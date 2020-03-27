 У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в столиці ми отримали ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років і 4 чоловіків - від 43 до 59 років", - повідомив Кличко.
За його словами, двох пацієнтів госпіталізували в Олександрівську лікарню, двох - в міську клінічну лікарню №4, ще двох у центральний госпіталь МВС.
Два інших пацієнти вдома в самозіоляціі.
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.
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А що буде коли тестів з'являться тисячі?
Честно вам говорю. Ну, есть у меня кумовья, друзья. Все уже старые, разве что раз в полгода созваниваемся, не умерли ли.
Майдан, потом война.
У меня сейчас две сотни побратимов. Случится плохое у кого-нибудь - на последние деньги куплю бензин, еду. Не будет денег на бензин, на велосипеде, но доберусь.
Если у меня случится беда -ко мне все приедут.
Это важно.
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Джентльмены, это крайне важно.