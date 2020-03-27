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Все про:ВР (7341) МВФ (710) НБУ (660) Рожкова Катерина (59)

 Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

Україна має всі шанси укласти нову угоду про програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але останній крок - за Верховною Радою, зазначила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Україна як держава сьогодні продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ (...) Шанси великі, але останній крок за нами, фактично - за Верховною Радою, яка має ухвалити два закони, які є так званими prior actions, - це закон про землю і закон про банки", - сказала Рожкова під час пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування порівняно з раніше обговореними $5,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа

"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", - додав заступник голови центрального банку Олег Чурій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184815
 
 
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вместо того, чтобы выпотрошить досуха воров, олигархов и коррупционеров, они ползают по миру на коленках и просят подаяния...... и уже который год....
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И готовы распродать все, вместо контроля денег которые выводятся мамам в сша и на виллы в 200млн.
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Зачетный стеб

Цитата:
"18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться"
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Интересно как какие то копеечные 5млрд. долларов помогут Украине вылезти из ямы. Да етих денег даже Ахметову и Бене не хватит на один зуб
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клас!! Гроші вкрадуть а потім ДБР буде Щось розслідувати і на цьому все як звжди закінчиться . Країна злодіїв і дебілів, бо вони думають що вони самі самі
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Цукі, за землю навіть не заікайтеся. Людям вже й так терпець уривається.
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Обязательное требование продажа земли, мы в засуху и эпидемию останемся без продуктов, как остались без масок.

Кто более глуп говорит, что продукты должны выращивать крупные производители, но не учитывают нехватку этих продуктов, цены олигополий и качество этих продуктов.

Из их водянистые токсичные помидор ни салат ни борща не сварить.
И мясо склизкое в магазинах без запаха натурального мяса.

Продукты важнее, чем бумага которую печатает США в любом количестве.

ПУСТЬ ЗЕЛЮ И АХМАТОВА РОЖКОВА КОНТРОЛИРУЕТ, а то денег они вместе с коболевым уже дохрена вывезли, гораздо больше чем тот кредит который в экономику не идёт, а идёт только на звр.

Они вывозят больше, чем дают в КРЕДИТ.
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Вот интересно, после продажи земли что будут продавать чтобы получить кредит( не помощь), который надо возвращать с процентами? Органы украинцев?
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Ці подачки потім потрібно віддавати.В наших олігархів більше грошей,причому в рази.Українці все це терплять і терплять.
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Петики, не делайте вид, шо ПЕС против закона о земле. Замечания есть, но принципиально Петя не возражает.
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