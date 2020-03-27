 Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел, найближчим часом очікується звільнення начальників управлінь ДБР Ольги Варченко та Олександра Буряка, вони залишать структуру. Не варто відкидати, що Варченко зможе продовжити свою кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ.
У групах впливу навколо президента обговорюються, як зазвичай, багато кандидатур на місце, що звільнилося.
Президент Зеленський поки ще не визначився з кандидатурою директора, виконувачем обов'язків залишається Олександр Соколов", - повідомив журналіст.
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..
Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..