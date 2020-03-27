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 Київські новини, Суспільство
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 КМДА створює моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих на коронавірус, - Кличко

Міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації про потенційно хворих та осіб, які контактували з інфікованими COVID-19. Дані збиратимуться від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Вірус агресивний і поширюється дуже швидко. І головним у його запобіганні є обмеження соціальних контактів. Щоб не піддавати себе ризику спілкування з носіями вірусу. Для цього сьогодні важливо запровадити дієвий механізм виявлення всіх носіїв вірусу, їхньої ізоляції та лікування", - сказав Кличко.

Він повідомив, що місто розробило алгоритм, який почав запроваджуватися в чіткій співпраці з правоохоронними органами, медпрацівниками, жителями столиці.

"Перше, що треба зробити, - створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб і осіб, які з ними контактували. Цих людей треба негайно відправляти лікуватися або на ізоляцію. Тому міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації від: сімейних лікарів , "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Нацполіції та інших закладів", - підкреслив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

Мер Києва закликав киян також брати участь і надавати інформацію про випадки захворювань або людей, які контактували з потенційно хворими.

"Це непроста і велика робота. Але тільки консолідацією зусиль ми зможемо локалізувати і зупинити поширення вірусу!" - підкреслив мер столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184801
 
 
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Дебилы!!! Ежели вирус в Китае то это значит везде! Понять было трудно?!!
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Так все ходят в магазины - все заражаются. На 10м этаже сосед чихнул коронавирусом - все 10 этажей в зоне риска. Только никто не хочет в украинские больницы. Потому что там точно коронавирус подхватишь.
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......для боротьби з конкурентами ..
Сказав шо вчора *кофею * з ним попив та поручкався !?
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"кличко не фрайер. он всё мониторит" (С)
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В Одессе второй заражённый шахов объездил весь город , по его собственным свидетельствам, после своего приезда из Германии. Сам добился, чтоб его положили в больницу. Но таких ответственных единицы.
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Я знаю потенциальных больных. Это Рабинович, Медвейчук ну и конечно Зеленский! Надо срочно изолировать лет на 10 минимум!
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Как насчёт сбора данных о потенциально больных корью, скарлатиной, свинкой, бешенством, ветрянкой, триппером, СПИДом, сифилисом, туберкулёзом, и ещё массой всяких гадостей, которыми болеют миллионы людей ?
Об этом стучать не надо ?
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Украина, ну почему тобой правят такие отборные придурки ?...
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