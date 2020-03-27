 Увечері має відбутися засідання фракції "Слуга народу": планується участь Зеленського, - нардеп Швець

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні буде фракція. Планувалася на 12-ту, буде на 19-ту (годину)", - сказав він.
На уточнення, чи на засіданні фракції має бути присутній президент Володимир Зеленський, Швець зауважив: "Планувалося. Чи буде - важко сказати".
На запитання, коли таки відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, - в суботу чи неділю, - депутат відповів: "Засідання заплановане на завтра, але можливе перенесення на післязавтра".
Порядок денний засідання наразі ще не відомий, додав Швець.
"Принаймні, ми його ще не маємо на руках", - сказав він.
Значит, начало января 2020 года. В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ. ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Середина января 2020. Китай вводит карантин, наглухо блокирует города. Число умерших уже исчисляется десятками, есть первые заразившиеся вне Китая, ВОЗ бьёт во все колокола. Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Конец января. Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
Первая половина февраля. Под шумок "кто-то" скупает в стране все респираторы и начинает вывозить их в Китай. ЗекоМанда делает вид, что не замечает, хотя не видеть такие объёмы можно только нарочно. Эпидемия растёт и приближается к Украине, первые смерти в Европе. Подготовка к эпидемии в Украине на нуле, информирование населения о свойствах коронавируса на нуле, все руководствуются слухами из зомбоящика, где преобладают полярные позиции - от "это всё фигня, подумаешь пару человек умерло", до "это биологическое оружие, сделанное в США!". ЗекоМанда проблему игнорирует, всё ещё пытается посадить Порошенко.
Начало марта. Накануне эпидемии Зеленский отправляет в отставку правительство Гончарука, чем углубляет хаос в управлении. В МОЗ назначают экс-регионала Емца, который первым делом сообщает, что все пенсионеры умрут. В страну толпой возвращаются заробитчане из Италии и других стран ЕС (работы ж нет из-за карантина), но никто не устраивает шоу, не проверяет их на границе и не отправляет подозрительных на обсервацию. По разным оценкам за последний месяц в Украину вернулось 75 тысяч человек, весело развозящих коронавирус по стране. Посадить на 2-недельный карантин всех приехавших обошлось бы в миллион раз дешевле, чем потом отправлять на карантин всю страну - но нет, пущай приезжают. Тестов нет, масок нет, ЗекоМанда Ермака занята расставлением своих людей по местам. 11 марта издаётся указ о запрете экспорта масок - когда в стране их уже не осталось.
Середина марта. На фоне роста заболеваемости и первых смертей ЗекоМанда понимает, что допрыгалась, и бабахкает карантин с перекрытием метро в Киеве, чего не делали даже в Ухани. Город встаёт в пробках, на остановках толпы народу, никакого соблюдения карантина. В некоторых регионах объявляют чрезвычайную ситуацию, перекрывается ж/д сообщение. Официальное количество заболевших невелико, но поскольку первые тесты начали поступать в страну 14 марта, даже зелёные долбоёбы понимают, что в реальности всё на порядки хуже. С "сегодня на завтра" объявляется о закрытии аэропортов, тысячи украинцев не могут вернуться из Европы, Египта и других стран. Коломойский поднимает цены на авиабилеты в 100 раз. ЗекоМанда уверяет, что ситуация под контролем.
Вторая половина марта. Экономика в нокдауне, дыра в бюджете растёт, на горизонте маячит дефолт, МВФ требует убрать Коломойского, но Зеленский ссыт. Емец блокирует закупки в МОЗ. Распускать раду на карантин ЗекоМанда не хочет, потому что нужно принять законы о продаже земли и о сдаче Украины Путину. Из Куршевеля возвращаются депутаты с коронавирусом, заражают других депутатов и чиновников, в итоге из всех зараженных по стране четверть - депутаты и "богема". Масок в аптеках нет, дезинфицирующих средств нет, даже парацетамол хрен купишь. Зеленский записывает ролик "В Украину едет десять мильонов точнейших тестов!" - в итоге большая часть растворяется в воздусях, и приезжает то ли 150, то ли 250 тысяч, из которых точных ПЦР-тестов - около 500. Их начинают рассылать по стране, но и тут лажают, тесты не полностью укомплектованы.
Конец марта: Объявлена чрезвычайная ситуация по стране, Шмыгаль замечает дыру в безопасности и требует закрыть границу.
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Постоянство - признак мастерства: где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар. И это тот случай, когда опоздал = проиграл. Что делать
Как там были лозунги - "новые лица", "хоть поржём", "ну и что что клоун"?
Отлично получилось, ящитаю.
#читаємо_вголос Игорь Бигдан
25/03/2020 Китай. После почти двухмесячного карантина в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения по миру коронавируса COVID-19, снова будет открыто метро.
Видео с дезинфекцией вагонов метрополитена опубликовало китайское издание People's Daily.
Как сообщает местная пресса, в провинции Хубэй, которая первой пострадала от эпидемии, карантин будет отменен уже в среду, 25 марта. В городе Ухане ограничения будут отменены позже - 8 апреля.
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.
что на этом мероприятии присутствовали ....Игорь Николаев !!!!!!
... Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу, певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ????
А тут более 100 человек в одном помещении собираются тусоваться...
Нарушители. Следует их всех штрафовать.
"Ми бачимо, що в самому парламенті українському фактично провладна більшість знищена. Вона розвалилася, бо значна кількість депутатів не хоче голосувати за закони які не дозволяють повертати банки (мова перш за всі іде про ПриватБанк) колишнім власникам, так, як цього вимагає МВФ", - заявив нардеп. Він додав, що та частина депутатів партії президента, яка не хоче за це голосувати, фактично на межі розколу з тими, "хто готовий прогинатися і прислужувати олігархам, навіть коли це загрожує майбутньому самої України."
Княжицький додав, що "Європейська Солідарність" підтримає "всі сильні і тверезі сили в українському парламенті, незалежно від їхньої політичної приналежності".
https://espreso.tv/news/2020/03/27/provladna_bilshist_v_radi_znyschena_bo_chastyna_deputativ_prezydentskoyi_partiyi_ne_khoche_prysluzhuvaty_oligarkham_knyazhyckyy
Перше питання - ухвалення закону про удосконалення банківської діяльності, який вже названо "антиколомойським". Цей закон потрібен Україні для отримання кредиту від МВФ, без якого, зі значною ймовірністю, на нас чекає технічний дефолт. Вказаний документ досить неоднозначний. З одного боку він стане на заваді поверненню "Приватбанку" Ігореві Коломойському, але з іншого - в ньому містяться норми, котрі посилюють роль держави у банківському секторі. Аби заблокувати прийняття "антиколомойського" закону різними процедурними пастками, депутати з групи впливу олігарха -Дубінський, Василевська-Смаглюк, Палиця та Дунда - зареєстрували чотири альтернативних законопроекти.
Банковій та уряду ухвалення цього закону потрібне як ковток повітря, проте у монобільшості голосів за нього немає, групи-сателіти "За майбутнє" і "Довіра" торгуються, позиція "Батьківщини" щодо закону, за інформацією джерел з ВР, швидше ні, аніж так, "ОПЗЖ" - ні, "Євросолідарність" і "Голос" тут союзники ОП, проте не союзники в інших питаннях. Йдеться про проект секвестру бюджету. До слова, цей документ обурив представників усіх фракцій, і саме через нього домовленість про дату проведення позачергового засідання остаточно зайшла у глухий кут.
Нагадаємо: уряд має намір суттєво урізати субсидії і субвенції, створивши натомість Стабілізаційний фонд з бюджетом близько 200 млрд грн. Логіка урядовців зрозуміла: поки епідемія коронавірусу в нашій країні лише набирає обертів, потрібні кошти, які можна перенаправляти на боротьбу з недугою. Ці кошти хочуть акумулювати в Стабфонді. Проте виявилося, що "під ніж" пішли субсидії, кошти Фонду енергоефективності, Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам, видатки на сфери культури, освіти. І опозиція, і переважна більшість "слуг" сприйняли запропонований секвестр в штики й голосувати за нього відмовляється.
Бюджетний комітет розкритикував отримані від уряду цифри і взявся утрясати з ним запропоновані показники. Як довго це триватиме, сказати складно, адже знайти золоту середину, коли йдеться про урізання видатків, майже нереально. За даними ЗМІ, в ситуацію втрутився президент, однак його вмовляння вплинули не на всіх депутатів з монобільшості. Проти мажоритарники, адже Кабмін зазіхнув на місцеві бюджети, на Фонд регіонального розвитку і Фонд соціально-економічного розвитку. Простіше кажучи, мажоритарникам не буде про що звітувати перед своїми виборцями. Інша загроза для влади - якщо у регіонів заберуть гроші, можна спрогнозувати, що для "Слуги народу" місцеві вибори завершаться повним фіаско. Тому, подейкують, у високих кабінетах обговорюють відтермінування цих виборів на підставі незавершеності децентралізації, зокрема, гальмування адміністративно-територіальної реформи й відсутності змін до Конституції щодо децентралізації. Про те, що перенесення місцевих виборів можливе, свідчить і відсутність у бюджеті грошей на них. Що було сприйнято народними депутатами з опозиційних фракцій вкрай негативно.
Фактично, проект секвестру бюджету розколов парламент: одним не подобається, що майже не порізали бюджети силових структур, інші вважають це правильним, адже вірус вірусом, а війна на Донбасі не припиняється; одні вимагають від уряду домовлятися із зовнішніми кредиторами, аби ті погодилися відтермінувати нам цьогорічні виплати, інші ж убачають у таких закликах підштовхування країни до дефолту. Дратує депутатів і збільшення дефіциту бюджету та його покриття за рахунок переважно емісії, що спричинить інфляцію, ріст цін і тому подібні неприємності для пересічних громадян. На тлі цих великих і дрібних розколів зростає градус популізму - всі політики прагнуть представити себе захисниками народу від урядовців-"лиходіїв".
Чи доторгуються президент, Кабмін й депутати до узгодженого порядку денного позачергового засідання? В якому, нагадаємо, хочуть бачити остаточне голосування за закон про обіг землі (це також вимога МВФ, проте наразі вже не ключова), зміни до регламенту, які дадуть можливість депутатам голосувати в режимі онлайн (підтримка цієї ініціативи стає все примарнішою, адже опозиціонери використовують її для звинувачень на адресу "слуг" у боязні голосувати в сесійній залі, виставляючи таким чином монобільшовиків у слабкому і навіть смішному образі), кадрові питання - в уряді досі не призначені всі міністри. Обговорювалися й інші питання. Проте якщо домовляться про голосування хоча б по секвестру й банківському закону, це вже буде перемога. При цьому місце і форма одягу нардепів матимуть другорядне чи навіть третьорядне значення.
https://www.depo.ua/ukr/politics/torgi-za-sekvestr-i-privat-koli-deputati-perestanut-boyatisya-koronavirusu-202003271139039
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Подъял ввысь голос Лерос свой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!