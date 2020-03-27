 В Україну постійно надходитимуть апарати ШВЛ у період боротьби з коронавірусом, - Ляшко

Про це Ляшко сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що апарати штучної вентиляції легень "надходитимуть постійно в Україну в цей період, і оновлюватиметься матеріально-технічна база".
"Також доволі велика кількість людей зараз допомагає, відбуваються поставки до трьох, до п'яти, до десяти апаратів ШВЛ, які відразу передаються в структурні підрозділи охорони здоров'я для розподілу по установах охорони здоров'я в областях", - сказав Ляшко.
За його словами, зараз є близько 350 апаратів ШВЛ в інфекційних відділеннях, в інфекційних стаціонарах і в інфекційних лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірус. Також є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які перепрофілюються в подальшому.
Ляшко також розповів, що апарати ШВЛ є в операційних залах, які використовувалися для проведення планових операцій. Сьогодні такі операції припинені, тому ці апарати можуть використовуватися для лікування хворих на коронавірус.
"Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, зокрема базу апаратів штучної вентиляції легень, а також інших витратних матеріалів, необхідних для того, щоб апарати ШВЛ працювали безперервно. Тому вживається максимум заходів для того, щоб апарати надходили в Україну", - сказав Ляшко.
Вы бы лучше подумали, чем можно завалить заразу на раннем этапе и народу поведали.
А тот тут слухи разные ходят, а для себя будет только одна попытка.
Цитата:
"За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск. "
Грубий підрахунок.
Німеччина - 80 млн., 25000 апаратів віл і ще замовили 10000 = 35,000. Один апарат на 2285 людей - вони вважають це достатньо. Це при певному карантині.
В Україні скільки - 38 млн? Тоді потрібно 16,630 апаратів. В 4 рази більше щонаймень. Зможуть за кілька тижнів? Ні, тому карантин буде довгим - не меньше ніж 1-1.5 місяці.