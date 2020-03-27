 Криза в Україні не буде набагато гіршою, ніж в інших країнах, - заступник голови НБУ Сологуб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб.

"Навіть якщо ми бачитимемо кризову ситуацію, вона не буде набагато гірша, ніж в інших країнах", - сказав Сологуб під час онлайн-пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.

Він нагадав, що за підсумками світової кризи 2008-2009 рр. просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів. У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони - падіння на 3%.

"Наразі, за співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше порівняно з іншими", - додав Сологуб.

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Він уточнив, що НБУ працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини, хоча в цій ситуації будувати прогнози складно.