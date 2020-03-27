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Все про:Одеська область (1178) Харківщина (891) Кучер Олексій (17)

 Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині

У Харківській та Одеській областях поліція розшукала всіх 10 осіб, які повернулися з-за кордону і порушили режим самоізоляції. До всіх них буде вжито заходів, відповідно до чинного законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

"З них 9 перебувають на території області. Наразі вони перебувають у самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд", - йдеться в повідомленні.

За словами Кучера, останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області.

Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області.

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Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184782
 
 
 Топ коментарі
 
Нет дорогие, раз нарушили режим самоизоляции. Штраф и в тюрьму, перед тюрьмой карантин, обработка, стрижка наголо. Ведь сознательно подвергали других угрозе.
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Зеля и другие высокопоставленные чиновники были недавно за границей...
Они уже в самоизоляции или им тоже помощь полиции нужна в этом вопросе?
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Теперь нужно искать тех, с кем они бухали, трахались и лобызались. Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині - Цензор.НЕТ 7135
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Зеля и другие высокопоставленные чиновники были недавно за границей...
Они уже в самоизоляции или им тоже помощь полиции нужна в этом вопросе?
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Петрусь три недели назад в Испанию тикал от допроса. Надо бы его проверить.
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Когда начнется пипец наши менты первыми розбегутса.
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Вообще при недомогании нужно уведомить доктора с которым подписан договор и выполнять его инструкции..Это обезопасит от преследования.
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Надо было их изолировать в принудительном порядке и за счет государства. Какая к хренам "самоизоляцмя"? Пока вы их разыскивали, можно только гадать со сколькими людьми они успели "пообщаться"
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А теперь представь "головняк" тех с кем они успели пообщаться.
Поэтому я и предлагаю сразу называть фамилии смывшихся с карантина , что-бы родственники и знакомые знали , кто к ним приперся в гости...
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Нет дорогие, раз нарушили режим самоизоляции. Штраф и в тюрьму, перед тюрьмой карантин, обработка, стрижка наголо. Ведь сознательно подвергали других угрозе.
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Теперь нужно искать тех, с кем они бухали, трахались и лобызались.
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Как можно доверять "уклонистам"??? Эти придурки не оценивают реальной угрозы от инфекции, могут опять свалить гулять с самоизоляции и перезаразят кучу народа, если кто-то из них уже инфицирован. Хорошо если их проверят тестами, которые приобрел Ярославский, им я доверяю,а если другими,-ХЗ.
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Сначала распустили по всей стране а теперь делают вид что героически борятся.
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