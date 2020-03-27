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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Ярославський (55) COVID-19 (2142)

 Ярославський купив за власні кошти 100 000 ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ

Олександр Ярославський, власник і президент DCH, закупив і везе в Україну ще 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) загальною вартістю $2 млн.

Про це він розповів у програмі 24 каналу "Гуд найт Юкрейн", передають Українські новини.

Раніше бізнесмен домовився зі своїм другом Джеком Ма, щоб той допоміг організувати постачання з Китаю першої партії лабораторних систем ПЛР-діагностики. У понеділок 50 тис. високоточних ПЛР-тестів, які зараз у світі в дефіциті, вже прибули в нашу країну.

Бізнесмен вийшов у телеефір з молодшою дочкою Вікторією. "Я взяв в ефір з собою доньку, і хочу сказати, що я всією сім'єю тут в Україні, з харків'янами і українцями. Ми переможемо цей коронавірус - у мене немає сумнівів", - сказав він.

Як відомо, заяву про виділення $2 млн на боротьбу з епідемією Ярославський зробив за підсумками наради Президента України Володимира Зеленського з великим бізнесом 16 березня в ОП. Бізнесмен так прокоментував цю подію: "До кого звертатися президенту як не до нас? Тим, хто 30 років в Україні займається бізнесом, тим хто розуміє ситуацію, тим хто може організувати. Я дуже радий і пишаюся тим, що він звернувся". Ярославський також подякував Володимиру Зеленському за те, що він прийняв Джека Ма у себе, коли той перебував в Україні: "Джек Ма був дуже окрилений цією зустріччю".

Олександр Ярославський також висловив свою вдячність всім, хто взяв участь у закупівлі за прямими договорами товарів медпризначення для потреб Харківщини. Після організованої бізнесменом 19 березня в Kharkiv Palace зустрічі лідерів харківського бізнесу і суспільного життя, Харків та Харківська область отримали ще додатково $2,2 млн. на боротьбу з епідемією. "Всім низький уклін і подяка, - сказав він. – "Величезне спасибі всім, хто швидко організувався: це і Олексій Кучер, і Геннадій Кернес. Всі встали в один лад і зрозуміли, що є єдиний ворог. Я хочу сказати харків'янам, що вони під надійним захистом".

Крім харківських справ, Олександр Ярославський пожартував з приводу новин з Києва про те, що в столичних медичних закладах намагалися створювати VIP-палати. "У Києві просто є VIP-клієнти. У нас в Харкові немає VIP-клієнтів і нам не потрібні VIP-палати", — пожартував Ярославський, відповідаючи на питання ведучого, чи не робилися схожі спроби створити особливі умови для особливих пацієнтів в його рідному місті.

У пресслужбі DCH уточнили, що $850 тис. за ПЛР-тести Ярославський перерахував постачальнику вчора, а $1,15 млн за ШВЛ – сьогодні. "ШВЛ від Ярославського" придбані у німецької компанії, що спеціалізується виключно на виробництві апаратів примусовій вентиляції легень. Обладнання буде в українських лікарнях вже приблизно за 10 днів, що унікально для нинішнього стану ринку медтехніки, коли всі потужності в світі завантажені і заводи обіцяють поставку не раніше травня-червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184820
 
   
 Топ коментарі
 
Ну просто отцы родные, 30 лет грабили украинцев на миллиарды, а теперь подачки кидают Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4047
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А фонд зелупы сколько апаратов закупил, не подскажите? Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 750
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а сколько денег пожертвовал на борьбу с короновирусом миллионер зеленский? а миллиардер коломойский?
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А фонд зелупы сколько апаратов закупил, не подскажите?
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они эти аппараты в зал 95 квартала поставили возле каждого кресла.
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а ваш пэпа сколько ИВЛ пожертвовал? Масками с сатуриметрами ограничился. Позорище.
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Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи:
https://censor.net.ua/news/3182751/fond_poroshenko_profinansiroval_vosstanovlenie_10_apparatov_ivl_v_kievskoyi_bolnitse_skoroyi_pomoschi

... Зеленский даже на 1 марлевую повязку не пожертвовал
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Заткнитесь со своим петей….Жлобяра!!!!!!!!!!
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жлобяра это пианист из "квартала95". А Порошенко - молодец, жертвует сколько может.
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Жертвуют нищим на паперти … А то что петя - жлоб, известно всем, кроме вас придурков порошенковских… В фонд Порошенка в 2019 году из БЮДЖЕТА УКРАИНЫ было выделено 1,8 млд грн!!!! Из бюджета!!!!! https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
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Очередное вранье кацапской лахты, которое дает ссылку и даже не прочитало ее само !!!. Деньги были выделены (осенью 2019 года) не в Фонд Порошенко, а в Фонд Президента. Осенью 2019 года президентом уже был Зеленский. Отсюда вопрос - куда Зеленский дел почти 2 млрда гривен ?
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Ты даже прочитать и понять толком ничего не умеешь !!!! Бюджет 2019 г принимается осенью 2018!!!!! Фейкометчик!!!!!
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ипанько, жена Порошенко управляла культурным фондом, а не Фондом Президента. В твоих ссылках идет речь о Фонде Президента, который к Фонду Порошенко вообще не имеет никакого отношения. Фондом Президента сейчас управляет Зеленский. Так где деньги из этого фонда ?
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да,да,да... жена порошенко к порошенко никакого отношения не имеет... Новости каким годом датированы, сторонник ЖЛОБА?
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Че так? Теперь ваша пиар-акция на 1м купленном аппарате или на 5 отремонтированных не канает?
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Не перегибай, отремонтировали аж 10 и роздали три пакета масок)))
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Ну - тоже молодцы, что делают хоть что-то полезное хотя бы с целью пиара.
Ярославский просто поднял планку - теперь все меценатство остальных олигархов выглядит блекло. И это хорошо.
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Не поведу я даже бровь, если на анализ возьмут "голубую" кровь
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конечно, ублюдок! Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 6415
толи дело наридный-батько по прозвищу "зелупа".
который не закупил вообще ничего, зато с выгодой для себя, родимого, сбагрил в Израиль и Испанию весь стратегический запас масок, хранившийся в госрезерве на случай войны, ядерной аварии и т.п.
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Там ще й з пшеницею якісь мутки . Відкриті 11 жовтня сховища Держрезерву . І за минулий тиждень ще одні радуцькі підняли зростання експорту пшениці на 70% . Знову нащадки кагановичів та хатаєвичів планують хохлам влаштувати 1932-33 роки ?
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типа того.
Власти нет, клоунов никто всерьез не воспринимает - ну и тащат все, кто что способен утащить.
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50 аррапатов это 15% от общего числа рабочих аппаратов в стране. Это ооооочень порядочно
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Ну просто отцы родные, 30 лет грабили украинцев на миллиарды, а теперь подачки кидают Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4047
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Зеленые ублюдки уже как год грабят страны, но они ни копейки не выделили на борьбу с коронавирусом
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Подачка - это когда Ахметов 1 аппарат покупает. 50 - это уже серьезная помощь - это десятки спасенных жизней.
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список можно посмотреть, что у тебя украли ?
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а сколько денег пожертвовал на борьбу с короновирусом миллионер зеленский? а миллиардер коломойский?
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С Коломойши взятки гладки - он заявляет, что у него все счета арестованы и все....
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Бедный,бедный Беня. Сначала кинул всю Украину на бабки с Приватбанком,а теперь хочет кинуть на бабки весь мир с украинским дефолтом.
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А порошенко?
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а спадковий панамський мародер всі гроші вивіз за кордон ще до інавгурації із України!
Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
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Это Портнов рассказал в Панаме или Венедиктова?
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По ходу в тебе воно ще й мізки по дорозі вкрало і в черепушку насрало.
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Що робити ? Трахнись "галавойапстєну" , судячи з тексту шкоди не буде .
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а ваш работодатель как заработал свой лярд баксов? сидя более 20ти лет в ВР и 5 лет президенства?
как он "несовмещал" своим должностя и " невел " все это время бизнес?

сколько депутатов имея такой опыт должностей стали миллиардерами?

как он умудрялся иметь дожности что при юще что при яныке?
12 мая 1998 - 14 мая 2002
14 мая 2002 - 8 сентября 2005
25 мая 2006 - 14 июня 2007
12 декабря 2012 - 3 июня 2014

с 29 августа 2019- текущее время

Секретарь СНБО Украины 8 февраля - 8 сентября 2005
Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины--- 22 февраля 2007 - 26 апреля 2012 ( как и ющенко как и гонтарева)

Министр иностранных дел Украины 9 октября 2009 - 3 марта 2010
Министр экономического развития и торговли Украины 23 марта - 3 декабря 2012
Президент Украины 7 июня 2014 - 20 мая 2019


--
итого 20 лет у кормушки. из них 11+ лет госдолжностей. и как он умудрился?

ОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год

4 Игорь Коломойский 1,480

6 Петр Порошенко 1,253
8 Дмитрий Фирташ 792

уж простите для сравнения коломойша 20 лет депутатов небыл... а фирташ тот вобще на газе сидит и контролирует облгазы по стране ( и никто его нетрогал 5 лет)

п.с. а сколько больниц и врачей было сокращено? за 5 лет президентсва пети и реформ супрунши?
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50 - это уже круто...Ахметов вон аж 1 купил и пиарится по своему каналу неделю по этому поводу. Давно заметил, что Ярославский самый нежадный из всех украинских олигархов.
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Давно? Ха-ха...и по чем ты это заметил? В стране, где честно платят налоги, олигархов нет!
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Простите, что посягнул на авторитет вашего любимого сывочолого мессии. Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 8545
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а порошенковские?
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Где ответ на вопрос, алкаш?
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Малоросс, твой Моника заявил про 10 миллионов высоконадёжных тестов, а не Порошенко.
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Русский Алкаш - ты бы врачу показался бы, а то уже с рыбками стал разговаривать )
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Порошенко каждый день что-то в разные больницы передает. А Зеленский хоть что-то пожертвовал ?
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Maxim Maximoff - ссыль в студию, токо желательно не с порошенковских сайтов
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лапоть рязанский, набери в гугле "Порошенко передал в больницу" и получишь результат.
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ты чего это уже со своими лаптями, купленными в рязани разговариваешь? врачу покажись )))
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погугли у себя в голове: "мозги или коронавирус" Ответ очевиден: № 2 !!!
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В связи с этим, у меня возникает закономерный вопрос?
А где государство?
Почему во время кризисов, люди должны сами всё обеспечивать за свои деньги, вместо государства?
Во время войны, в первые годы, армия держалась на волонтёрах.
Люди за свои деньги организовывали обеспечение солдат едой, аммуницей, автомобилями, даже стрелковым оружием и боеприпасами.
Уже даже молчу, что первыми добровольцы пошли воевать на фронт без всяких указаний, приказов и мобилизаций.
Теперь во время короновируса, люди сами обеспечивают больницы всем необходимым, врачей доставляют на своём транспорте на роботу, итд...
Нахрена тогда вообще нужно государство, если оно ничего не делает, только собирает налоги с людей и чиновники жируют за счёт этих налогов?
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а причем тут государство, если ты клоуна выбрал руководить страной?
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государство это и есть чиновники любого уровня, включая зелю, министров, депутатов, итд..
Если ты путаешь государство со страной то это только твои проблемы...
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как оказалось, во время кризиса за счёт народа обеспечиваются только СЛУГИ НАРОДА
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А государство в смартфоне. ЗЕлёного цвета. А кули, диджитализация.
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Вы когда-нибудь слышали, чтоб что-то купил (не себе) Коломойский? Или Зеленский?
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Зеленский, помнится, квартиру купил семье погибшего шахтера - скорее "на спор", а не из чувства сострадания - но все же. Коломойша в 2014м тоже вроде армию спонсировал прилично так - да, в целях защиты собственных капиталов и источников дохода от руССкого мира, все же не себе.
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Про спонсирование армии Коломойским можно поподробнее. Только не надо про 10тыс. за сепара - их никто не видел и не получал.
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На сколько я помню, он за свой счет снарядил 2 батальона добровольцев и еще одному серьенно помогал материально.
А непосредственно армии - распорядился заправлять своим попливом военные самолеты и прочую технику, когда выяснилось, что в армии тупо нет ГСМ.
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Заправив дизпаливом техніку , а потім виставив рахунок за потрійною ціною і паралельно викачав всю нафту з нафтопроводу до НПЗ .
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Навряд чи прям за потрійною, але. звісно, Коломойша не був би Коломойшею, якщо б на чомусь не нажився би.
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ну так єто не помощь, а заработок, причем в критической для страні ситуации, прямо благодетель.
А На счет добробатов -это не те которые в Илловайске поперлись решать интересы Коломойского и из-за чего потом были огромные потери?
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Изначально - это была помощь. Да и мы не знаем - все он вернул или нет.

"это не те которые в Илловайске поперлись решать интересы Коломойского и из-за чего потом были огромные потери"
Давай без дешевых фейков ободемся, ок? Операция в Илловайске была санкционирована Генштабом, а не Коломойским - и Гелетей лично ездил по добробатам уговаривал людей ехать под Илловайск, а ВСУ были отправлены под Иловайск раньше добробатов.
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Под Илловайск, но в город зашли добробаты. Да и в принципе разницы уже нет. Но Коломойский никогда ничего не делал по доброте душевной. И поддерживаемые им добробаты были созданы для решения личных интересов.
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10 августв

Первая попытка штурма города
Украинские добровольческие батальоны «Донбасс» и «Азов» пытаются штурмовать Иловайск. «Донбасс» теряет 4 человека убитыми.
13августа

Повторная атака со стороны Шахтерска
Украинские добровольцы атакуют со стороны Шахтерска и доходят до города Зугрэс. Бои в нем ведутся и на следующий день.21 августа

Подкрепление Нацгвардии в Иловайске
В Иловайск заходит подразделения Нацгвардии, бои на улицах города продолжаются.

Это я к тому кто за кем входил.
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И не кричал на каждом углу - кто у него друзья, сколько он денег потратил и на сколько попал.
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И это хорошо....Если богатые люди видят своё будущее. своих семей в Украине , то и медицину должны модернизировать. и образование. и дороги. Вот когда свои деньги будут на это распределять. то и контроль будет что за расходом средств, что за качеством работ. В деревянных макинтошах карманов нет.
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а спадковий панамський мародер всі накрадені хабарі вивіз за кордон ще до інавгурації із України!Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
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Ты повторяешься, Лахта.
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"Ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в мире в дефиците,
Источник: https://censor.net.ua/n3184820"

А теперь забозрада ещё раз повторите, что личные контакты не нужны и потому можно во власть поставить даже Голобородько...
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Ну, свои средства - очень громко сказано.
Это одна из корзин, куда Кучма сложил наворованное.
Ярославский - удачная корзина, Пинчук - так себе, Хорошковский и Лагун все просрали.
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ярославский и такие как он должны гранитные кубики вытесывать в специальных заведениях - вместо этого некоторые в сраку его целуют за копеечную подачку с барского стола.
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Беда обьединила, и конфликт на Харьковщине не разгорелся.
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Везёт! Ярославський купив за власні кошти 100 000 ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 7807 Вот как привезёт и раздаст по больницам, тогда будем посмотреть! Один деньги выделил непонятно куда, другой продуктовый набор пропиарил 500 раз, третий о фонде трындит...Завтраки надоели! Зато один тариф на свет хочет поднять, другой в госбанке денех вымутить , третий зерно продал всё, ....
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Если олигархи не будут помогать людям, люди "помогут" им.
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зачтется
если от сердца - получит награду от Всевышнего
если ничего кроме бизнеса - на земле воздастся
"притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться" - а особенно больные
спаси Бог!
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Вот здесь тов Ярославский , ты обидел. Раздавать маски и ИВЛ , это только прерогатива Пепса .
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Михаил Торо Пэтя только насосы, отсосы и пульсомеры может в больницу прислать
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Немає держави. Є олігархат. Роками грабують... а тут така благодійність. Підкинули з барського плеча копійчину... І що, вражає, що є ті хто готовий за це обціловувати. Ми це заслужили, судячи з того, кого обираєм.
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Ваш ответ, товарищ Пётр! Ударим картонной коробкой по деревянным полам лазаретов!
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Вот такая должна быть украинская элита. Респект,давно наблюдаю за этим человеком. Уважение,дай бог здоровья. Разительное отличие от большинства собратьев. Когда сложно надо не грабить народ( а потом на крохах украденного пиарится) а доказывать делами свою элитарность. Жаль что таких людей из 2% богачей 1-2 человека,к сожалению. Остальные просто мрази.
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зараз в сльозах потону! в сльозах щастя й вдячностті!
Спочатку олігархатською кодлою роздерти країну на шматки, а потім заходитися примочками її ж лікувати! Нах ідіть, благодєЯТЄлі
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Пэтя где твои новых 50 аппаратов ИВЛ ? Вон Ахметка , Ярославский, Новинский кто больше кто меньше дают и перес1чним на выживание.
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А свои средства, надо полагать, он берет из тумбочки?
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"Мой друг..., Джек Мааа...подарил...отношения..."
Даже Мосейчук на плюсах позорно засунула...промолчала, что этот же самый Джек прям совсем недавно расеянам тоже подарил более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. И никто там не кричал: " Я порешал, это мой друг, он был у меня дома в гостях!!! Тесты за мои деньги!"
Потратить 2 млн долларов...- Вот это *******************!!! Пинчук и того меньше дал.

Это хреновый размен, Вова! Копеечный размен с чертями! Некоторые из этих чертей реально берега потеряли...

И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом!
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