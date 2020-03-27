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Все про:Трепак (61) Найєм Масі (79) Гандзюк (449)

 Венедіктова відсторонила Трепака від справи Гандзюк, - Масі Найєм

Генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Це чіткий сигнал, що справу знову намагаються взяти під контроль представники поліції. Але саме колишній поліцейський був причетний до вбивства Каті. Як і до нападу на Сергія Стерненка. До речі, від цієї справи Трепака також усунули", - написав він у фейсбуці, підкресливши, що все це робиться "саме зараз, під час карантину".

Дивіться також: У Каті були політичні амбіції, і вона б однозначно перемогла на виборах, - чоловік Гандзюк Денисов про можливі мотиви нападу. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

Венедіктова відсторонила Трепака від справи Гандзюк, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184817
 
 
 Топ коментарі
 
Твоя больная фантазия и занимается. И Рябошапка, и Чумак, и Абромавичус ясно сказали -- там абсолютно ничего нет, одни никчемные домыслы. А вот кто буде заниматься разворовыванием противоэпидемического резерва страны накануне эпидемии? Вот это интересный вопрос.
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А Порошенко что то плохое сделал ???
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Хвора уява зебілів. 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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А кто делами Порошенко и его подельников занимается?
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главное парашника на нары запихнуть ...пока он вылететь не может!
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Венедиктова уже роги свои показывает. Ее убийцы Гандзюк не интересуют.
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маски по больницам раздает.. медоборудование покупает.. ишь чего удумал, барыга!
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Своим рабочим старше 55 лет деньги на шару платит. Вот подлец какой.
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Портнов.
кроме как у Портнова, заниматься научной фантастикой ни у кого нет времени.
а Портнову все равно пуцькин платит, ему пох чем заниматься
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Хвора уява зебілів. 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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Твоя больная фантазия и занимается. И Рябошапка, и Чумак, и Абромавичус ясно сказали -- там абсолютно ничего нет, одни никчемные домыслы. А вот кто буде заниматься разворовыванием противоэпидемического резерва страны накануне эпидемии? Вот это интересный вопрос.
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А вам в голову не приходило, что если такой информации нет, то значит там нечем заниматься и все "вбросы" были только для одного - одному уклонисту дорваться до булавы любыми методами? Даже через откровенную лож...
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Никто, потому что никто до сих пор так и не смог сказать. что украл порошенко. Все, что зеленое говно смогло предъявить - ой, назначил кого то на должность, а за нее зарплата, вот это якобы воровство.
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Зеленский становится таким же токсичным , как и Порошенко !
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Врешь. Кукла Зебеня токсичен с самого своего начала. Не приплетай сюда, чего нет.
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Зебеня токсичен с начала,
а порошенко - с конца.
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Только в твоих влажных фантазиях. Тебе к ним


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а в чем "токсичность" Пороха?
Он имеет большой авторитет в мире - мировое сообщество не раз било по вонючим зеленым лапам, когда они тянулись к Порошенко.
Он имеет убежденного базового избирателя (порядка 10 %) - который не поддается на российскую фейк-пропаганду.
Все обвинения против Порошенко оказали полнейшей лажей - за год не накопали ВООБЩЕ НИЧЕГО (!) - все бигусо-гнаповские побрехеньки так и остались побрехеньками.

В итоге имеем опытного и авторитетного политика, который на сегодня был лучшим Президентом (по итоговым результатам деятельности на этом посту).
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Думаю, сравнение тут некорректно. Порох - плохой ли, хороший ли, но - политик, дипломат. Зеленский же клоуном был, клоуном и остался. Ну не в состоянии Квартал 95 и Лига смеха заменить пост президента, правительство, парламент. Про внешнюю политику вообще без содрогания думать не получается. Вот как-то так...
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За почти 2 года так и не нашли заказчиков.Лакмусовая бумажка для Венедиктовой,если доведёт дело до приговоров заказчикам.Будем надеяться.За 6 лет так и не осудили убийц Героев Майдана.Сколько ещё ждать?
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Жді, Міша, в то будєт! Адвокат януковоча Бабіков, якого в ДБР привела Вєнєдіктова, чесно і неупереджено доведе, що Героїв Майдану розстріляли Герої Майдану.
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Недолго еще ждать. Скоро осудят героев майдана, как обещал портнов.
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Осудить нужно виновных.
Причем, всех, кто нарушил Закон.
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Безусловно. А нарушающими закон назначат тех, кто майдан поддерживал.
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что характерно, но несколько дней назад Аваков встречался с Венедиктовой.. и вот последствия..
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а ты статью внимательно прочитал?!.. Аваков стремиться контролировать дела Стерненко и Гандзюк, потому что в обоих делах подозреваемые экс-сотрудники МВД..
репутацию министерства пытается отбелить, а Трепак неконтролируемый и с ним не договоришся..
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вчера послушал Портнова..... что вам сказать? масштабы мышления у чувака на уровне офисного планктона среднего звена.... правда, нужно отдать ему должное, и чего у него не отнять, это грамотного и четкого выражения мысли.... единственное, что мне понравилось, это идея о том, что чиновники должны нести ответственность за то, что мелют своими языками разную чушь....., ну а в остальном - полный отстой, разговоры ни о чем...... а у ваты в каментах горели пуканы - "какой умный мужик! Портнова в президенты!" и т.п.... бгггг.....
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Так а мудрый нарид, не исключено, таки выберет Портнова (или Шария, например) президентом после Зеленского. У мудрого нарида все проходимцы, которые складно чешут языком, умными мужиками считаются.
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та я сомневаюсь, конечно...., но и не исключено......
кстати, искал на "Миротворце" Шария - нет его там! до сих пор!
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Всё по-пацански. Как и обещала. Папа ж мальчика хотел. И нахрена та девочка вылупилась?
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Наивный народ! Надеются, что прокуроские когда-нибудь, хоть кто-нибудь займутся поиском преступников...
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Це вже бідність подолано,чи ще жити по новому?
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