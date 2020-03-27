 Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

"Україна як держава сьогодні продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ (...) Шанси великі, але останній крок за нами, фактично - за Верховною Радою, яка має ухвалити два закони, які є так званими prior actions, - це закон про землю і закон про банки", - сказала Рожкова під час пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування порівняно з раніше обговореними $5,5 млрд.
"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", - додав заступник голови центрального банку Олег Чурій.
Цитата:
"18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться"
Кто более глуп говорит, что продукты должны выращивать крупные производители, но не учитывают нехватку этих продуктов, цены олигополий и качество этих продуктов.
Из их водянистые токсичные помидор ни салат ни борща не сварить.
И мясо склизкое в магазинах без запаха натурального мяса.
Продукты важнее, чем бумага которую печатает США в любом количестве.
ПУСТЬ ЗЕЛЮ И АХМАТОВА РОЖКОВА КОНТРОЛИРУЕТ, а то денег они вместе с коболевым уже дохрена вывезли, гораздо больше чем тот кредит который в экономику не идёт, а идёт только на звр.
Они вывозят больше, чем дают в КРЕДИТ.