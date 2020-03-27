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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Позитивний результат експрес-тесту означає, що людина хвора на коронавірус щонайменше 5 днів, - вірусолог Мовчанець

Антитіла на коронавірус у крові людини з'являються індивідуально, приблизно на 5-8 день від початку хвороби, а експрес-тести виявляють саме їх.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Мовчанець, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто якщо ви зробите експрес-тест на четвертий день, то результату не буде. Коли він дає позитивний результат, це означає, що людина вже хвора приблизно тиждень", – сказала вона.

Мовчанець додала, що будь-яка тест-система не дає 100% гарантії.

"Завжди ми маємо на увазі, що буде 20% недостовірності", - пояснила вона.

Україна не може відмовитися від експрес-тестів і перевіряти пацієнтів лабораторно, бо останній варіант значно дорожчий.

"Це ПЛР-дослідження – дуже дороге задоволення. Воно в сотні разів дорожче за експрестести. До того ж наші лабораторії навіть у Києві не впораються з великою кількістю аналізів, просто немає такої можливості", – уточнила Мовчанець.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184790
 
 
 Топ коментарі
 
То есть все эти тесты бессмысленная трата денег и нервов. Они ничего не дают ни в плане диагностики и лечения. Ни пипл хавает.... Лох не мамонт!
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Кроме изоляции и жесткого карантина все ети танцы с бубнами до лампочки. А тест только покажет причину смерти
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Тест важен для выявления эпидокружения.Льву Лещенко после многих дней пребывания в Коммунарке,наконец поставили диагноз-короновирус.Рагозин взвыл,как ужаленный,он общался с бациллоносителем.
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Тоесть до 5 дней никакой тест не проявит вирус? А вы еще температуру идиоты меряете на границе. Теперь понятно как вирус распространяется.
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То есть все эти тесты бессмысленная трата денег и нервов. Они ничего не дают ни в плане диагностики и лечения. Ни пипл хавает.... Лох не мамонт!
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Для статьи с заглавием "Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец" Ваш вывод несколько глуп.
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Давайте уже на все гуляющие вирусы тесты делать. Мы должны их всех знать по именам.
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Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса.

«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», - отметила Собчак. По ее словам, всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.

Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», там также были певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу.
По данным Telegram-канала «Только никому...», на дне рождения Аллы Крутой были в том числе певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
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як то кажуть дай Бог))) .а може якраз заразиться той що ми всі хочемо)))
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Молодец Лещенко, с задачей справился. Слава Украине.
Тут всего одно рукопожатие до дедушки!!
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Неужели мир очистится от всей етой швали. Может мы не так понимаем коронавирус. Может ето не наказание а благословение и очищение мира. Потому что иначе очистить мир человечество не может
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Кроме изоляции и жесткого карантина все ети танцы с бубнами до лампочки. А тест только покажет причину смерти
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Тест важен для выявления эпидокружения.Льву Лещенко после многих дней пребывания в Коммунарке,наконец поставили диагноз-короновирус.Рагозин взвыл,как ужаленный,он общался с бациллоносителем.
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