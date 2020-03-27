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 Кличко: У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилимо обмежувальні заходи

Київ посилить обмежувальні заходи для жителів міста, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що розуміє побоювання людей щодо більш жорсткого режиму.

"Але, будь ласка, подивіться відео з інших країн - там взагалі заборонено людям виходити на вулицю, можна вийти тільки в аптеку або магазин. В Китаї найжорстокішими обмеженнями зупинили поширення хвороби. Тому в разі погіршення ситуації ми будемо змушені посилити інші заходи лише для того, щоб поширення інфекції не відбувалося", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 жителів Києва перевіряють на коронавірус, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184814
 
 
 Топ коментарі
 
куда уже дальше ограничивать?
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры - Цензор.НЕТ 8425
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
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Чем я ухудшу обстановку, если поеду к себе на дачу на своем авто? Закрывать Киев для частных автомобилей нет никакого смысла.
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По моему, самое время разгонять умников, которые собираются на улице потрындеть и пивка попить.
Если конечно нет желания повторить статистику Италии.
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По моему, самое время разгонять умников, которые собираются на улице потрындеть и пивка попить.
Если конечно нет желания повторить статистику Италии.
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куда уже дальше ограничивать?
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры - Цензор.НЕТ 8425
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
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ДА, теперь толпами собираются на уличке попить пивка под шашль, что так умно.
Мусора должны жестко реагировать на такое. Нечего гоп тусовки устраивать толпами в такое время
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Чем я ухудшу обстановку, если поеду к себе на дачу на своем авто? Закрывать Киев для частных автомобилей нет никакого смысла.
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А КАК ЖЕ БЕЗ ТОЛПЫ ВЕШАТЬ МИНИСТРА - УБЛЮДКА ЕМЦА? КАЖДЫЙ КИЕВЛЯНИН ЗАХОЧЕТ ПОСМОТРЕТЬ, КАК БУДЕТ СДЫХАТЬ ЭТА ГНИДА !
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Хто небудь, ВІДІЙМІТЬ у Віталіка камеру, або покажіть йому на тих відосіках з закордону МАСКИ на обличчях людей. Та поясніть що то за фігня і звідки береться тамтешнім населенням.
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Где запрещено выходить? Польша - транспорт ходит еще чаще чем до вируса, да люди лишний раз не катаются, нет перегруза.... Кличко - ты ДОЛБОЙОБ и твои прихвостни...
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Вся это ху--ня, подготовка к сдаче территории Украины финансово-промышленным корпорациям, путем продажи земли в самый неподходящий для этого момент, неподходящий - для нас, и очень подходящий для тех кто будет скупать Украину
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А я давно пропоную - обнести київ колючим дротом. І нікого звідти не випускати....
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Й не впускайте! Й щє заберіть трішки...
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Что они умеют еще кроме запрещать???
Защитить людей, дать маски, помощь?? НЕТ
Поэтому идите на.... не мешайте людям жить
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