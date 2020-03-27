 "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков

Про це повідомила пресслужба мовника, передає Цензор.НЕТ.
Щотижня впродовж карантину глядачі зможуть дивитися трансляції на загальнонаціональних телеканалах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також на сайтах цих каналів і на всіх регіональних платформах Суспільного мовника.
У п’ятницю, 27 березня, на суспільному телеканалі UA: КРИМ транслюватимуть:
- 10:00— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;
- 12:00— П’ятнична проповідь Муфтія мусульман Криму.
Щоп’ятниці з 3 квітня на телеканалі UA: КРИМ будуть трансляції:
- 10:00— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;
- 12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "УММА";
- 12:15— Настанова Духовного управління мусульман АР Крим.
Щосуботи з 28 березня о 10:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА показуватимуть Богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня.
Щонеділі з 29 березня на телеканалах UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ та на всіх регіональних філіях Суспільного мовника транслюватимуть недільні богослужіння з трьох церков:
- з 9:30до 10:00 транслюватимуть Недільну святу месу Римсько-Католицької церкви в Україні;
- з 10:00до 11:30 — трансляція Божественної літургії у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнської молитви;
- з 11:30до 12:30 у телеефірі транслюватимуть Недільну літургію Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Щонеділі з 29 березня на телеканалі UA: КУЛЬТУРА:
- з 12:30транслюватимуть Недільне богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів;
- з 13:00— Недільне богослужіння Української Євангельської церкви;
- з 13:30— Недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської.
Скоро Можно будет и не работать, смотреть видео своей работы и получать зарплату.
Гляжу на небо просветленным взором
Я на троих с утра сообразил
Я этот день люблю как День шахтера
Как праздник наших вооруженных сил.
Сегодня яйца с треском разлетаются
И душу теребят колокола
И пролетарии всех стран соединяются
Вокруг пасхального стола.
Другие красят в синий и зеленый,
Я крашу яйца только в красный цвет
И я несу их гордо как знамена
Как символ наших радостных побед......
.................
...Давай же поцелуемся, прохожая,
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими
Давай еще! Воистину Воскрес!