 Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

"З них 9 перебувають на території області. Наразі вони перебувають у самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд", - йдеться в повідомленні.

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За словами Кучера, останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області.

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Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області.

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