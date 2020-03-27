 Позитивний результат експрес-тесту означає, що людина хвора на коронавірус щонайменше 5 днів, - вірусолог Мовчанець

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Мовчанець, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто якщо ви зробите експрес-тест на четвертий день, то результату не буде. Коли він дає позитивний результат, це означає, що людина вже хвора приблизно тиждень", – сказала вона.

Мовчанець додала, що будь-яка тест-система не дає 100% гарантії.

"Завжди ми маємо на увазі, що буде 20% недостовірності", - пояснила вона.

Україна не може відмовитися від експрес-тестів і перевіряти пацієнтів лабораторно, бо останній варіант значно дорожчий.

"Це ПЛР-дослідження – дуже дороге задоволення. Воно в сотні разів дорожче за експрестести. До того ж наші лабораторії навіть у Києві не впораються з великою кількістю аналізів, просто немає такої можливості", – уточнила Мовчанець.

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