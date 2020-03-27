 Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

"Спроби Росії скасувати санкції через коронавірус є безперспективними", - підкреслив він під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Обидва міністри констатували єдність позицій щодо необхідності збереження санкцій міжнародного співтовариства як відповіді на агресивні дії Росії і порушення Москвою норм міжнародного права.

Крім того, Кулеба і Шалленберг домовилися, що австрійська влада з розумінням поставиться до скрутних обставин українців, чий термін перебування в Австрії може бути перевищений внаслідок карантину.

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Також Кулеба зазначив активне сприяння Відня у створенні можливостей транзиту територією Австрії для українських громадян, які повертаються автотранспортом з Європи.

У свою чергу Шалленберг подякував Україні за допомогу в поверненні громадян Австрії з України рейсами українських авіакомпаній.