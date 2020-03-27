 32 жителів Києва перевіряють на коронавірус, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"На сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано понад півтори тисячі киян. Київський міський лабораторний центр МОЗ перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 32 зразки", - заявив Кличко.
Мер ще закликав жителів столиці не гуляти в парках, не виводити дітей на дитячі майданчики і не збиратися в компанії.
"Вірус доволі агресивний і поширюється, на жаль, швидко. Головним його запобіганням є обмеження соціальних контактів", - підкреслив він.
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.что на этом мероприятии присутствовали ....Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу, певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ????