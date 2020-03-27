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 За приховування випадків COVID-19 у медзакладів забиратимуть ліцензії, - головний санлікар Ляшко

Усі медзаклади незалежно від форм власності зобов'язані повідомляти про випадки інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він підкреслив, що приховувати таку інформацію медзаклади не мають права, інакше вони позбавлятимуться ліцензії.

"Ніхто не має права приховувати результати. Згідно із законодавством, медзаклади, які виявили коронавірусну хворобу, зобов'язані повідомити установі громадського здоров'я. Випадки приховування (такої інформації. - Ред.) відразу розслідуються. Ми додатково поінформували всі приватні лабораторії, а також лабораторії приватних медзакладів про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про випадок інфікування. Якщо буде виявлено такі випадки (приховування інформації. - Ред), відкликатимуть ліцензії, каратимуть керівників цих медзакладів", - сказав Ляшко.

Також читайте: АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184784
 
 
 Топ коментарі
 
Когда у дружбана преЗедента заберут лицензию?
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Забирай! До.бойб!
Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
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Забирай! До.бойб!
Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
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В каком медицинском учреждении сдавал анализы Зеленский?
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у ********* пальчевского в евролабе... что-то резко его не стало в эфирах после залета с тестами... разруливает попандос по-тихому. но вот он-то и есть перввый кандидат на лишение лицензии!
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Когда у дружбана преЗедента заберут лицензию?
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ні, але у його конкурентів точно заберуть
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забирайте у прокацапленой шавки пальчевского...в його евролабе
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Лёва Лещенко ,подтверждён короновирус,а он плотно пообщался с Рагозиным..Иногда и пулемёта не надо..
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зашибись! самое оно во время пандемии.
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а у тим хто продав стратегичний запас масок за кордон що зроблять?
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Где зеленский? Обосрался и проводит время в акваланге ( кстати рекомендую, полная защита от любых вирусов) В стране рулят Ляшко и Аваков!
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Только министр из зеленых дебилов мог такое сморозить. Как ты у городской или районной больницы заберешь лицензию?! Больных куда потом,к себе домой селить будешь?!
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Что позволено юпитеру то не позволено быку

Каждый из нас президент, но лечиться будут только свои.

Вот такая бумазея полетела по всем клиникам, больницам и больничкам Украины. Емец суетится, ну как же, не могут же слуги народа болеть в одних палатах с народом. Особенно цинично этот приказ смотрится на фоне заявлений "Все пенсионеры вымрут", "тратить ресурсы только на тех, кто моложе 65 лет".

За приховування випадків COVID-19 у медзакладів забиратимуть ліцензії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5709
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Уважаемые, родные порохоботы и порохоботихи) Очень вас прошу - будьте предельно внимательны к своему здоровью. Мы все должны пережить эту эпидемию. Выжить для того, чтобы вынести на вилах всю эту зеленую шоблу.

https://bitter-onion.livejournal.com/3261089.html
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Ага. І повністю відсторонювати від участі у протиепідемічних заходах.
Геніальність зенаступніків починає перевищувати гідність папєрєдніків...
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