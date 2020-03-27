 Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США

Про це повідомляє Всеукраїнський Собор.
За наказом Трампа, дев'ять федеральних агентств пропонують правила, спрямовані на усунення "регулятивного тягаря" на релігійні організації, які беруть участь у федеральних програмах.
Про це повідомляє Всеукраїнський Собор.
За наказом Трампа, дев'ять федеральних агентств пропонують правила, спрямовані на усунення "регулятивного тягаря" на релігійні організації, які беруть участь у федеральних програмах.
Це ж не лизання пєлоток, чи смоктання струків.
І, шо там таке в тебе інтимне з релігією ?
Дрочиш на ікону, чи що?
Щось я не бачив що б віра в Бога шкодила США.
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К счастью,некоторые правители США поняли свое беззаконие и руку Божью над миром,и публично покаялись за народ и страну,призвав к этому других.Я думаю,Бог даст особую милость и покровительство Америке,как Он делал всегда,дав этой стране преимущество перед другими народами,за их прежднее искание Бога.Радует,что есть еще трезвые люди,в день бедствия стающие в проломе за народ,чтоб отвести от него Божий гнев.
Читайте "Краткий курс Истории КПСС"
А якщо хтось буддист, мусульманин чи простий адекватний мешканець. Вони теж повинні молитись?
Простым языком сказано: " подтверждая права учеников молиться в государственных школах" Источник: https://censor.net.ua/n3184798
Вы понимаете разницу между словами "право" и "обязанность"?
Ученики "имеют право", то есть могут.
Они не обязаны.
І через таких людей Бог працює
Молитви в школах і для України не були би зайвими
Каждый день.
Лет 35 как, не меньше.
Хотя я вообще нехристь окаянная.
Очень мне понравилось, как тетка - инструктор по вождению из Петрозаводска (я смотрела на youtube) сказала: "Надо бы "Отче наш" перед экзаменом сказать, да только кто эту молитву знает".
Вот и все, вот и все "часовни в шаговой доступности от дома" запоребриком.