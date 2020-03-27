 Незалежність, економічність, оперативність, - Інститут молекулярної біології і генетики розповів про переваги вітчизняних тестів на COVID19

Про це Цензор.НЕТ розповів директор Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, академік НАНУ Михайло Тукало.

Зазначається, що вітчизняні тест-систем для лабораторної діагностики COVID-19, розроблені ІМБГ НАНУ, мають такі переваги

Незалежність – можливість проведення лабораторної діагностики незалежно від поставок іноземних виробників в умовах можливого підвищеного попиту на цю продукцію в світі.

Економічність – вартість вітчизняної тест-системи в середньому на 30% нижче за імпортовану.

Доступність, оперативність – можливість швидкого постійного виробництва необхідної кількості тест-систем.

Адаптивність – можливість швидкого реагування на виклики, пов’язані з мутацією існуючих вірусів COVID-19, або виникнення нових загроз, спричинених іншими інфекційними збудниками.

Багатофункціональність – можливість застосування виробничого підходу до лабораторної діагностики інших нозологій (грип, поліомієліт, герпес, віруси, лихоманки та ін.).

Наукова цінність – можливість використання виділених праймерів з метою їх подальшого застосування при виробництві тест-систем.

Специфічність – можливість двокрокового підходу лабораторної діагностики.

Доказовість – валідація (доказовість) за рахунок секвенування.

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Нагадаємо, в Інституті молекулярної біології і генетики розроблена, виготовлена ​​і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 гривень, тоді як зарубіжні аналоги коштують 370-450 гривень.

Зараз Інститут отримав 350 тисяч гривень від держави і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.

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