 Венедіктова відсторонила Трепака від справи Гандзюк, - Масі Найєм

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Це чіткий сигнал, що справу знову намагаються взяти під контроль представники поліції. Але саме колишній поліцейський був причетний до вбивства Каті. Як і до нападу на Сергія Стерненка. До речі, від цієї справи Трепака також усунули", - написав він у фейсбуці, підкресливши, що все це робиться "саме зараз, під час карантину".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).