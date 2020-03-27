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Все про:США (6374) молитва (52)

 Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США

Президент США Дональд Трамп робить кроки зі зміцнення євангельської бази, пропонуючи легший доступ релігійних організацій до федеральних програм і підтверджуючи права учнів молитися в державних школах

Про це повідомляє Всеукраїнський Собор.

За наказом Трампа, дев'ять федеральних агентств пропонують правила, спрямовані на усунення "регулятивного тягаря" на релігійні організації, які беруть участь у федеральних програмах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184798
 
   
 Топ коментарі
 
Й коли це його пуйло покусало?
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Походу от Хуйла заразился. Мир сходит с ума и коронавирус уже на етом фоне выглядит как очищение а не как чума
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Трамп-клинический идиот ! Или популист,если полит коректно !
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Многие жители Бразилии уже переболели коронавирусом и у них выработался иммунитет - президент Жаир Болсонару .
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детки будут теперь головой об парты биться.....
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Для нащадків совків, що росли у поклоніннях ідолу Лєніну, девіз «In God We Trust», самої розвиненої у сфері науки і техніки країни в Світі США, здається диким.
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вера, как и секс - вещь абсолютно интимная, а не стадная...., по этому не надо передергивать и смешивать мух с котлетами.....
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А чому це людина повинна соромитись віри в Господа?
Це ж не лизання пєлоток, чи смоктання струків.
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а если я не хочу верить в Христа, а хочу верить в Будду, или Аллаха? вы меня заставите?
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Буддисти, мусульмани, іудеї, синтоїст, що ховають приналежність до своїх релігій?
І, шо там таке в тебе інтимне з релігією ?
Дрочиш на ікону, чи що?
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Шановний - молитви в школах США були завжди скільки існують ті самі США, молитви у школах відминили тільки на початку 2000 років Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 9139

Щось я не бачив що б віра в Бога шкодила США.
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Как то богу надоели постоянные грехи, плач и стенания. Так он решил устроить потоп.
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Негативные изменения психики во время карантина страшнее всяких вирусов. А это только вторая неделя.
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Если у него не Зе соперник с АРМОВИРом можна и победить.
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Походу от ***** заразился. Мир сходит с ума и коронавирус уже на етом фоне выглядит как очищение а не как чума
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Це вам таке сказав Родітєль 1, чи Родітєль 2?

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Ще до виборів він вже співав йому дифірамби.
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Тю ...В паРаші ..вже давно *он-лайн * .. Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 7022

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...Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 1777...
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Та фулі ти постиш ту ці совко кассабські рила?

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Трамп-клинический идиот ! Или популист,если полит коректно !
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Бог,посредством пандемии,заключил болшую часть "развитого" человечества по домам.Чтоб было время сбавить бешенный тепм жизни и поразмыслить о ней.Это не просто Божья кара.Это шанс человечеству остановиться на краю пропасти перед грядущими судами.Слишком далеко зашли люди.На государственном уровне возвысили содомию.мерзкий грех,и стали гнать тех,когда выступает против.Легализовали убийство нерожденных детей,назвав это "правом женщин".Извратили суд и правду.
К счастью,некоторые правители США поняли свое беззаконие и руку Божью над миром,и публично покаялись за народ и страну,призвав к этому других.Я думаю,Бог даст особую милость и покровительство Америке,как Он делал всегда,дав этой стране преимущество перед другими народами,за их прежднее искание Бога.Радует,что есть еще трезвые люди,в день бедствия стающие в проломе за народ,чтоб отвести от него Божий гнев.
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Караул! Америкоси вирішили виховувати в дітях моральність. Чого доброго вони почнуть виконувати десять заповідей. ( Сарказм) Молодці
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«Людей шокує, коли вони взнають про те, що я християнин, я релігійна особистість, - пише Трамп у книзі, опублікованій під час президентської кампанії « Велика [Америка] знову». - Вони бачать мене оточеним богатством і не пов'язують з релігією. Це неправильно ».
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«Крой Ванькя! Ня боісь ! Бога ужє нєт !»(с)

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Не молитесь.
Читайте "Краткий курс Истории КПСС"
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Деды не только ваевали, но и молились!
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Мракобесие-это то,что происходит в мире,в политике,в семьях.Где выгнали Бога и молитву-и живут во зле и мракобесии.
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_Вера - это то, что только между верующим и богом. Не напоказ, не формальности (обряды), не здания и иконы, не законы и уставы. Только ты и бог. Всё прочее от лукавого, гордыня, спесь, лицемерие, фарисейство.
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Що за дурня.
А якщо хтось буддист, мусульманин чи простий адекватний мешканець. Вони теж повинні молитись?
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Молиться можно и табуретке.Но ответит-живой Бог,а не будды и прочии идолы.
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Вы статью то прочли?
Простым языком сказано: " подтверждая права учеников молиться в государственных школах" Источник: https://censor.net.ua/n3184798

Вы понимаете разницу между словами "право" и "обязанность"?
Ученики "имеют право", то есть могут.
Они не обязаны.
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Президент США Дональд Трамп делает шаги по укреплению евангельской базы, предлагая более легкий доступ религиозных организаций к федеральным программам и подтверждая права учеников молиться в государственных школах Источник: https://censor.net.ua/n3184798

І через таких людей Бог працює Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 2261 Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 7843
Молитви в школах і для України не були би зайвими Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 2261
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Религиозная и сексуальная ориентация должна быть сугубо личным делом индивидуума.
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А я молитву читаю перед сном.
Каждый день.
Лет 35 как, не меньше.
Хотя я вообще нехристь окаянная. Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 5742

Очень мне понравилось, как тетка - инструктор по вождению из Петрозаводска (я смотрела на youtube) сказала: "Надо бы "Отче наш" перед экзаменом сказать, да только кто эту молитву знает".
Вот и все, вот и все "часовни в шаговой доступности от дома" запоребриком.
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