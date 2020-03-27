 Позитивний результат експрес-тесту означає, що людина хвора на коронавірус щонайменше 5 днів, - вірусолог Мовчанець

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Мовчанець, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто якщо ви зробите експрес-тест на четвертий день, то результату не буде. Коли він дає позитивний результат, це означає, що людина вже хвора приблизно тиждень", – сказала вона.
Мовчанець додала, що будь-яка тест-система не дає 100% гарантії.
"Завжди ми маємо на увазі, що буде 20% недостовірності", - пояснила вона.
Україна не може відмовитися від експрес-тестів і перевіряти пацієнтів лабораторно, бо останній варіант значно дорожчий.
"Це ПЛР-дослідження – дуже дороге задоволення. Воно в сотні разів дорожче за експрестести. До того ж наші лабораторії навіть у Києві не впораються з великою кількістю аналізів, просто немає такої можливості", – уточнила Мовчанець.
«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», - отметила Собчак. По ее словам, всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.
Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», там также были певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу.
По данным Telegram-канала «Только никому...», на дне рождения Аллы Крутой были в том числе певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Тут всего одно рукопожатие до дедушки!!