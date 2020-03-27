 Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

"Україна як держава сьогодні продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ (...) Шанси великі, але останній крок за нами, фактично - за Верховною Радою, яка має ухвалити два закони, які є так званими prior actions, - це закон про землю і закон про банки", - сказала Рожкова під час пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування порівняно з раніше обговореними $5,5 млрд.

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"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", - додав заступник голови центрального банку Олег Чурій.