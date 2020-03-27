 В Україні змінили механізм визначення лікарень для інфікованих коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це на брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми в надзвичайній ситуації, сформовано зовсім інший перелік, який сформували в НСЗУ, і він сформований саме по визначенню закладів охорони здоров'я, які готові надавати допомогу тяжким хворим, а також хворим середньої тяжкості, і вони визначаються за іншими критеріями — за наявністю спеціалістів, за наявністю обладнання, яке потрібне для проведення реанімаційних заходів", - сказав Ляшко.

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Він додав, що ці лікарні уклали контракт з НСЗУ під другу хвилю медичної реформи і зараз узгоджуються з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я, "оскільки керівники на місцях знають ще краще ситуацію і особливості певних лікарень чи їхнього доступу, чи доїзду, чи функціювання".

За словами Ляшка, в подальшому буде зроблено онлайн мапу таких лікарень для того, щоб і диспетчери бригад екстреної медичної допомоги, і громадяни розуміли, в яку лікарню можна везти важкохворого пацієнта.

"Важкого хворого будуть везти в ту лікарню, в якій на даний момент будуть доступні апарати штучної вентиляції легень. Коли ми будемо розуміти, що ліжка у відділеннях інтенсивної терапії незайняті і там можуть надати медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою", - розповів Ляшко.

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Раніше в кожній області були визначені по дві госпітальні бази, які першими мали приймати пацієнтів з COVID-19.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.