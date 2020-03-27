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 Політика України
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Все про:Бутусов Юрій (1296) Варченко Ольга (54) Буряк Олександр (7) ДБР (962)

 Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов

У Державному бюро розслідувань очікуються кадрові зміни.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел, найближчим часом очікується звільнення начальників управлінь ДБР Ольги Варченко та Олександра Буряка, вони залишать структуру. Не варто відкидати, що Варченко зможе продовжити свою кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ.

У групах впливу навколо президента обговорюються, як зазвичай, багато кандидатур на місце, що звільнилося.

Президент Зеленський поки ще не визначився з кандидатурою директора, виконувачем обов'язків залишається Олександр Соколов", - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184780
 
 
 Топ коментарі
 
Походу еще не все квартальные пристроены до корыта Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6917
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знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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Походу еще не все квартальные пристроены до корыта
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цікаво чому біля одеси в наших водах,кацапи крадуть газ,а наші гарпуни бездіють.
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Не знаю за "ваші гарпуни", але у нас, в Україні, ракет типу AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» немає.
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Говорим «гбр» - подразумеваем «тотальный зэ-зашквар и юридический треш», который карлик у своего папани заочно на театрально-цирковом факультете освоил....
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Куй на куй менять -время терять.Результат будет тот же.
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Кстати,самые вменяемые и образованные.Из всех правоохранительных и силовых органов сделали просто пародию.Менты мочатся на машины,набу берут взятки,прокуроры -кумовья без мозгов,работать не с кем,ГБр-единицы умных.
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так штош, все кого назначил зеля оказались негодные. но ниче, вот теперь то он назначит годных...
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знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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