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 МЗС просить українців за кордоном не купувати квитки на літаки після 27 березня: "Розгляньте можливість продовжити своє перебування за кордоном"

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) радять українцям за кордоном не купувати наявні в онлайн-системах квитки на літаки після 27 березня.

Про це йдеться в роз'ясненнях МЗС щодо стрімкого погіршення пандемічної ситуації у світі та нових правил перетину кордону України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, всі літаки, що вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.

"МЗС звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість", - радять дипломати.

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Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину, де це дозволено. Для побудови маршруту, будь ласка, скористайтесь картою на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map

Крім того, в МЗС пояснили, що робити, якщо було придбано квиток на рейс, який планувався на дати, пізніші за 27 березня.

"Для відшкодування вартості квитків на рейси, які не можуть бути здійснені через тимчасове припинення пасажирського сполучення з Україною, будь ласка, зверніться до відповідних авіакомпаній", - йдеться в рекомендаціях.

При цьому в МЗС уточнили, що розглядається можливість організації додаткових рейсів в Україну для тих, хто не встиг скористатися можливістю повернутися до 27 березня.

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"У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні можливість організації додаткових рейсів залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами", - йдеться в повідомленні.

У МЗС запевняють, що уряд докладе максимум зусиль, щоб за першої нагоди допомогти громадянам України повернутися додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184787
 
   
 Топ коментарі
 
так зачем покупать....зелох всех на шару привезет
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Адекватные люди перед отправкой в Украину посадят на две недели на белорусский трактор, в целях профилактики. Бацька лечит трактором.
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На месяц опоздалое предупреждение
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так зачем покупать....зелох всех на шару привезет
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Достаточно РЕАЛЬНО сделать запрет на полеты самолетов и всё, никто никуда не летит. А так, как сейчас - уже тысяча первое китайское предупреждение о закрытии границы.
Приняли больше 480 рейсов и сегодня +39 рейсов (7647 человек). Это - карантин?
МЗС просить українців за кордоном не купувати квитки на літаки після 27 березня: "Розгляньте можливість продовжити своє перебування за кордоном" - Цензор.НЕТ 7394
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На месяц опоздалое предупреждение
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Раз раньше не думали, то пусть сидят там
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Шизофрения в чистом виде. Но ничего, покупайте билеты в Белоруссию, там у руля адекватные люди.
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Адекватные люди перед отправкой в Украину посадят на две недели на белорусский трактор, в целях профилактики. Бацька лечит трактором.
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та хоть вручную пусть картошку сажают две-три недели.
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))) это самоубийство. они все, как и шлаґ, не умеют никак не ходить. ни на лыжах, ни элементарно ориентироваться на месте. даже с любым компасом и крупной картой.
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Посольство жильем и финансами обеспечит?
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Посольство їх туди відправляло? Чи посольство їх тримало за яйця і не дозволяло їм виїхати швидше?
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Чукча не читатель,чукча писатель? Вони не просять відправити літак за ними,вони за свої кошти квитки купують. І представники в посольствах і консульствах для того і потрібні,що би допомогати своїм громадянам, а не роздавати поради. Поради всі роздавати в змозі,хай вони краще підскажуть як і де ім там жити,за що існувати. Робота дип.представництв за кордоном фінансується з держбюджету, який поповнюється к податків сплаченних в тому числі і тими громадянами.
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А чому не зробили цього раніше? Чому запізнюємося на місяць?
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А потом найдутся новые, желающие вернуться в Украину. Им дадут самолет и в порядке исключения пропустят. Потом еще. И еще. И так много до конца года.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
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