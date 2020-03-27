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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події, Київські новини
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 У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

Кількість киян, хворих на Covid-19, досягла 55 людей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в столиці ми отримали ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 4 жінки  віком від 31 до 59 років і 4 чоловіків - від 43 до 59 років", - повідомив Кличко.

За його словами, двох пацієнтів госпіталізували в Олександрівську лікарню, двох - в міську клінічну лікарню №4, ще двох у центральний госпіталь МВС.

Читайте також: Два нові випадки COVID-19 зафіксовано в Тернополі

Два інших пацієнти вдома в самозіоляціі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184800
 
 
 Топ коментарі
 
не в тему, но приятно:
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

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Раздайте им памятки и значки от ЗЕнелоха и пожелайте всего хорошего. Благодаря етим властям скоро накроет всю страну так что мало не покажется. Но как говорится, одна смерть ето трагедия а тысячи смертей ето статистика
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І це за наявності лише шести десятків тестів......
А що буде коли тестів з'являться тисячі?
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Раздайте им памятки и значки от ЗЕнелоха и пожелайте всего хорошего. Благодаря етим властям скоро накроет всю страну так что мало не покажется. Но как говорится, одна смерть ето трагедия а тысячи смертей ето статистика
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В добавку ЗЕ-власти вывозят из Украины быстрыми темпами зерновые ресурсы. Ничего вам не напоминает прошлый век и сталинские времена 32-33 годов?
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не в тему, но приятно:
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2603-v-livii-zaxvachena-baza-chvk-vagnera-i-vzyat-v-plen-naemnika-rf
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С одной стороны хорошая новость с другой не очень. Вагнеровцы убежат из Сирии и поедут на дамбас. Где в отличии от турков и израильтян их Зелупа будет встречать не ударными беспилотниками а стоя раком на коленях с хлебом и солью
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когда уже дождемся -крушавельский десант В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко - Цензор.НЕТ 2691 уже вот-вот
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Без паники! Зебобики и вата вымрут первыми. А нам держать порох сухим, мыть руки и чистить пулемет
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Взагалі то і ублюдки дохнуть не погано...
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І це за наявності лише шести десятків тестів......
А що буде коли тестів з'являться тисячі?
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Парни, вот сейчас не шучу. Учитесь воевать. Оформите зеленку, купите оружие. Подружитесь со своим районным военкомом. Впишитесь в ТрО. Познакомьтесь с парнями. Гарантирую вам - вы станете друзьями. Война нас делает побратимами.
Честно вам говорю. Ну, есть у меня кумовья, друзья. Все уже старые, разве что раз в полгода созваниваемся, не умерли ли.
Майдан, потом война.
У меня сейчас две сотни побратимов. Случится плохое у кого-нибудь - на последние деньги куплю бензин, еду. Не будет денег на бензин, на велосипеде, но доберусь.
Если у меня случится беда -ко мне все приедут.
Это важно.
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Джентльмены, это крайне важно.
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