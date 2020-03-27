 Ярославський купив за власні кошти 100 000 ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ

Про це він розповів у програмі 24 каналу "Гуд найт Юкрейн", передають Українські новини.
Раніше бізнесмен домовився зі своїм другом Джеком Ма, щоб той допоміг організувати постачання з Китаю першої партії лабораторних систем ПЛР-діагностики. У понеділок 50 тис. високоточних ПЛР-тестів, які зараз у світі в дефіциті, вже прибули в нашу країну.
Бізнесмен вийшов у телеефір з молодшою дочкою Вікторією. "Я взяв в ефір з собою доньку, і хочу сказати, що я всією сім'єю тут в Україні, з харків'янами і українцями. Ми переможемо цей коронавірус - у мене немає сумнівів", - сказав він.
Як відомо, заяву про виділення $2 млн на боротьбу з епідемією Ярославський зробив за підсумками наради Президента України Володимира Зеленського з великим бізнесом 16 березня в ОП. Бізнесмен так прокоментував цю подію: "До кого звертатися президенту як не до нас? Тим, хто 30 років в Україні займається бізнесом, тим хто розуміє ситуацію, тим хто може організувати. Я дуже радий і пишаюся тим, що він звернувся". Ярославський також подякував Володимиру Зеленському за те, що він прийняв Джека Ма у себе, коли той перебував в Україні: "Джек Ма був дуже окрилений цією зустріччю".
Олександр Ярославський також висловив свою вдячність всім, хто взяв участь у закупівлі за прямими договорами товарів медпризначення для потреб Харківщини. Після організованої бізнесменом 19 березня в Kharkiv Palace зустрічі лідерів харківського бізнесу і суспільного життя, Харків та Харківська область отримали ще додатково $2,2 млн. на боротьбу з епідемією. "Всім низький уклін і подяка, - сказав він. – "Величезне спасибі всім, хто швидко організувався: це і Олексій Кучер, і Геннадій Кернес. Всі встали в один лад і зрозуміли, що є єдиний ворог. Я хочу сказати харків'янам, що вони під надійним захистом".
Крім харківських справ, Олександр Ярославський пожартував з приводу новин з Києва про те, що в столичних медичних закладах намагалися створювати VIP-палати. "У Києві просто є VIP-клієнти. У нас в Харкові немає VIP-клієнтів і нам не потрібні VIP-палати", — пожартував Ярославський, відповідаючи на питання ведучого, чи не робилися схожі спроби створити особливі умови для особливих пацієнтів в його рідному місті.
У пресслужбі DCH уточнили, що $850 тис. за ПЛР-тести Ярославський перерахував постачальнику вчора, а $1,15 млн за ШВЛ – сьогодні. "ШВЛ від Ярославського" придбані у німецької компанії, що спеціалізується виключно на виробництві апаратів примусовій вентиляції легень. Обладнання буде в українських лікарнях вже приблизно за 10 днів, що унікально для нинішнього стану ринку медтехніки, коли всі потужності в світі завантажені і заводи обіцяють поставку не раніше травня-червня.
https://censor.net.ua/news/3182751/fond_poroshenko_profinansiroval_vosstanovlenie_10_apparatov_ivl_v_kievskoyi_bolnitse_skoroyi_pomoschi
... Зеленский даже на 1 марлевую повязку не пожертвовал
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
Ярославский просто поднял планку - теперь все меценатство остальных олигархов выглядит блекло. И это хорошо.
толи дело наридный-батько по прозвищу "зелупа".
который не закупил вообще ничего, зато с выгодой для себя, родимого, сбагрил в Израиль и Испанию весь стратегический запас масок, хранившийся в госрезерве на случай войны, ядерной аварии и т.п.
Власти нет, клоунов никто всерьез не воспринимает - ну и тащат все, кто что способен утащить.
Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
как он "несовмещал" своим должностя и " невел " все это время бизнес?
сколько депутатов имея такой опыт должностей стали миллиардерами?
как он умудрялся иметь дожности что при юще что при яныке?
12 мая 1998 - 14 мая 2002
14 мая 2002 - 8 сентября 2005
25 мая 2006 - 14 июня 2007
12 декабря 2012 - 3 июня 2014
с 29 августа 2019- текущее время
Секретарь СНБО Украины 8 февраля - 8 сентября 2005
Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины--- 22 февраля 2007 - 26 апреля 2012 ( как и ющенко как и гонтарева)
Министр иностранных дел Украины 9 октября 2009 - 3 марта 2010
Министр экономического развития и торговли Украины 23 марта - 3 декабря 2012
Президент Украины 7 июня 2014 - 20 мая 2019
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итого 20 лет у кормушки. из них 11+ лет госдолжностей. и как он умудрился?
ОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год
4 Игорь Коломойский 1,480
6 Петр Порошенко 1,253
8 Дмитрий Фирташ 792
уж простите для сравнения коломойша 20 лет депутатов небыл... а фирташ тот вобще на газе сидит и контролирует облгазы по стране ( и никто его нетрогал 5 лет)
п.с. а сколько больниц и врачей было сокращено? за 5 лет президентсва пети и реформ супрунши?
А где государство?
Почему во время кризисов, люди должны сами всё обеспечивать за свои деньги, вместо государства?
Во время войны, в первые годы, армия держалась на волонтёрах.
Люди за свои деньги организовывали обеспечение солдат едой, аммуницей, автомобилями, даже стрелковым оружием и боеприпасами.
Уже даже молчу, что первыми добровольцы пошли воевать на фронт без всяких указаний, приказов и мобилизаций.
Теперь во время короновируса, люди сами обеспечивают больницы всем необходимым, врачей доставляют на своём транспорте на роботу, итд...
Нахрена тогда вообще нужно государство, если оно ничего не делает, только собирает налоги с людей и чиновники жируют за счёт этих налогов?
Если ты путаешь государство со страной то это только твои проблемы...
А непосредственно армии - распорядился заправлять своим попливом военные самолеты и прочую технику, когда выяснилось, что в армии тупо нет ГСМ.
А На счет добробатов -это не те которые в Илловайске поперлись решать интересы Коломойского и из-за чего потом были огромные потери?
"это не те которые в Илловайске поперлись решать интересы Коломойского и из-за чего потом были огромные потери"
Давай без дешевых фейков ободемся, ок? Операция в Илловайске была санкционирована Генштабом, а не Коломойским - и Гелетей лично ездил по добробатам уговаривал людей ехать под Илловайск, а ВСУ были отправлены под Иловайск раньше добробатов.
Первая попытка штурма города
Украинские добровольческие батальоны «Донбасс» и «Азов» пытаются штурмовать Иловайск. «Донбасс» теряет 4 человека убитыми.
13августа
Повторная атака со стороны Шахтерска
Украинские добровольцы атакуют со стороны Шахтерска и доходят до города Зугрэс. Бои в нем ведутся и на следующий день.21 августа
Подкрепление Нацгвардии в Иловайске
В Иловайск заходит подразделения Нацгвардии, бои на улицах города продолжаются.
Это я к тому кто за кем входил.
Источник: https://censor.net.ua/n3184820"
А теперь забозрада ещё раз повторите, что личные контакты не нужны и потому можно во власть поставить даже Голобородько...
Это одна из корзин, куда Кучма сложил наворованное.
Ярославский - удачная корзина, Пинчук - так себе, Хорошковский и Лагун все просрали.
если от сердца - получит награду от Всевышнего
если ничего кроме бизнеса - на земле воздастся
"притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться" - а особенно больные
спаси Бог!
Спочатку олігархатською кодлою роздерти країну на шматки, а потім заходитися примочками її ж лікувати! Нах ідіть, благодєЯТЄлі
Даже Мосейчук на плюсах позорно засунула...промолчала, что этот же самый Джек прям совсем недавно расеянам тоже подарил более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. И никто там не кричал: " Я порешал, это мой друг, он был у меня дома в гостях!!! Тесты за мои деньги!"
Потратить 2 млн долларов...- Вот это *******************!!! Пинчук и того меньше дал.
Это хреновый размен, Вова! Копеечный размен с чертями! Некоторые из этих чертей реально берега потеряли...
И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом!