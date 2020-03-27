 У Вінниці обстежують 21 пацієнтку пологового будинку, де працювала перша хвора COVID-19, - мер Моргунов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Вінниці Сергій Моргунов.

"Акушерський корпус пологового будинку №2 закритий на карантин. Там перебуває 7 породіль і 14 вагітних. Вони під спостереженням медичних працівників та забезпечені всім необхідним. Сьогодні буде продовжений збір білологічних матеріалів для дослідження пацієнтів і і персоналу. Обставини, звичайно, вимагають утримувати їх на карантині до надходження результатів обстеження на наявність коронавірусу. Технологічні спроможності нашої лабораторії досить обмежені, тому необхідно почекати певний час", - сказав Моргунов.

Дивіться також: Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню. ФОТОрепортаж

За його словами, медичний персонал, який був поза межами закладу, знаходиться на самоізоляції під спостереженням сімейних дікарів. Інформація про виписаних пацієнтів також передана сімейним лікарям для подальшого спостереження.

Наразі стан першої у Вінниці хворої на Covid-19 наближається до задовільного, сьогодні в неї вже нормальна температура. П’ятирічний хлопчик, її племінник, почувається добре, в нього нормальна температура. З дитиною у лікарні перебуває батько, стан його здоров’я задовільний.

Що ж до чотирьох пацієнток – співробітниць першої хворої, в яких лабораторно підтверджено Сovid-19, вони всі перебувають на карантині. Клінічних проявів хвороби в них немає. Одна з цих пацієнток навіть виїхала з помешкання, де живе її сім’я, і самоізолювалася в окремій квартирі.