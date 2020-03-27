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 "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков

Щоб допомогти вірянам задовольнити духовні потреби під час карантину "UA:Суспільне" планує транслювати богослужіння та обрядові заходи Римсько-католицької церкви України, Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та інших церков.

Про це повідомила пресслужба мовника, передає Цензор.НЕТ.

Щотижня впродовж карантину глядачі зможуть дивитися трансляції на загальнонаціональних телеканалах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також на сайтах цих каналів і на всіх регіональних платформах Суспільного мовника.

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У п’ятницю, 27 березня, на суспільному телеканалі UA: КРИМ транслюватимуть:

  • 10:00— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;
  • 12:00— П’ятнична проповідь Муфтія мусульман Криму.

Щоп’ятниці з 3 квітня на телеканалі UA: КРИМ будуть трансляції:

  • 10:00— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;
  • 12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "УММА";
  • 12:15— Настанова Духовного управління мусульман АР Крим.

Щосуботи з 28 березня о 10:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА показуватимуть Богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня.

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Щонеділі з 29 березня на телеканалах UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ та на всіх регіональних філіях Суспільного мовника транслюватимуть недільні богослужіння з трьох церков:

  • з 9:30до 10:00 транслюватимуть Недільну святу месу Римсько-Католицької церкви в Україні;
  • з 10:00до 11:30 — трансляція Божественної літургії у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнської молитви;
  • з 11:30до 12:30 у телеефірі транслюватимуть Недільну літургію Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Щонеділі з 29 березня на телеканалі UA: КУЛЬТУРА:

  • з 12:30транслюватимуть Недільне богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів;
  • з 13:00— Недільне богослужіння Української Євангельської церкви;
  • з 13:30— Недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184776
 
   
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Да гавно вопрос."Суспильне" будет транслировать,как попы жрут хлеб и запивают вином.Делов то. "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков - Цензор.НЕТ 7781
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Мир сошел с ума. Особенно православная его часть.
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Участвовать в богослужении уже не обязательно. Достаточно посмотреть молитву на видео.
Скоро Можно будет и не работать, смотреть видео своей работы и получать зарплату. "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков - Цензор.НЕТ 7152
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А ми будемо співати вдома колись популярну пісню Юза Алешковського:
Гляжу на небо просветленным взором
Я на троих с утра сообразил
Я этот день люблю как День шахтера
Как праздник наших вооруженных сил.
Сегодня яйца с треском разлетаются
И душу теребят колокола
И пролетарии всех стран соединяются
Вокруг пасхального стола.
Другие красят в синий и зеленый,
Я крашу яйца только в красный цвет
И я несу их гордо как знамена
Как символ наших радостных побед......
.................
...Давай же поцелуемся, прохожая,
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими
Давай еще! Воистину Воскрес!
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Колись по ТВ показували фільм про дослідження впливу звуку (церковного дзвону) на людину, воду і т.д. Показували, як дзвін руйнував вірус грипу !!!
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от недолугі лікарі - ніяк вірус не можуть побороти - а рецепт давно ізвєстєн - дзвоном і свяченою водою розігнати злих духів!
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Про воду не знаю. А закони фізики ( вібрацію) ніхто не відміняв
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а про московський пархат ні слова - черті ігноріруют карантін
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