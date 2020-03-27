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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 За добу понад 18 тис. громадян повернулися в Україну, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік на українському кордоні в четвер, 26 березня, становив 27 тис. осіб, з яких 18,2 тис. - українці, які повернулися на батьківщину, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Пасажиропотік був на рівні 27 тис. осіб. Серед тих, хто перетинав державний кордон, більшість - громадяни України, це 22,5 тис. осіб, 18.2 тис. з яких пройшли на в'їзд в Україну. Іноземці у своїй більшості виїжджали за межі України - це 2,7 тис. осіб. І один іноземець отримав відмову у в'їзді через чинні обмеження", - сказав Демченко "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що порівняно із середою, 26 березня, пасажиропотік на державному кордоні зріс на 5 тис. осіб, і фіксується збільшення кількості людей, які прибувають на пункти пропуску в суміжних країнах у пішому порядку. "Робота щодо їхнього перевезення триває. Якщо за минулу добу перевезли 6,5 тис. таких осіб, то, наприклад, за добу до цього в пішому порядку до кордону прибули і були перевезені 3 тис. 800 осіб", - пояснив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС просить українців за кордоном не купувати квитки на літаки після 27 березня: "Розгляньте можливість продовжити своє перебування за кордоном"

Крім того, триває температурний скринінг на кордоні. Також люди віком від 16 років заповнюють згоди на добровільну самоізоляцію, і їм роздають пам'ятки про COVID-19, у яких, зокрема, пояснюється необхідність самоізоляції.

За словами Демченка, в Чорноморському морському порту в четвер також звернувся по допомогу іноземець з підвищеною температурою, який виїжджав з України. "Оскільки температурний скринінг осіб, які виїжджають з України, не проводиться, ця людина сама заявила, що погано почувається. Її було передано медикам. В іноземця температура була близько 38 градусів. І надалі він був відправлений в одну з лікарень, щоб медики безпосередньо могли встановити, яке саме захворювання в цієї людини", - пояснив він.

Тим часом у київському аеропорту "Бориспіль" у четвер було оформлено 21 рейс, якими повернулися на батьківщину громадяни України. Демченко нагадав, що представники санітарно-карантинних підрозділів у "Борисполі" можуть здійснювати експрес-тести на коронавірус в осіб, щодо яких виникли підозри щодо наявності в них ознак захворювання. Крім того, люди можуть добровільно пройти такі експрес-тести.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184795
 
 
 Топ коментарі
 
В Санжарах все побывали?
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Роботи нема в Європі нема- карантин. А вдома хоч паркан підремонтувати, чи шпалери переклеїти...
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є безсимптомні носії вірусу.
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Всім заміряли температуру, роздали пам"ятки і відпустили додому...
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Вони думають що в Україні медицина краща і оснащеність медзакладів кращі ніж в країнах Евросоюзу, США, Канади?.. За сутки более 18 тыс. граждан вернулись в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4861
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Роботи нема в Європі нема- карантин. А вдома хоч паркан підремонтувати, чи шпалери переклеїти...
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18 тысяч инфицированных благодаря Нелоху Оманскому приехали заражать остальных граждан, чтобы поскорее пенсионный фонд перестал быть дотационным!
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Ну тогда поздравляю. У Украины нет шансов
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возвращаются только "временные работники", которые именно поэтому, не имеют полного пакета социальной защиты в странах работодателях. ещё часть - студенты.
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шо да то да )) но украинский пакет бесплатный, как и секс в мышеловке в которую они возвращаются. сегодня она захлопнется. а если и вновь откроется, то условия их возврата на работу в буржуинщину будут уже сооооооовсем другие. если будут. измерением температуры на погранпереходе не отделаются.
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Ето геноцид всего украинского народа.
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В 946 году Ольга вышла с войском в поход на древлян. Армия Ольги осадила главный город древлян - Искоростень. Однако горожане стойко оборонялись, понимая, что не будет им пощады. Осада длилась целый год, но Ольге так и не удалось взять город. Тогда Ольга отправила послов к древлянам с такими словами: «До чего вы хотите досидеться? Или вы хотите все с голода умереть, не согласившись на дань. Ваши города уже взяты, и люди давно возделывают свои нивы». На что горожане ответили: «Рады бы мы отделаться данью, только ты за мужа погибшего жаждешь отомстить». Ольга сказала так: «Я уже отомстила за мужа своего, когда пришли вы к Киеву, и во второй, и в третий раз тогда, когда совершали тризну мужу моему. Поэтому я не буду мстить далее, лишь хочу взять с вас понемногу дани и, помирившись с вами, пойду обратно». Спросили древляне: «Что же ты желаешь взять у нас? С удовольствием дадим тебе мёда и меха». Она ответила на это так: «Сейчас вы не имеете ни мёда, ни мехов. Мне же надо с вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя и по трое воробьёв. Ибо не хочу я тяжелой дани накладывать на вас, как муж мой, а своего прошу у вас малого. Ибо утомились вы в осаде, поэтому дайте мне лишь сие малое». Древляне согласились и, собрав с каждого двора требуемое число птиц, с поклоном послали княгине.В это время Ольга, раздав своим воинам голубей и воробьёв, приказала привязать к каждому трут, а как стемнеет - поджечь его и пустить птиц на волю. Так и сделали. Голуби полетели в свои голубятни, воробьи - под стрехи; в городе начался пожар. Когда жители начали покидать горящий город, Ольга приказала своим воинам ловить их: часть древлян была убита, часть - взята в плен. Позже некоторые пленные были отданы в рабство, а на остальных Ольга наложила тяжёлую дань.
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Mozet tut buducyje ucetelia za 4000$ jedut parabotat .A kto to govoril sto liudi masogo jedut zagranicu na zarobotki.
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вава обещал - вава сделал. вернул всех заробитчан домой. правда заразных.
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Тестирование на коронавирус: Эффективность тестов на коронавирус (27.03.20 11:42) « Общество | Цензор.НЕТ Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец
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