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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Майже 150 осіб госпіталізовано з підозрою на пневмонію в ОРДЛО, можливості діагностувати коронавірус немає, - Денісова

За оперативною інформацією, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже майже 800 людей звернулися по допомогу у зв'язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"З них близько 150 - госпіталізовані з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 та 13 років перебувають під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, діагностувати коронавірусну інфекцію там досі неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.

"З початку 2020 року я отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань розташованих на зазначених територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування", - додала Денісова.

"В умовах стрімкого поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вкрай занепокоєна ситуацією щодо забезпечення прав і свобод громадян України, які лишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та ув’язнених осіб, утримуваних в місця несвободи", - зазначила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184824
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай порвуть і коронавірус.Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова - Цензор.НЕТ 2636
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Пускай мертвые сами хоронят своих мертвецов.
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Пускай мертвые сами хоронят своих мертвецов.
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ага. но у них нет выбора, как только полезть в Украину. скоро сивуха просушит штаны и начнёт презентацию "простить! принять!"
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с похоронить у них без проблем. места в шурфах хватит на всех ещё и раша своих свозить туда скоро будет.
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Да-а. видать ожидает судьба молодогвардейцев.
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Да и х*** с ними. Меня только интересует откуда Денисова об етом знает. Сотрудничает с окупационной властью?
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Всегда, когда вижу это фото, то от умиления текут слезы. Какие хари. Сами нормально не жили и другим не дают. Дремучий, засраный совок.
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Це ж потрібно було цій сірій масі вдовбати в їх тупі і дурні голови, що вони такі могутні, що годують весь світ. І вони допивая свою останню самогонку і нічого не роблячи вірили, що вони такі. Краще жити без них!
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Чого з них дивуватися коли тут 73-м процентам вдовбали, а ті і так зроду задовбані.
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То шо, срочно, прорваться с боямі, і евакуіровать іх у Ново Санжари?
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***** в Италию послал помощь, а рюскаговорящих представителей новососии послал на х..й
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туда отправили резидентуру укреплять, а не помощь
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"тестов нет и не будет. но вы держитесь!"
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Сивуху к ним отправьте. Пусть ухаживает.
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Да хватит уже завидовать молодым недореспубликам, йей Богу Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова - Цензор.НЕТ 1004
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обращайтесь к русским братьям, друзья
бандеровцев к вам не пустят
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В порядке карантинных мероприятий хорошо бы на передовую напалм и огнемёты.
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В ОРДЛО вірус вже набрав масштабів деокупації території .
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так в историю и запишем - хотели умереть за новороссиюа сдохли а деокупацию и чистку территории сделал коронавирус! в Крыму тоже чистка от военных пенсионеров, свезенных со всего совка пошла - только крестики успевают ставить
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А вообще, злодейка-судьба весьма серьезно восприняла желание аборигенов лугандона сдохнуть в россии/за россию...
Не вышло отправить весь этот сброд на тот свет в результате масштабной войны - попробуем эпидемию!
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Закрити кордон і поставити знак в сторону московії. Немає чого їм в нас робити. Ще з Києва привезти їх поводиря сивуху і викинути в даунбас, хай веде їх до своїх.
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..а давайте их эвакуируем ... ониженашилюди... Майже 150 осіб госпіталізовано з підозрою на пневмонію в ОРДЛО, можливості діагностувати коронавірус немає, - Денісова - Цензор.НЕТ 3574
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