Карантин на бизнес попов не распространяется?
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Естественный отбор в действии - идиотов вымрет больше все-таки (если, что я о любителях лобызать всякую хрень и ходить в церковь в период пандемии)
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Карантин на бизнес попов не распространяется?
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Их движняк даже бизнесом не признаётся...
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Сьогодні 27 число ...Швиденько протестували . В шести прихожан церкви с Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 1035
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Мало зелиных эшелонов и самолётов. Ещё и попы с грязными ложками подтянулись.
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Це рпцешники.Скільки можуть вони тут знущатися? Ми що неможемо їх вигнати нарешті,з України?
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Выгнать не можем. Но вирус нам поможет их зачистить. Может наоборот нужно РПЦ-шников завлекать в церкви, а не запрещать
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Уроды,сказано же сидите дома
Сами заразились и других наградили😠
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Вон в Обухове на церкву РПЦ купола поставили. Говорят народу пришло много и все дружно, по очереди, попам кресты и руки целовали...ждем новостей
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Естественный отбор в действии - идиотов вымрет больше все-таки (если, что я о любителях лобызать всякую хрень и ходить в церковь в период пандемии)
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Ходить. Виключно у московську і цілує покровителю вбивць українського народу і солдат Онуфрію брудну руку і стає перед ним на коліна. Це той офіцер, що служив, чи служить у прикордонних військах. То як ви думаєте, пропустить він через кордон ворога, якщо з ворогом буде його духовний покровитель Онуфрій?
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ходит , за это и получит от Чисоры .А Вася попозже от Лопеса . а то землю под собой потеряли .
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Почему не говорят какая церковь? Хотя сам догадываюсь. Если все проанализировать то вирус не такой уже и плохой. Он в первую очередь поражает самое тупое и необразованное население
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ПЦУ публічні богослужіння заборонила - лише он-лайн. РПЦ, навпаки - закликала до публічеих ... і хрестових походів!
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Таке враження, що мацковська церква тут всередині знищує українців і нічого. Базари позакривали, крамниці позакривали, транспорт відмінили, а московські попи збирають нарід малороський по містах і освячують вулиці, і нічого. Де логіка? Де профессссіонал Рюкзаков?
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Це було ще до карантину. Хвора у Радомишлі померла 13 березня, а перед тим вона відвідала церкву. Але щодо закидів на адресу московських попів, ставлю +++.
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Але вірус був ще у лютому. В Китаї вже вводили карантини. То хіба вони не знали, що вірус тут не за горами? Чи Ви до кінця вірите нашій медицині, що його не було? Чи може вони його не виявляли? Бо де стара бабуся могла його підхопити?
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к ****й матери позакрывать эти долбаные рассадники антисанитарии
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А як же ваш милосердний бог??? щось він вас ідіотів зовсім не береже. Може пора почати думати??? Як кажуть краще пізно ніж ніколи! Але це напевно марно апелювати до здорового глузду віруючих там де є безпідставна віра немає місця здоровому глузду!
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может лет через 100 дойдет людям . а пока народ в каменном веке и во что то верит .Они верят , а он их косит , как бешенных собак .
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о чем базар ? даже попы незнают какому богу молятся... христианского бога - зовут Саваоф (реально это его имя, без шуток)... спросите любого верующего - "какое имя у бога которому ты молишся ?", разфе что евреи скажут что это Яхве (Иегова), или мусульмани - чо это Аллах (и у него еще 99 имен)... а христианин будет мычать как животное, незная что сказать.
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Незалежно від епідемій та іншіих ф/м, практику годування з однієї ложечки сотень людей одним темним придурком в рясі потрібно заборонити.
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То що Усіка немає серез них, то таке. Головне, щоб там був Кирилко і Онуфрій. А як ху@ло, то ще краще.
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13 березня хвора померла, а контактним зробили експрес-тест тільки сьогодні 27 березня. ???????
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