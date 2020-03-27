 Венедіктова відсторонила Трепака від справи Гандзюк, - Масі Найєм

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Це чіткий сигнал, що справу знову намагаються взяти під контроль представники поліції. Але саме колишній поліцейський був причетний до вбивства Каті. Як і до нападу на Сергія Стерненка. До речі, від цієї справи Трепака також усунули", - написав він у фейсбуці, підкресливши, що все це робиться "саме зараз, під час карантину".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).
кроме как у Портнова, заниматься научной фантастикой ни у кого нет времени.
а Портнову все равно пуцькин платит, ему пох чем заниматься
а порошенко - с конца.
Он имеет большой авторитет в мире - мировое сообщество не раз било по вонючим зеленым лапам, когда они тянулись к Порошенко.
Он имеет убежденного базового избирателя (порядка 10 %) - который не поддается на российскую фейк-пропаганду.
Все обвинения против Порошенко оказали полнейшей лажей - за год не накопали ВООБЩЕ НИЧЕГО (!) - все бигусо-гнаповские побрехеньки так и остались побрехеньками.
В итоге имеем опытного и авторитетного политика, который на сегодня был лучшим Президентом (по итоговым результатам деятельности на этом посту).
Чего ж раньше не требовал?
Причем, всех, кто нарушил Закон.
репутацию министерства пытается отбелить, а Трепак неконтролируемый и с ним не договоришся..
кстати, искал на "Миротворце" Шария - нет его там! до сих пор!