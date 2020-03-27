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 Криза в Україні не буде набагато гіршою, ніж в інших країнах, - заступник голови НБУ Сологуб

Економіка України краще готова до кризи і її падіння буде на рівні інших країн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб.

"Навіть якщо ми бачитимемо кризову ситуацію, вона не буде набагато гірша, ніж в інших країнах", - сказав Сологуб під час онлайн-пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.

Він нагадав, що за підсумками світової кризи 2008-2009 рр. просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів. У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони - падіння на 3%.

"Наразі, за співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше порівняно з іншими", - додав Сологуб.

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Він уточнив, що НБУ працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини, хоча в цій ситуації будувати прогнози складно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184822
 
 
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Сологуб главный вирусолог в Украине? Смешно и грустно.
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От короновуруса может быть большая польза :

https://charter97.org/ru/news/2020/3/27/370958/
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К сожалению, так оно и есть.
Украина и так самая нищая страна Европы, из за воровской олигархической системы.
Поэтому, падать уже некуда... Как были нищими так и останемся надолго.
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Ошибаетесь, всегда есть куда падать. Зелупы тоже орали "хуже не будет", а оно вон как повернулось.
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Василь Грім Падати нажаль є куди,наприклад до рівня Венесуели.
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Буде набагато гірше,тому що в наших людей немає взагалі ніяких заощаджень,а в державному бюджеті грошей немає і їх немає де взяти.
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Да хуже не будет , будет просто Звиздец Кризис в Украине не будет намного хуже, чем в других странах, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4653
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Maruv требует у консульства вернуть ее в Украину из гастролей в России))

https://twitter.com/Kolym0224/status/1243419168977735680
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Не жили богато - не треба й починати.
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Да нам тут уже в феврале рассказывали как мы готовы к пандемии
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Мы и так на дне,благодаря потужнейшему из потужнейших рехворматоров
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