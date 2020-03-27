 Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов

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"За даними джерел, найближчим часом очікується звільнення начальників управлінь ДБР Ольги Варченко та Олександра Буряка, вони залишать структуру. Не варто відкидати, що Варченко зможе продовжити свою кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ.

У групах впливу навколо президента обговорюються, як зазвичай, багато кандидатур на місце, що звільнилося.

Президент Зеленський поки ще не визначився з кандидатурою директора, виконувачем обов'язків залишається Олександр Соколов", - повідомив журналіст.

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