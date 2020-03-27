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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
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 Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Росія не зможе домогтися скасування санкцій на тлі пандемії коронавірусу, вважає федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Спроби Росії скасувати санкції через коронавірус є безперспективними", - підкреслив він під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Обидва міністри констатували єдність позицій щодо необхідності збереження санкцій міжнародного співтовариства як відповіді на агресивні дії Росії і порушення Москвою норм міжнародного права.

Крім того, Кулеба і Шалленберг домовилися, що австрійська влада з розумінням поставиться до скрутних обставин українців, чий термін перебування в Австрії може бути перевищений внаслідок карантину.

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Також Кулеба зазначив активне сприяння Відня у створенні можливостей транзиту територією Австрії для українських громадян, які повертаються автотранспортом з Європи.

У свою чергу Шалленберг подякував Україні за допомогу в поверненні громадян Австрії з України рейсами українських авіакомпаній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184781
 
 
 Топ коментарі
 
Штаты сказали, что ещё винторогам насыпят пользы.
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мало того, что китайцы ранее отказались покупать расейскую нефть, вчера они отказались покупать еще и расейский газ, восстановив поставки сжиженного газа из США..... теперь хваленая "сила сибири", обошедшаяся московитам по весу золота, превратилась в бесполезную груду металлолома......
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Вот вам на рыло а не отмена санкций !
Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 5418
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Де тут шарійовці, що завивають "минєнужниєвропє!!!1111"?
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шмариевцы такие же маргиналы, как нодовцы на расее.
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Штаты сказали, что ещё винторогам насыпят пользы.
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Коронавирус не санкционньій продукт. Так отгрузите его в Москву, хоть бочками, хоть ящиками.
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Там своего хватает.Как бы оттуда не попёрло...
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Побольше полезных санкций репоедам. Расеюшка должна встать с колен.
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Им не страшно у них гуси в бульдозерном прикопе
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Плешфюрер потребовал отменить санкции на продовольствие и товары первой необходимости.Но проблема в том ,что санкции на них ввёл Плешфюрер,а не Запад.
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Скоро в Наросії почнуть давити бульдозери, які давили помідори.))
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мало того, что китайцы ранее отказались покупать расейскую нефть, вчера они отказались покупать еще и расейский газ, восстановив поставки сжиженного газа из США..... теперь хваленая "сила сибири", обошедшаяся московитам по весу золота, превратилась в бесполезную груду металлолома......
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Цікаво, що 3 місяці трубу наповнювали газом, а коли настав час качати газ китайці кинули братушек - тепер цей газ нехай смокчуть назад у себе. Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 9491
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та кажуть, вони там пару мicяцiв встигли дещо прокачати....
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кстати, выяснилась и причина такого поведения Китая: когда в разгар эпидемии в Китае московиты закрыли расейско-китайскую границу, Китай, с горем пополам, проглотил эту пилюлю...., но когда московиты начали избивать в мацкве китайских граждан, судьба расеи была решена окончательно.....
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австробандеровец, однако, этот Шалленберг (едва не написал Шелленберг) .
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а гебняві мабуть розраховували, дурня врубили з себе, а тут опа, дупа...)) смерть москалям!!!!
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У Шелленберга давно вырос зуб на кацапов.Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 4843
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золото партии - оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шофёров… а для сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-социализма…(с)
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Раз Кацапстан робить такі потуги, аби зняли з неї санкції, значить вони таки дієві
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