 11-річна дитина з COVID-19 на Тернопільщині в середньо-важкому стані з позитивною динамікою

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00, 27 березня, стан одинадцятирічної дитини – середньо-важкий з позитивною динамікою. Пневмонії в дитини немає", - йдеться в повідомленні.
У такому ж стані і мама. Вона перебуває разом з дитиною в окремому боксі інфекційного відділення.
Зазначається, що ще три підозри на COVID-19 у Тернопільській міській дитячій лікарні не підтвердилися. Очікуються результати лабораторних досліджень ще однієї дитини.
Питається: нафіга страхи наганяти?