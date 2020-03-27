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 На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА

Жителям села Тинне Рівненської області заборонили виїжджати з населеного пункту після того, як у 9 місцевих жителів виявили COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Всі 8 осіб і померла жінка - жителі села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних від швидких тестів на виїздах з села встановлено блокпости патрульної поліції і Державної служби надзвичайних ситуацій. До з'ясування обставин - заборонено залишати село", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дев'ять випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Рівненській області, - ОДА

Рух габаритного транспорту пущено в обхід села.

Також зараз посилено встановлюються всі зв'язки і контакти інфікованих з іншими людьми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184791
 
 
 Топ коментарі
 
Вот односельчаны довольные будут. Из-за одной проститутки приехавшей из Италии теперь все село будет сидеть в изоляции и жрать буряки и сено
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Меня добивает логика властей и некоторых индивидумов, которые утверждают что нужно зараженных пропускать в Украину потому что они украинцы и государство не имеет права их не впустить. Тоесть 1 прокаженного человека государство не имеет права не пустить, а тысячу украинцев в Украине все село или весь город государство имеет право заблокировать и устроить блокаду? Почему же даже окупированным территориям вы полную блокаду не устраиваете?
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Уже в супермаркетах без масок ходять, так що ті 9 чоловік какократам нічим не допоможуть.
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Вот односельчаны довольные будут. Из-за одной проститутки приехавшей из Италии теперь все село будет сидеть в изоляции и жрать буряки и сено
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Заробитчанам привет. Хорошего настроения, держитесь там, но денег нет.
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Уже в супермаркетах без масок ходять, так що ті 9 чоловік какократам нічим не допоможуть.
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Гастрабайтеры дадут взятку,и останутся работать здесь ,на твоём рабочем месте, а шо сделаешь ты?
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Конституция защищает права украинца вернуться в Украину.В любое время.Важно на чём.Сейчас запрещены самолёт,поезд,автобус.Но можно вернуться на своём авто и пешком.Ариев меня просветил.Видно ,ждёт Януковича на танке.
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А что говорит Конституция о свободном передвижении граждан внутри Украины?
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Хотел бы напомнить .В лексиконе украинцев нет слова деревня.Есть село,хутор.Село и деревня такие понятия введены давно в орде.Село -есть церковь.Деревня -нет церкви..
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Пускай жители села скажут спасибо гастарбайтерам, которые вернулись в село и ЗЕдегенерату, который это допустил.
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привет 1933 год))) не так все уж и сложно оказалось сделать, хотя в 33м на Западной Украине большевики села не окружали
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Вы просто не знаете,что такое чума ,оспа,ящур.Я застал перекрытые дороги и дезинфекторы для людей и транспорта.Да и сибирка -не подарок.В сёлах до сих пор скотомогильники есть ,наверно
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чума, оспа и ящур вообще никакого отношения к гриппу не имеет
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Общее у этих зараз -смертность.Если б был просто насморк,никто б и ухом не повёл.А при ящуре блокировали села напрочь.На въезд и выезд..а АЧС?,а бешенство?.
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А вообще на каком основании рюкзакович пинает **** Конституцию?
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Гнусная клевета на честного человека.Главный сейчас ,в условиях эпидемии -санврач.И есть санитарные правила.Они выполняются всеми обязательно.Сейчас внутреннюю политику вообще надо отменить.Оставить только внешнюю,до снятия карантина.
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Меня добивает логика властей и некоторых индивидумов, которые утверждают что нужно зараженных пропускать в Украину потому что они украинцы и государство не имеет права их не впустить. Тоесть 1 прокаженного человека государство не имеет права не пустить, а тысячу украинцев в Украине все село или весь город государство имеет право заблокировать и устроить блокаду? Почему же даже окупированным территориям вы полную блокаду не устраиваете?
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Разбор полётов,поиск лучших вариантов на будущее будет после завершения эпидемии и карантина.Этот короновирус года на 3-4.Так что время для исправления ошибок будет.Не ошибается тот,кто ничего не делает.У нас в связи с 90ми-2000ми произошёл колоссальный разрыв между поколениями во всех отраслях.Когда профессионалы ушли в мир иной,так и не передав молодым накопленный веками опыт.
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Компромісний варіант: їх треба пропускати, АЛЕ треба садити на карантин всіх на 2 тижні - як в Санжарах. Зараз по всій Україні купа готелів і санаторіїв пустують! Заїхало менше 100 тис., це як на один матч Євро-2012 - місць вистачить.
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Ned Stark Поправочка,це завезли 100 тисяч.А заїхало вжде під мільйон.Як це все проконтролювати?
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XENOmorph X e9763c3a Если бы контролировали, то первые из приехавших, уже давно вышли бы. А так - постоянно подбрасывают новых и новых.
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А П 6d5dcd2e Так своїм ходом більше приїхало.Таку кількість навіть США,незмогла би посадити на карантин.
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На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 4567 XENOmorph X e9763c3a Это проблемы власти. Или им деньгами помочь?
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А П 6d5dcd2e Владі все одно.В нас так люди пачками помирають і нікому ніякого діла немає.
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18 октября 2019 года в Нью-Йорке было проведено пандемическое учение высокого уровня под названием Event 201 (Событие 201). Организаторами учения выступили Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

В том, что одним из организаторов Event 201 выступил Фонд Билла и Мелинды Гейтс, нет ничего удивительного. Билл Гейтс давно продвигает людоедские идеи по сокращению населения Земли, в том числе через вакцинацию.

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я извиняюсь. На на каких основаниях они ограничили свободу перемещения людям?Они преступники? И есть решение суда? Чи Верховна зрада ввела черезвичайний стан?Та зелений його пидписав?
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Посидят, переболеют и получат иммунитет!
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