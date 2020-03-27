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 Економіка, За кордоном
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 Лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів

26 березня лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки понад $5 трлн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті G20 за підсумками зустрічі.

"Ми вкладаємо понад $5 трлн у світову економіку в межах цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідкам пандемії", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вживаються термінові заходи для підтримки економіки, захисту працівників, підприємств, особливо мікро-, малих і середніх, у найбільш постраждалих секторах, а також заходи соціального захисту найбільш вразливих.

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У G20 також заявляють, що спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, МВФ, Світовим банком, ООН та іншими міжнародними організаціями мають намір зробити все можливе для подолання пандемії. Серед пріоритетів - захист життя, робочих місць і доходів людей, збереження фінансової стабільності, пожвавлення і зміцнення економічного зростання, мінімізація збоїв у торгівлі та глобальних ланцюжках поставок, а також допомога всім нужденним країнам.

МВФ готовий мобілізувати $1 трлн для допомоги країнам у подоланні епідемії коронавірусу.

26 березня Сенат США схвалив пакет допомоги для економіки на $2 трлн.

У США за тиждень кількість безробітних зросла на 3 млн. За прогнозами Міжнародної організації праці (МОП), близько 25 млн осіб можуть залишитися без роботи через пандемію коронавірусу.

У Китаї, звідки почалося поширення коронавірусу по світу, прибуток провідних промислових підприємств за перші два місяці року становить 410,7 млрд юанів ($58,7 млрд), знизившись на 38,3% у річному вираженні через епідемію COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184789
 
 
 Топ коментарі
 
В связи с тем, что Россия продолжает плевать на международное право, продолжает оккупацию части территории Украины, обвалила цены на нефть, Путин подписал указ о земле в Крыму и это в условиях надвигающего экономического кризиса, необходимо лидерам стран G20 ввести новые дополнительные санкции против России.
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а шо, на паравоз, который сегодня в намацковию уехал, денех нет?
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Нехай сидить у мородорі, бо тут біндерівці, хунта і заборона розмовляти допустимою варіацією болгарского язьіка.
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Видеообращение Maruv появилось, требует у консульства вывезти ее из России в Украину)
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а шо, на паравоз, который сегодня в намацковию уехал, денех нет?
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Вона хоче на чартері - бо звізда і подруга Півшостого.
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Нехай сидить у мородорі, бо тут біндерівці, хунта і заборона розмовляти допустимою варіацією болгарского язьіка.
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Пускай ОПЗЖ пошлёт за шМарув дрочуна Киву или поца Рабиновича
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Хай велелить мокшів. Вона чхала на Україну.
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"Проблемы индейцев ,шерифа не волнуют "... Лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів - Цензор.НЕТ 2800 . Украина её туда не посылала .

И вообще , уехал в паРашу - можешь не возвращаться . .
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А шо там по этому поповоду «навыдатнишый пид@р за-**********«?! Сколько выделил на спасение экономики захваченной им страны?
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Бєня, не дьоргайся - тебе це не стосується. Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов - Цензор.НЕТ 7222
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В связи с тем, что Россия продолжает плевать на международное право, продолжает оккупацию части территории Украины, обвалила цены на нефть, Путин подписал указ о земле в Крыму и это в условиях надвигающего экономического кризиса, необходимо лидерам стран G20 ввести новые дополнительные санкции против России.
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Дійсно. В Італію поїхали, як голуби миру, а Донбас продовжують бомбити і ніякої лопомоги їм не дають. Просто даунбасята їм уже не потрібні. А італійці можуть впертися, щоб зняли санкції. Миротворці хренові. Куди не прийде московит, там смерть, кров, голод і розруха. Думайте італійці, навіщо ви їх покликали. Вони так просто не підуть.
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