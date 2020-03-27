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 Незалежність, економічність, оперативність, - Інститут молекулярної біології і генетики розповів про переваги вітчизняних тестів на COVID19

Розроблені українськими вченими тести для визначення COVID19 мають кілька переваг перед імпортними.

Про це Цензор.НЕТ розповів директор Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, академік НАНУ Михайло Тукало.

Зазначається, що вітчизняні тест-систем для лабораторної діагностики COVID-19, розроблені ІМБГ НАНУ, мають такі переваги

Незалежність – можливість проведення лабораторної діагностики незалежно від поставок іноземних виробників в умовах можливого підвищеного попиту на цю продукцію в світі.

Економічність – вартість вітчизняної тест-системи в середньому на 30% нижче за імпортовану.

Доступність, оперативність – можливість швидкого постійного виробництва необхідної кількості тест-систем.

Адаптивність – можливість швидкого реагування на виклики, пов’язані з мутацією існуючих вірусів COVID-19, або виникнення нових загроз, спричинених іншими інфекційними збудниками.

Багатофункціональність – можливість застосування виробничого підходу до лабораторної діагностики інших нозологій (грип, поліомієліт, герпес, віруси, лихоманки та ін.).

Наукова цінність – можливість використання виділених праймерів з метою їх подальшого застосування при виробництві тест-систем.

Специфічність – можливість двокрокового підходу лабораторної діагностики.

Доказовість – валідація (доказовість) за рахунок секвенування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість одного тестування українською тест-системою на коронавірус становить 250 грн, - вчена Півень

Нагадаємо, в Інституті молекулярної біології і генетики розроблена, виготовлена ​​і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 гривень, тоді як зарубіжні аналоги коштують 370-450 гривень.

Зараз Інститут отримав 350 тисяч гривень від держави і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ.

Заступник міністра освіти Юрій Полюхович заявив, що менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тисяч вимірювань, а за 10-12 днів - на 50 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184813
 
   
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..давайте тесты и маски..нихрена же нет, даже масок тех же...
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А как же посредники?
Кто зарабатывать будет на закупках?
Оно нам надо?
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нужно попробовать. вообще, украинские лекарства хорошие. может, и тесты хорошие.
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а где тут бизнес на крови для зе-команды? куда емец поставит своего смотрящего, а радуцкий получит откат?
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"Экономичность - стоимость отечественной тест-системы в среднем на 30% ниже, чем импортируемой Источник: https://censor.net.ua/n3184813"
Импортное по-моему стоит 3 доллара...
А наше...!?
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загалом ціна вийде близько 500 грн. Імпортні дешевше. Щодо інших показників, я не є спеціаліст. Єдине що бентежить, Інститут - розробник, де і хто їх буде виробляти. І скільки зможе їх робити сам інститут? Якщо 30-40 тис. на місяць, то це ніщо.
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