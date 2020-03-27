 За приховування випадків COVID-19 у медзакладів забиратимуть ліцензії, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.
Він підкреслив, що приховувати таку інформацію медзаклади не мають права, інакше вони позбавлятимуться ліцензії.
"Ніхто не має права приховувати результати. Згідно із законодавством, медзаклади, які виявили коронавірусну хворобу, зобов'язані повідомити установі громадського здоров'я. Випадки приховування (такої інформації. - Ред.) відразу розслідуються. Ми додатково поінформували всі приватні лабораторії, а також лабораторії приватних медзакладів про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про випадок інфікування. Якщо буде виявлено такі випадки (приховування інформації. - Ред), відкликатимуть ліцензії, каратимуть керівників цих медзакладів", - сказав Ляшко.
Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
Каждый из нас президент, но лечиться будут только свои.
Вот такая бумазея полетела по всем клиникам, больницам и больничкам Украины. Емец суетится, ну как же, не могут же слуги народа болеть в одних палатах с народом. Особенно цинично этот приказ смотрится на фоне заявлений "Все пенсионеры вымрут", "тратить ресурсы только на тех, кто моложе 65 лет".
https://bitter-onion.livejournal.com/3261089.html
Геніальність зенаступніків починає перевищувати гідність папєрєдніків...