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 В Україну постійно надходитимуть апарати ШВЛ у період боротьби з коронавірусом, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що в період боротьби з коронавірусом в Україну постійно надходитимуть апарати штучної вентиляції легень і буде оновлюватися матеріально-технічна база.

Про це Ляшко сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що апарати штучної вентиляції легень "надходитимуть постійно в Україну в цей період, і оновлюватиметься матеріально-технічна база".

"Також доволі велика кількість людей зараз допомагає, відбуваються поставки до трьох, до п'яти, до десяти апаратів ШВЛ, які відразу передаються в структурні підрозділи охорони здоров'я для розподілу по установах охорони здоров'я в областях", - сказав Ляшко.

За його словами, зараз є близько 350 апаратів ШВЛ в інфекційних відділеннях, в інфекційних стаціонарах і в інфекційних лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірус. Також є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які перепрофілюються в подальшому.

Ляшко також розповів, що апарати ШВЛ є в операційних залах, які використовувалися для проведення планових операцій. Сьогодні такі операції припинені, тому ці апарати можуть використовуватися для лікування хворих на коронавірус.

"Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, зокрема базу апаратів штучної вентиляції легень, а також інших витратних матеріалів, необхідних для того, щоб апарати ШВЛ працювали безперервно. Тому вживається максимум заходів для того, щоб апарати надходили в Україну", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закупівлю засобів індивідуального захисту і реактивів для лабораторій виділено 200 млн грн, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184799
 
 
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поступать и перепродаватся в европу
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До смешного уже доходит это будущее время глаголов в речах властей. А люди меж тем погибают прямо сейчас.
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Тем кому понадобится ИВЛ, жив останется, но без лёгких.
Вы бы лучше подумали, чем можно завалить заразу на раннем этапе и народу поведали.
А тот тут слухи разные ходят, а для себя будет только одна попытка.
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За чей счет праздник?

Цитата:
"За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск. "
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Тобто зараз десь 4000 апаратів.

Грубий підрахунок.

Німеччина - 80 млн., 25000 апаратів віл і ще замовили 10000 = 35,000. Один апарат на 2285 людей - вони вважають це достатньо. Це при певному карантині.

В Україні скільки - 38 млн? Тоді потрібно 16,630 апаратів. В 4 рази більше щонаймень. Зможуть за кілька тижнів? Ні, тому карантин буде довгим - не меньше ніж 1-1.5 місяці.
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когда найдут вакцину то у нас тих апаратов вообще дохрена будет. наши делки по миру весь металолом скупят как французкие броневики вертолеты и танки. а пока будут поступать по 5т в меся как тесты.
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Накуа вони повинні постійно поступать невідомо звідки у період нашої улюбленої боротьби, а не виготовлятися в Україні для забеспечення тієї боротьби перманентності? Що ті апарати повинні бути доступними заздалегідь, а не у поросячий голос медреформи, я вже мовчу...
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Любимые слова зеленого стада..."будут"..."будет"... сегодня тявкнули...завтра уже забыли о чем тявкали....
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Когда будут и сколько?Что значит около 350 аппаратов?Их что пересчитать не возможно? Почему не закупались ,3 месяца назад? Кто за это ответит и за продажу масок?
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