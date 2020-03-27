 В Україну постійно надходитимуть апарати ШВЛ у період боротьби з коронавірусом, - Ляшко

Про це Ляшко сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що апарати штучної вентиляції легень "надходитимуть постійно в Україну в цей період, і оновлюватиметься матеріально-технічна база".

"Також доволі велика кількість людей зараз допомагає, відбуваються поставки до трьох, до п'яти, до десяти апаратів ШВЛ, які відразу передаються в структурні підрозділи охорони здоров'я для розподілу по установах охорони здоров'я в областях", - сказав Ляшко.

За його словами, зараз є близько 350 апаратів ШВЛ в інфекційних відділеннях, в інфекційних стаціонарах і в інфекційних лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірус. Також є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які перепрофілюються в подальшому.

Ляшко також розповів, що апарати ШВЛ є в операційних залах, які використовувалися для проведення планових операцій. Сьогодні такі операції припинені, тому ці апарати можуть використовуватися для лікування хворих на коронавірус.

"Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, зокрема базу апаратів штучної вентиляції легень, а також інших витратних матеріалів, необхідних для того, щоб апарати ШВЛ працювали безперервно. Тому вживається максимум заходів для того, щоб апарати надходили в Україну", - сказав Ляшко.

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