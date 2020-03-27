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 ВООЗ готується запустити офіційний мобільний застосунок для інформування про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я готується запустити офіційний застосунок WHO MyHealth, присвячений пандемії COVID-19. Він буде доступний на Android, iOS та через веб-браузер. У ньому планується публікувати новини, поради, сповіщення та іншу інформацію про пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 9to5Google.

Розробляє застосунок група WHO COVID App Collective, що складається з лікарів, медійних експертів, колишніх працівників Google та Microsoft. Учасники також закликають людей, здатних зробити внесок у проєкт, долучатися до них, заповнивши форму.

Зараз творці зайняті тим, щоб застосунок за функціональністю повторював відповідний бот у месенджері WhatsApp. Останній також надає офіційну інформацію про пандемію. Надалі програма має отримати інструменти оповіщення про коронавірус залежно від поточного положення користувача. Також планується вмонтувати тест для самодіагностики захворювання.

Реліз застосунку WHO MyHealth заплановано в глобальному масштабі. Спочатку його інтерфейс буде підтримувати арабську, китайську, англійську, французьку, російську та іспанську мови. Реліз застосунку заплановано на 30 березня.

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Зазначається, що зловмисники використовують бажання людей відстежувати поширення коронавірусу. За допомогою фальшивих застосунків-трекерів гаджети блокуються без можливості нормального використання. За розблокування зловмисники вимагають викуп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184779
 
 
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ВОЗ готовится запустить официальное мобильное приложение для информирования о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6174
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Наше МОЗ уже запустило подобное приложение неделю тому...правда, в нем столько ненужного мусора, что важную информацию сложно вычленить, если не сидеть и не читать это все целый день.
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Ага...Сайт уже есть ... и его нихрена не обновляют инфу .... люди уже давно групы посоздавали в частности Телеграм - и туда приходит весь свежак о COVID-19
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Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
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